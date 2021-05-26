111-летний австралиец раскрыл неаппетитный секрет своего долголетия

Самый старый житель Австралии рассказал, как ему удалось дожить до столь преклонного возраста: все благодаря куриным мозгам.
На сегодняшний день Декстеру Крюгеру, который до выхода на пенсию занимался скотоводством и держал ранчо, 111 лет и 126 дней – это на три дня больше, чем было предыдущему держателю рекорда, Джеку Локетту, когда он скончался в 2002 году.
В интервью для Австралийской телерадиовещательной корпорации Крюгер, который проживет в доме престарелых в штате Квинсленд, рассказал, что его долголетию способствовал необычный деликатес – куриные мозги.
«Куриные мозги. Ну, у куриц есть голова. А там мозг. И это очень вкусные штучки», – говорит Крюгер. – Их там всего на один зубок».
74-летний сын Крюгера Грег считает причиной долгой жизни отца – его простой образ жизни в сельской глубинке.
Менеджер дома престарелых Мелани Калверт рассказала, что Крюгер, который сейчас пишет свою автобиографию, «пожалуй, один из самых сообразительных жителей здесь». «Для 111-летнего у него потрясающая память», – сказала она.
Джон Тейлор, основатель Австралийской книги рекордов, подтвердил, что в понедельник Крюгер стал самым старым австралийцем в истории. Самой старой австралийкой была Кристина Кук, которая умерла в 2002 году в возрасте 114 лет и 148 дней.
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Куриные мозги - если своих не хватает!