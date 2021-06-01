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Россиян предупредили о том, что&nbsp;изменится в&nbsp;законах с&nbsp;начала лета

Россиян предупредили о том, что изменится в законах с начала лета (1 фото + 1 видео)

Автор:
01 июня 2021 05:55
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   видео   дума   законы   инициативы   лето   нововведения   правительство   
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В России с 1 июня грядёт ряд изменений в законах, среди которых — «разморозка» цен на сахар и подсолнечное масло, ужесточение в стране правил ведения просветительской деятельности, поправки в закон о связи, запрещающие продажу "обезличенных" СИМ-карт.

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Метки: Россия   видео   дума   законы   инициативы   лето   нововведения   правительство   
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11  комментариев
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5k
АлександрЧестный 3 часа назад
Не знал что цены заморожены были. Хотя может в одном каком то конкретном магазине в стране.
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54k
Алекс Юстасов 23 минуты назад
Всё для людей!
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7k
Natrogrii 38 минут назад
Очередной прорыв?
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9k
Kharun Akhbajeff 2 часа назад
Надо продавать билеты за посещение магазинов!
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1k
Михаил 2 часа назад
Предлагаю ввести обязательную сертификацию репчатого лука, редиса и картошки.
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4k
Иван 2 часа назад
Да не волнуйтесь, Путин внимательно следит за ситуацией.
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−35
MaxVargar 2 часа назад
Ну наконец то цены опять попрут. А то соскучились уже
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Алексей Попов 3 часа назад
Правильно, лето настало, бабушки закатки катать начнут, ну как тут цены не "отпустить" то? Все для народа !!! :-)
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7k
Андрей А 3 часа назад
Цену на масло и сахар подняли в 2 раза, потом заморозили на пару месяцев, теперь опять отпустят))))
Повышать цены нет никаких оснований, поэтому будем повышать необоснованно
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