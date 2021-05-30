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Многие, наверное, слышали о подвиге Ивана Сусанина, который во время Смутного времени завёл поляков в лесные дебри, чтобы не дать им добраться до выбранного Земским собором юного русского царя Михаила Романова. Правда, почти всё сказанное о нём неправда.
Легенда
Смутное время – период в истории России, продолжавшийся с 1598 года (год гибели Фёдора Ивановича, сына Ивана Грозного, не оставившего наследников) по 1613 (год избрания на московский престол Михаила Романова). На русский престол претендовал и Сигизмунд III, польский король. Именно его отряд, по легенде, должен был провести после многочисленных пыток к Михаилу Фёдоровичу простой русский крестьянин Иван Сусанин. Молодой царь, которому на тот момент было 16 лет, скрывался в Ипатьевском монастыре.
Но Сусанин вместо того, чтобы указать полякам дорогу, повёл их в совершенно противоположном направлении. Вражеский отряд был заведён в дремучие лесные чащи. Как только обман раскрылся, крестьянин был зарублен, а поляки так и не смогли выбраться из леса.
Скорее всего, вы слышали именно эту версию популярной легенды. Вот только в единственном источнике, который повествует о подвиге Сусанина, нет ни слова о лесе и гибели польского отряда.
Но Сусанин вместо того, чтобы указать полякам дорогу, повёл их в совершенно противоположном направлении. Вражеский отряд был заведён в дремучие лесные чащи. Как только обман раскрылся, крестьянин был зарублен, а поляки так и не смогли выбраться из леса.
Скорее всего, вы слышали именно эту версию популярной легенды. Вот только в единственном источнике, который повествует о подвиге Сусанина, нет ни слова о лесе и гибели польского отряда.
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Жалованная грамота
«Как мы, великий государь, царь и великий князь Михаил Федорович всея Руси, в прошлом году были на Костроме, и в те годы приходили в Костромский уезд польские и литовские люди, а тестя его, Богдашкова, Ивана Сусанина литовские люди изымали, и его пытали великими немерными муками, а пытали у него, где в те поры мы, великий государь, царь и великий князь Михаил Федорович всея Руси были, и он, Иван, ведая про нас, великого государя, где мы в те поры были, терпя от тех польских и литовских людей немерные пытки, про нас, великого государя, тем польским и литовским людям, где мы в те поры были, не сказал, и польские и литовские люди замучили его до смерти…»
В этой жалованной грамоте, выданной в 1619-м году зятю Сусанина, Богдану Собинину, говорится лишь о том, что костромской крестьянин, несмотря на пытки поляков, не выдал местонахождение царя. В ответ на этот подвиг царь повелел освободить Собинина с женой, детьми, внуками и правнуками от всяких податей и обязанностей. Кроме того, зять Сусанина получил половину деревни Деревнищи недалеко от Домнина.
В этой жалованной грамоте, выданной в 1619-м году зятю Сусанина, Богдану Собинину, говорится лишь о том, что костромской крестьянин, несмотря на пытки поляков, не выдал местонахождение царя. В ответ на этот подвиг царь повелел освободить Собинина с женой, детьми, внуками и правнуками от всяких податей и обязанностей. Кроме того, зять Сусанина получил половину деревни Деревнищи недалеко от Домнина.
Откуда взялась легенда?
Встаёт вопрос, откуда в таком случае взялась знакомая нам версия подвига Сусанина? Как из истории крестьянина, «не сдавшего» местоположение царя, вышла легенда о мужике, который завёл польский отряд в непроходимые дебри?
Интересно, но вплоть до начала XIX в. никто толком и не слыхивал о Иване Сусанине. Лишь в 1792-м году он появился на страницах «Собраний исторических известий, относящихся до Костромы» за авторством полковника Ивана Васькова. Затем Афанасий Щекатов, российский учёный-географ, отразил подвиг Сусанина в «Географическом словаре» 1804-го года. Но больше всего его популяризации способствовали поэма Кондратия Рылеева «Иван Сусанин» 1822 года (которая до сих пор есть в школьной программе) и опера Михаила Глинки 1836 года – «Жизнь за царя» или «Иван Сусанин». В обоих этих произведениях фигурируют знакомые нам события из легенды.
««Сусанин!— вскричали,— что молишься богу?
Теперь уж не время — пора нам в дорогу!»
Оставив деревню шумящей толпой,
В лес темный вступают окольной тропой.
Сусанин ведет их... Вот утро настало,
И солнце сквозь ветви в лесу засияло…
«Куда ты завел нас?» — лях старый вскричал.
«Туда, куда нужно!— Сусанин сказал.—
Убейте! замучьте!— моя здесь могила!
Но знайте и рвитесь: я спас Михаила!..»
Интересно, но вплоть до начала XIX в. никто толком и не слыхивал о Иване Сусанине. Лишь в 1792-м году он появился на страницах «Собраний исторических известий, относящихся до Костромы» за авторством полковника Ивана Васькова. Затем Афанасий Щекатов, российский учёный-географ, отразил подвиг Сусанина в «Географическом словаре» 1804-го года. Но больше всего его популяризации способствовали поэма Кондратия Рылеева «Иван Сусанин» 1822 года (которая до сих пор есть в школьной программе) и опера Михаила Глинки 1836 года – «Жизнь за царя» или «Иван Сусанин». В обоих этих произведениях фигурируют знакомые нам события из легенды.
««Сусанин!— вскричали,— что молишься богу?
Теперь уж не время — пора нам в дорогу!»
Оставив деревню шумящей толпой,
В лес темный вступают окольной тропой.
Сусанин ведет их... Вот утро настало,
И солнце сквозь ветви в лесу засияло…
«Куда ты завел нас?» — лях старый вскричал.
«Туда, куда нужно!— Сусанин сказал.—
Убейте! замучьте!— моя здесь могила!
Но знайте и рвитесь: я спас Михаила!..»
И, как это часто бывает, красивая, но не подтверждённая источниками легенда, которую изложили в поэме и опере, быстро стала популярной. Впрочем, одного обстоятельства она не меняет – подвиг Сусанина. Пусть и не такой, о каком мы привыкли слышать, но он всё же был – несмотря ни на что, простой русский крестьянин отказался сотрудничать с врагом и предпочёл смерть предательству.
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Метки: Легенды и мифы Россия история
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Дороги не видно ни там и ни тут!
"Куда мы залезли ?", - спросил атаман.
"Идите вы на куй", - ответил Иван.
"Куда ты завел нас - не видно ни зги!"
"...идите за мной, не е.ите мозги."
"Куда ты завел нас, Сусанин-герой ?"
"Идите вы на куй, Я сам здесь впервой"...
За каким-то интересом,
Бога, Глинку и царя
Хором дружно матеря.
эхо выло: я пердоле!
- Идите вы на#уй, я сам здесь впервой..
Давайте отрежем Сусанину ногу!
- Не надо ребята! я вспомнил дорогу..
Не видно ни зги!
- Идите за мной.
Не е**те мозги!
Нашел попытки русофоба оспорить подвиг россиянина.