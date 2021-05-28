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Как мама и папа занимаются извращениями: 60 крутых идей, где главное чтобы деточка поела

Как мама и папа занимаются извращениями: 60 крутых идей, где главное чтобы деточка поела (59 фото + 1 видео)

Автор:
28 мая 2021 12:37
Сообщество : Фабрика идей
Метки: вкусно   дети   еда   забота   красиво   оформление   родители   фабрирка идей   
1083
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Многих родителей корежит при одной мысли о том, что ребенка надо уговаривать поесть. их девиз - не хочешь, не ешь. Но есть и те, которые готовы совершать на кухне подвиг фантазии, воображения и труда, лишь бы накормить дитя. Мы подобрали для них кучу картинок, чтобы помочь им хотя бы разгрузить свою голову и не придумывать все новые и новые извращения с едой..

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Метки: вкусно   дети   еда   забота   красиво   оформление   родители   фабрирка идей   
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4  комментария
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335
Алексей 15 минут назад
Какой бред, не хочет есть - значит не голодный. И вообще если семья многодетная и кто-то щелкает клювов, то сам дурачок всё съедят братья с сестрами.
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13k
Serg2001 Полчаса назад
Устал листать и захотел есть...
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10k
Denissg Полчаса назад
В мое время проще было
Ссылка coub.com
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8k
Касьян Пуздой Час назад
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