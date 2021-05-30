Морские титаны. Русский флот 1900 - 1915 г

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Просто интересные фотографии.
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Ну и "Парижская Коммуна" с "Маратом" - далеко не 1915-й...
Оба закладки 1909 года - линейные корабли типа «Севастополь» , «Севастополь» (в 1921 1943 году «Парижская коммуна») , «Петропавловск»- в строю с 1914 года (в 1921 1943 назывался «Марат».)
СССР до второй мировой ни одного линкора не построил , ну а потом это уже стало анахронизмом.