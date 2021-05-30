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Морские титаны. Русский флот 1900 - 1915 г

Морские титаны. Русский флот 1900 - 1915 г (25 фото)

Автор:
30 мая 2021 19:43
Метки: СССР   интересно   российская империя   флот   фотографии   
714
25
Просто интересные фотографии.
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Метки: СССР   интересно   российская империя   флот   фотографии   
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4  комментария
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15k
sgb66 3 часа назад
Не было в 1915-м никакого Хельсинки, был Гельсингфорс.
Ну и "Парижская Коммуна" с "Маратом" - далеко не 1915-й...
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121k
Игорь Час назад
Канонерская лодка "Сивуч". Погибла, 6 (19) августа 1915 года, в бою с германскими линкорами «Позен», «Нассау», крейсером «Аугсбург» и миноносцами V-29, V-100.
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121k
Игорь Час назад
1907 год. Броненосец "Цесаревич" в Портсмут, Великобритания. На заднем плане действующий, хоть и учебный, линейный корабль британского флота.
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