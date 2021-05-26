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111-летний австралиец раскрыл неаппетитный секрет своего долголетия

111-летний австралиец раскрыл неаппетитный секрет своего долголетия (2 фото)

Автор:
26 мая 2021 08:02
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Австралия   Секрет долголетия   долгожители   еда   интересное   
289
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Самый старый житель Австралии рассказал, как ему удалось дожить до столь преклонного возраста: все благодаря куриным мозгам.

Источник:

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Метки: Австралия   Секрет долголетия   долгожители   еда   интересное   
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Барон Мюнхгаузен Час назад
Куриные мозги!
Куриные мозги - если своих не хватает!
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