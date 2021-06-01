Пожалуй, самое главное: 1 июня вступает в силу резонансный закон о просветительской деятельности. Теперь заниматься ей можно лишь при соблюдении определённых правил. Кроме того, тем же документом ужесточен регламент международного сотрудничества образовательных учреждений, которое будут координировать федеральные ведомства. Иными словами: вектор образования - отныне прерогатива государства.

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В стране разморозят цены на сахар и подсолнечное масло. Соглашения о балансе цен на эти продукты между государством, производителями и торговыми сетями, которое было заключено в конце 2020 года на фоне роста их стоимости, прекращает действовать с 1 июня. Кроме этого, с 5 июня по 31 августа вводится запрет на экспорт гречихи, крупы грубого помола из гречихи и обрушенного гречневого зерна.

Изменения коснутся сертификации сыров и мороженого. С 1 июня в России вводится обязательная маркировка данных продуктов. На все эти товары будут наносить специальный код, а данные о них появятся в информационной системе мониторинга, что через какое-то время, отразится на их стоимости.

Ещё один важный закон: с 1 июня вступают в силу поправки в закон «О связи», запрещающие торговлю SIM-картами с рук или в несогласованных для этого местах.

Помимо этого, с начала лета хотели прекратить упрощённый порядок начисления пенсий и других социальных выплат, введённый 1 марта 2020 года из-за пандемии коронавируса, однако решили продлить до конца этого года.