Борщ. По рецепту «Еврейской мамы» (книжка так называется)

Мясо здесь действительно такое, что можно просто сырое есть. Даже без соли.

Как закипело, снимаю пену, надо еще немного подержать на сильном огне, чтобы, если вдруг пена еще будет выделяться, её, значит тоже снимать.

Потом добавить с десяток горошин перцев и можно, если есть под рукой, белых кореньев. Ну, или если строго следовать рецепту, то нужен созревший, но не сухой укроп. Толстые стебли. А не нашлось. Поэтому….

Как пена перестала выделяться, огонь на самы что ни наесть минимум и накрыть крышкой. И томить!!! Пару часов. Воздастся!