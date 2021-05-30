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Сусанин не заводил поляков в дебри: в чём заключался его настоящий подвиг?

Сусанин не заводил поляков в дебри: в чём заключался его настоящий подвиг? (5 фото)

Автор:
30 мая 2021 18:21
Метки: Легенды и мифы   Россия   история   
1224
5
Многие, наверное, слышали о подвиге Ивана Сусанина, который во время Смутного времени завёл поляков в лесные дебри, чтобы не дать им добраться до выбранного Земским собором юного русского царя Михаила Романова. Правда, почти всё сказанное о нём неправда.
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Метки: Легенды и мифы   Россия   история   
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18  комментариев
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19k
Андрей Иванов 2 часа назад
По лесу поляки идут и идут;
Дороги не видно ни там и ни тут!
"Куда мы залезли ?", - спросил атаман.
"Идите вы на куй", - ответил Иван.

"Куда ты завел нас - не видно ни зги!"
"...идите за мной, не е.ите мозги."
"Куда ты завел нас, Сусанин-герой ?"
"Идите вы на куй, Я сам здесь впервой"...
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1k
Педигри Полчаса назад
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3k
rutt 41 минуту назад
Автор лужепёрд. Где факты? Что с поляками в лесу стало? Или не в лес отвёл? А так прогулялся с ними , а потом чёт утомился и они его убили. Какой же ты немощный, если тебя корёжит от подвига русского мужика, четырёхсотлетней давности.
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19k
Вишенка Крокодилова 51 минуту назад
Шли поляки темным лесом
За каким-то интересом,
Бога, Глинку и царя
Хором дружно матеря.
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5k
Олег Час назад
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8k
Касьян Пуздой 2 часа назад
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10k
G@M 2 часа назад
Не умаляя подвига нашего соотечественника: На Крите есть экскурсионное бюро "Иван Сусанин"... и очень успешное)))
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−15
Лучший Друг 2 часа назад
Куда ты завел нас, Сусанин-герой?!
- Идите вы на#уй, я сам здесь впервой..
Давайте отрежем Сусанину ногу!
- Не надо ребята! я вспомнил дорогу..
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2k
Алекс Крайчек 2 часа назад
Дык, где доказательства, что Сусанин НЕ ЗАВЕЛ поляков? В твоем опусе я ничего подобного не нашел.
Нашел попытки русофоба оспорить подвиг россиянина.
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9k
Kucher 2 часа назад
Чёй же вы, изверги, делаете то?!! Как же мы теперь День штурмана отмечать будем, без истоков своих?
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1k
Bogdan Krasota 2 часа назад
Не выдернуть ли нам Сусанину ногу? Нет-нет, погодите, я вспомнил дорогу!
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