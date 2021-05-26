111-летний австралиец раскрыл неаппетитный секрет своего долголетия

На сегодняшний день Декстеру Крюгеру, который до выхода на пенсию занимался скотоводством и держал ранчо, 111 лет и 126 дней – это на три дня больше, чем было предыдущему держателю рекорда, Джеку Локетту, когда он скончался в 2002 году.

В интервью для Австралийской телерадиовещательной корпорации Крюгер, который проживет в доме престарелых в штате Квинсленд, рассказал, что его долголетию способствовал необычный деликатес – куриные мозги.

«Куриные мозги. Ну, у куриц есть голова. А там мозг. И это очень вкусные штучки», – говорит Крюгер. – Их там всего на один зубок».