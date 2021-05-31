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Борщ. По рецепту «Еврейской мамы» (книжка так называется)

Борщ. По рецепту «Еврейской мамы» (книжка так называется) (20 фото)

Автор:
31 мая 2021 20:08
Метки: борщ   еда   кухня   
572
20
Бульон. Тут всё традиционно. На четыре литра воды я взял килограмма полтора говядины. Кость - от низа шеи или верха грудины, как хотите считайте, ребра и просто несколько кусков шеи. Килограмма полтора, в общей сложности.
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Метки: борщ   еда   кухня   
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10  комментариев
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3k
Allmaster 4 часа назад
Лучший борщ - мамин!
А если она еще и жила на украине, тут не до национализма.
Реально борщом называют не ту амброзию :)
Суп с галушками, с правильным тестом.... эх...
Аж засвербело в носу и в душе... мамин борщ...
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688
Мона Киса Час назад
Может я вообще не правильно щи-борщи варю....но,для меня,обжарка лука и прочая зажарка категорически-нет....
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2k
Куронека Час назад
Сало перебор. Слишком жирный будет, как из баранины, потом в холодильнике будет с коркой. А перец-горошек я кладу потом, на второе закипание, тогда дух смачней. А еще пол банки бобов консервированных, только соус слить. А нашинкованную свеклу замачиваю в части бульона и выливаю все в конце, тогда борщ получается красный а не оранжевый. Т.е. обжарка только лук и морковка.
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0
Роман Марков 2 часа назад
На мой вкус, слишком густой, я люблю пожиже)
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4k
Leonid 3 часа назад
Нестыкуется:
еврей
килограмма полтора говядины
сало
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5k
Lucky 3 часа назад
Чуть слюной не захлебнулся, пока до конца прочитал!
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3k
au3 4 часа назад
еврей и сало ... ну понятно
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540
Татьяна Юсова 4 часа назад
На вид - не очень...
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3k
dampfer 4 часа назад
Варево.
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