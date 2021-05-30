«Я нанял ей в помощь сиделку по имени Глория, и мама очень хорошо с ней поладила, - рассказывает Шон. - Она заплетала маме волосы в красивые мелкие косички, которые маме очень нравились. В январе 2019 года мы взяли маму на пляж, и она с удовольствием опускала пальцы ног в песок и смотрела, как играют дети».

Мэри умерла 24 мая 2019 года в Южной Африке в результате легочной инфекции. «В конце она иногда называла меня папой, и я действительно чувствовал себя родителем, - сказал Шон. - Когда она скончалась, я почувствовал, что потерял свою маленькую девочку. Мне пришлось отложить свою жизнь, чтобы заботиться о ней, но, в итоге, это дало мне очень много. Мне пришлось отказаться от отношений, потому что я не мог уделять им обоим должного внимания, пострадал мой бизнес, но в тот момент я знал, что именно мама должна была стать моим приоритетом».