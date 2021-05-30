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Любящий сын устроил кругосветное путешествие маме с болезнью Альцгеймера

Любящий сын устроил кругосветное путешествие маме с болезнью Альцгеймера (9 фото)

Автор:
30 мая 2021 08:31
Сообщество : Истории
Метки: Кругосветное путешествие   Мать и сын   болезнь Альцгеймера   забота   история   любовь   семья   трогательно   
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Когда у 83-летней Мэри О'Нил диагностировали болезнь Альцгеймера, ее сын, 44-летний Шон О'Сейли, отправился с ней в кругосветное путешествие на полтора года. Прежде, чем покинуть этот мир, Мэри увидела Южную Африку, Италию и Непал. По словам О'Сейли, он хотел сделать последние месяцы жизни матери самыми лучшими.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Кругосветное путешествие   Мать и сын   болезнь Альцгеймера   забота   история   любовь   семья   трогательно   
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3  комментария
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Ivan 9 минут назад
Ну, если у него нет семьи своей, и из близких-только мама, понять можно.
Завидно, когда с родителями такие отношения.
Я сдам в дом престарелых, когда она не сможет обходиться одна. Без вариантов.
У меня сложные отношения с мамой. Человек она крайне тяжелый и негативный. Больше 20 минут с ней не получается общаться. Ссоримся и по пол года не разговариваем. Она обижается, что я ей внуков не доверяю, а как ей доверишь, если у ребенка аллергия на молоко, а она его молочной кашей и мороженным пичкает! И заявляет, что лучше врачей знает, что ребенку надо, а астматический приступ у него потому что я-мудак, в +20 ему, 10-ти летнему лосю, шапочку не нацепил... И все в таком ключе.
Из недавнего. У меня жена и ребенок в реанимации, экстренное кесарево, отслоение плаценты, давление у жены, пневмония у ребека, при смерти оба, а ей внимания мало, пока я со старшим отъехал по делам, пробралась ко мне в квартиру, и выкинула все с балкона, после чего обзвонила всю родню заранее и заявила, что мне помолга, убралась, пока меня не было, а я-свинья неблагодарная, ей выговор устроил, что она выкинула все с балкона, в тч и инструменты... Да вот только у меня жена и ребенок в больнице, и я это даже не заметил. Махнул рукой, не стал звонить и орать, какого хера, как обычно, но нет, все равно мне все начали названивать и отчитывать, что нельзя так с мамой, она же помочь хотела...
Короче, мамы разные бывают.
Извините, просто выговориться иногда надо... Накатило что-то. Реально, завидно таким отношениям.
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34k
Олег 44 минуты назад
это скорее издевательство. Человека с потерей памяти возить по достопримечательностям.
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878
Сергей 2 часа назад
интересно, чем зарабатывает этот Шон?
Кругосветка на полтора года с больной матерью затея очень дорогая.
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