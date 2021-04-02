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Главные ошибки неопытных кулинаров: не совершайте их!

Главные ошибки неопытных кулинаров: не совершайте их! (31 фото)

Автор:
02 апреля 2021 08:30
Сообщество : Еда
Метки: готовка   еда   кухня   ошибки   повар   познавательно   полезно   правила   
2670
31
Обитатели соцсети Reddit поделились выученными на собственных ошибках главными кухонными запретами - тем, чего ни в коем случае не дложен делать человек, который готовит еду. Этот список кухонных ошибок не помешает иметь под рукой каждому!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: готовка   еда   кухня   ошибки   повар   познавательно   полезно   правила   
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1k
Тимур Экгардт Час назад
Вообще писали статью для новичков, но советы полезные. Самый главный совет начинающему повару - не импровизируй и не добавляй отсебятины. Делай строго по рецепту. На третий, четвёртый раз можно потихоньку вводить корректировки в уже знакомое блюдо.
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276
Nane First NameLast 4 минуты назад
У меня на столе чашка чая и сахар. Ума не приложу что с ними делать. Автор!!!! Срочно помоги!
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8k
Клёст 12 минут назад
Если готовите кашу из топора, то в котёл для варки топор непременно закладывайте первым.
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10k
Агент Безопасной Национальности 15 минут назад
На фоне всех откровений от Кэпа фраза "Никогда не приступайте к готовке, не вымыв руки" убила наповал

Выжгу ее большими буквами на дощечке и подвешу над дверью кухни. А то мало ли, вдруг кто не в курсе. Или забудет мудрость...
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276
Nane First NameLast Агент Безопасной Национальности Минуту назад
А я наверное, набью себе такую татуху на руках. Мало ли.
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23k
Vazari 23 минуты назад
От себя добавлю. Никогда не читайте подобных идиотских и безграмотных советов!
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26k
Netyn Полчаса назад
"Не перемешивайте без конца продукты на сковородке: если они будут контактировать с лопаткой больше,чем со сковородкой, вы никогда не добьетесь нужной степени обжарки".

Чепуха, при сильном огне только там можно добиться нужной степени прожарки и не спалить
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4k
Шлагбаумэн Полчаса назад
Уроки труда для девочек. 5-й класс. Следующий пост о том, как не надо рубанком сверлить стекло.
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276
Nane First NameLast Шлагбаумэн 20 секунд назад
*рубанком по металлу сверлить стекло.
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3k
Huski Полчаса назад
Опечатки и ошибки буквально в каждом предложении
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657
Andrew Belaks 41 минуту назад
Блин, медиум рэйр курица это чисто для любителей сальмонеллы. Как вообще до такого можно додуматься?
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3k
sergiy123 49 минут назад
для совсем уж тупых?!
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1k
Тимур Экгардт Час назад
Убирай с плиты всё лишнее, особенно чайник, УКУЙКАЕШЬ! А потом заипёшься его оттирать!
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4k
Roman Час назад
"Головую пасту сливайте в дуршлаг"
Судя по картинке и подписи это надо сливать сразу в унитаз. Предварительно убив!
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2k
Decapitated Headbanger Roman Час назад
Думаю автор как раз показал результат, если не слить сразу в дуршлаг и оставить в воде, а это уже действительно стоит сразу выкинуть, и точно не в унитаз, если не хочешь чтобы оттуда поднялась не только паста, в какой-то момент
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6k
Летучий Мыш Decapitated Headbanger 42 минуты назад
Дак оно просто в пакете порционном варилось
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18k
Lesha86 2 часа назад
1. Курицу и свинину надо готовить только Well done. Rare может быть только говядина и рыба, да и то не вся.
2. На стеклянной доске можно только подавать. Резать на ней не надо ни острым, ни тупым ножом - нож очень быстро затупиться. Самое лучшее из досок - полипропилен.
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67
rugret_dwarf Lesha86 11 минут назад
Я бы посоветовал доску вообще купить для опщепита - себе в магазине товаров для кафе т прочего (разная посуда, столовые приборы, огромные шкафы и кастрюли) взял размером 80*60 см и толщиной 3 см. Идеальная доска, года 3 уже служит. А то жена привыкла хрень какую-то покупать красивую (бамбук, стекло, тоненьки пластик гибкий), на которых даже норм готовое блюдо не нарежешь, не говоря уже о том чтобы рубануть пару кусков томогавка.
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23k
Vazari Lesha86 3 минуты назад
1.По свинине. "Medium" считается допустимой по европейским и американским нормам безопасности продуктов. Рыбу-medium(60-65 градусов),допускают даже наши стандарты, но лучше иметь дело с замороженной и дефростированной рыбой.
2. Стеклянная доска идеальна для рыбы и других сильно пахнущих продуктов, типа овечьего сыра. Обычную доску мыть после них задолбаешься. Просто резать на ней надо дешевым тонким ножом, типа шеф-ножа от "Трамонтины", который быстро тупится и также быстро восстанавливает остроту с помощью мусата.
3.Нож -затупится, без "Ь".
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621
Злодей 2 часа назад
почему нож нельзя в посудомойке?
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16k
MarkovAlexandr Злодей Час назад
Это про углеродистую сталь - заржавеет. Нержавейке без разницы, разумеется.
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8k
Вася Злодей Час назад
касается всех острых предметов. Батя меня учил никогда не ополаскивать бритву горячей водой, будет быстро тупиться и ржаветь.
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