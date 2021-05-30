«Как мы, великий государь, царь и великий князь Михаил Федорович всея Руси, в прошлом году были на Костроме, и в те годы приходили в Костромский уезд польские и литовские люди, а тестя его, Богдашкова, Ивана Сусанина литовские люди изымали, и его пытали великими немерными муками, а пытали у него, где в те поры мы, великий государь, царь и великий князь Михаил Федорович всея Руси были, и он, Иван, ведая про нас, великого государя, где мы в те поры были, терпя от тех польских и литовских людей немерные пытки, про нас, великого государя, тем польским и литовским людям, где мы в те поры были, не сказал, и польские и литовские люди замучили его до смерти…»

В этой жалованной грамоте, выданной в 1619-м году зятю Сусанина, Богдану Собинину, говорится лишь о том, что костромской крестьянин, несмотря на пытки поляков, не выдал местонахождение царя. В ответ на этот подвиг царь повелел освободить Собинина с женой, детьми, внуками и правнуками от всяких податей и обязанностей. Кроме того, зять Сусанина получил половину деревни Деревнищи недалеко от Домнина.