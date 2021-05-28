Многих родителей корежит при одной мысли о том, что ребенка надо уговаривать поесть. их девиз - не хочешь, не ешь. Но есть и те, которые готовы совершать на кухне подвиг фантазии, воображения и труда, лишь бы накормить дитя. Мы подобрали для них кучу картинок, чтобы помочь им хотя бы разгрузить свою голову и не придумывать все новые и новые извращения с едой..