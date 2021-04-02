Главные ошибки неопытных кулинаров: не совершайте их!

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Обитатели соцсети Reddit поделились выученными на собственных ошибках главными кухонными запретами - тем, чего ни в коем случае не дложен делать человек, который готовит еду. Этот список кухонных ошибок не помешает иметь под рукой каждому!
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"Вот такой я становлюсь, который кто-то пытается царапать антипригарную сковородку металлическими предметами".
"Не пытайтесь поймать выпавший из руки нож. Пожалейте руку! Лучше отпрыгните, чтобы он не отскочил в вас".
"Не делайте куриное филе с прожаркой "медиум" - в отличие от стейка, это отвратительная гадость".
"Не режьте мясо сразу после того, как приготовили, - в этом случае оно потеряет много сока и станет суше. Подождите несколько минут".
"Если на сковородке загорелось масло, накройте сковородку самой плотной тканью, - и огонь тут же задохнется. Вода вам не поможет,только пожар в доме устроите".
"Некладите продукты в тесто на глазок, так очень легко исказить пропорции и получить совсем не то, что вы задумали. Отвешивайте продукты на кухонных весах".
"Пользоваться стеклянной доской для резки и тупыми ножами одинаково опасно для здоровья. Ты никогда не знаешь, когда нож соскользнет и порежет тебе руку".
"Пользуйтесь по максимуму свежими ингредиентами: возьмите чеснок в дольках вместо порошка, свежий лимон вместо концентрата. Вы не представляете, как изменится вкус".
"Чтобы хороший кухонный нождолго радовал вас, не мойте его в посудомойке,не оставляйте мокрым и не бросайте в раковину, где он, опять же, непременно окажется в воде. И не режьте им ничего, кроме продуктов".
"Не перемешивайте без конца продукты на сковородке: если они будут контактировать с лопаткой больше,чем со сковородкой, вы никогда не добьетесьнужной степени обжарки".
"Не жарьте бекон или иные жирные и брызгающиеся продукты с голыми ногами и торсом. Надевайте брюки и футолку!"
"Если собираетесь выпаривать любую жидкость, солите ее после того, как выпарите, иначе пересолите".
"Не пытайтесь придавливать котлету для бургера в процессе готовки, - вы лишите ее сока, и бургер будет пересушенным".
"Не бросайте свежий перец кчили в разогретую сковородку, если не хотите устроить в доме газовую атаку! Поверьте, это мой личный горький опыт".
"Никогда не промывайте пасту для горячих блюд, иначе она потеряет весь крахмал, а без него вы никогда не достгните нужной консистенции соуса. Промывать пасту можно только для холодных салатов".
"Мясо и бекон выключайте в тот момент, когда вам кажется, что они еще не совсем готовы. Оставьте их всковородке, и остаточное тепло доделает остальное. Пытаясь довести их до готовности, вы непременно пережарите продукт".
"Специи и соль добавляйте в несколько приемов, постоянно пробуя, - так вы не рискуете насыпать лишнего".
"Если соус получился слишком кислым, вас спасет сахар. Но если по каким-то причинам вы не хотите его использовать - например, вы принципиально не едите сахар - просто протушите в соусе морковку, и она уберет излишнюю кислоту".
"Не заливайте раскаленную сковороду с маслом холодной водой - иначе масло брызнет во все стороны! Моя подруга так страшно обожглась. Дайте сковородке остыть, а потом уже замачивайте".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Выжгу ее большими буквами на дощечке и подвешу над дверью кухни. А то мало ли, вдруг кто не в курсе. Или забудет мудрость...
Чепуха, при сильном огне только там можно добиться нужной степени прожарки и не спалить
Судя по картинке и подписи это надо сливать сразу в унитаз. Предварительно убив!
2. На стеклянной доске можно только подавать. Резать на ней не надо ни острым, ни тупым ножом - нож очень быстро затупиться. Самое лучшее из досок - полипропилен.
2. Стеклянная доска идеальна для рыбы и других сильно пахнущих продуктов, типа овечьего сыра. Обычную доску мыть после них задолбаешься. Просто резать на ней надо дешевым тонким ножом, типа шеф-ножа от "Трамонтины", который быстро тупится и также быстро восстанавливает остроту с помощью мусата.
3.Нож -затупится, без "Ь".