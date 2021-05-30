197
9
Когда у 83-летней Мэри О'Нил диагностировали болезнь Альцгеймера, ее сын, 44-летний Шон О'Сейли, отправился с ней в кругосветное путешествие на полтора года. Прежде, чем покинуть этот мир, Мэри увидела Южную Африку, Италию и Непал. По словам О'Сейли, он хотел сделать последние месяцы жизни матери самыми лучшими.
Любящий сын, который устроил своей матери с болезнью Альцгеймера кругосветное путешествие, рассказал, как 18-месячная поездка помогла улучшить ее состояние в последние месяцы ее жизни.
44-летний Шон О'Сейли решил увезти свою маму Мэри О'Нил из Ирландии на зиму, и в итоге пара полтора года путешествовала по всему миру.
По словам О'Сейли, что поездка порадовала его мать настолько, что во время путешествия она снова начала ходить и разговаривать. Благодаря Шону Мэри смогла прогуляться по пескам Южной Африки, побродить по горам Италии и даже принять участие в фестивале красок в Непале перед своей смертью в 2019 году.
Мэри поставили диагноз в 2013 году в возрасте 77 лет. Тогда Шон жил в Риме. Он говорит, что его покойная мать - это «лучшее, что было в его жизни».
44-летний Шон О'Сейли решил увезти свою маму Мэри О'Нил из Ирландии на зиму, и в итоге пара полтора года путешествовала по всему миру.
По словам О'Сейли, что поездка порадовала его мать настолько, что во время путешествия она снова начала ходить и разговаривать. Благодаря Шону Мэри смогла прогуляться по пескам Южной Африки, побродить по горам Италии и даже принять участие в фестивале красок в Непале перед своей смертью в 2019 году.
Мэри поставили диагноз в 2013 году в возрасте 77 лет. Тогда Шон жил в Риме. Он говорит, что его покойная мать - это «лучшее, что было в его жизни».
×
«Я думал, что болезнь Альцгеймера необратима, но когда мы добрались до Непала, у нее начали восстанавливаться способности, - рассказал Шон. - Она больше ходила и больше говорила, она даже выучила новые слова. Невролог сказал мне, что позитивные и счастливые люди становятся все более счастливыми по мере прогрессирования болезни Альцгеймера. Он был прав - мама, казалось, помолодела, и при этом оставалась счастливой».
После того, как у Мэри диагностировали болезнь Альцгеймера, Шон постоянно ездил из Италии в Дублин, чтобы позаботиться о матери. Но когда в 2018 году семья начала обсуждать перевод ее в дом престарелых, Шон взял дело в свои руки, чувствуя, что это отнюдь не лучший выбор для нее.
После того, как у Мэри диагностировали болезнь Альцгеймера, Шон постоянно ездил из Италии в Дублин, чтобы позаботиться о матери. Но когда в 2018 году семья начала обсуждать перевод ее в дом престарелых, Шон взял дело в свои руки, чувствуя, что это отнюдь не лучший выбор для нее.
«Я не мог бросить ее там одну, - признается Шон. - Я нанимал медсестер, которые приходили помочь ей, сделать укол. Но она всегда была очень независимой. Когда я был ребенком, она выгнала из дома отца, который был алкоголиком и из-за этого создавал массу проблем. Она сделала это в то время, когда женщины в Ирландии просто не могли помыслить ни о чем подобном и выживали как могли. Многие не одобрили тогда ее поступок».
Для начала Шон решил увезти мать от холода ирландской зимы в Непал. «Я планировал вернуться через пару месяцев, - сказал он. - Хотел побыть там, пока было тепло, и мама могла много гулять".
Для начала Шон решил увезти мать от холода ирландской зимы в Непал. «Я планировал вернуться через пару месяцев, - сказал он. - Хотел побыть там, пока было тепло, и мама могла много гулять".
В Непале матери с сыном понравилось. «Мы гуляли вдоль озера и смотрели, как играют дети, - рассказывает Шон. - Они приходили, сидели с нами в кафе и все время разговаривали с ней, а она с ними. Я брала с собой ее расческу, а дети расчесывали ей волосы. Они называли ее бабушкой, и она всем говорила «намасте». Мы были там во время фестиваля красок Холи, когда в воздух подбрасывают цветной порошок. Меня спросили, мжно ли немного осыпать им и маму. Я разрешил, и ей это понравилось».
Холи - популярный фестиваль в Непале и Индии, также известный как Фестиваль любви, Фестиваль красок и Праздник весны. Его отмечают в конце марта в честь вечной божественной любви Радхи и Кришны.
Он также означает торжество добра над злом, приход весны и конец зимы. По местным поверьям, Холи - лучшее время для встреч с друзьями и восстановления нарушенных отношений.
Холи - популярный фестиваль в Непале и Индии, также известный как Фестиваль любви, Фестиваль красок и Праздник весны. Его отмечают в конце марта в честь вечной божественной любви Радхи и Кришны.
Он также означает торжество добра над злом, приход весны и конец зимы. По местным поверьям, Холи - лучшее время для встреч с друзьями и восстановления нарушенных отношений.
После Непала в апреле 2018 года Шон забрал Мэри в свою квартиру в Риме. «Она узнала Рим, потому что я уже много раз возил ее к себе домой, - рассказал Шон. - Там у нее были любимые рестораны и маленькие церкви, которые ей нравились".
В июле, когда в Риме стало слишком жарко, мать с сыном уехали в горы Умбрии. «Она очень радовалась коровам и козам с бубенцами на шее, - говорит Шон. - Все, кого она встречала в Италии, говорили с ней и хотели поцеловать ее, ей это нравилось».
Пять месяцев спустя они направились в Кейптаун, и, несмотря на ухудшение состояния Мэри, Шон сделал все возможное, чтобы поездка ей понравилась.
В июле, когда в Риме стало слишком жарко, мать с сыном уехали в горы Умбрии. «Она очень радовалась коровам и козам с бубенцами на шее, - говорит Шон. - Все, кого она встречала в Италии, говорили с ней и хотели поцеловать ее, ей это нравилось».
Пять месяцев спустя они направились в Кейптаун, и, несмотря на ухудшение состояния Мэри, Шон сделал все возможное, чтобы поездка ей понравилась.
«Я нанял ей в помощь сиделку по имени Глория, и мама очень хорошо с ней поладила, - рассказывает Шон. - Она заплетала маме волосы в красивые мелкие косички, которые маме очень нравились. В январе 2019 года мы взяли маму на пляж, и она с удовольствием опускала пальцы ног в песок и смотрела, как играют дети».
Мэри умерла 24 мая 2019 года в Южной Африке в результате легочной инфекции. «В конце она иногда называла меня папой, и я действительно чувствовал себя родителем, - сказал Шон. - Когда она скончалась, я почувствовал, что потерял свою маленькую девочку. Мне пришлось отложить свою жизнь, чтобы заботиться о ней, но, в итоге, это дало мне очень много. Мне пришлось отказаться от отношений, потому что я не мог уделять им обоим должного внимания, пострадал мой бизнес, но в тот момент я знал, что именно мама должна была стать моим приоритетом».
Мэри умерла 24 мая 2019 года в Южной Африке в результате легочной инфекции. «В конце она иногда называла меня папой, и я действительно чувствовал себя родителем, - сказал Шон. - Когда она скончалась, я почувствовал, что потерял свою маленькую девочку. Мне пришлось отложить свою жизнь, чтобы заботиться о ней, но, в итоге, это дало мне очень много. Мне пришлось отказаться от отношений, потому что я не мог уделять им обоим должного внимания, пострадал мой бизнес, но в тот момент я знал, что именно мама должна была стать моим приоритетом».
По словам Шона, ему нравилось проводить много времени с мамой в ее последние месяцы. "Люди думали, что она станет мне обузой, но этого никогда не было, - признается он. - Я не пытался удержать ее в этом мире, - наоборот, я позволил ей погрузиться в ее мир. Она с радостью протирала стол, хотя делала это целый час, и мы вместе смеялись над этим. Я подарил ей куклу, и она говорила и играла с ней - она думала, что это настоящий ребенок. Если она волновалась, я выносил ей "ребенка", и это сразу же ее успокаивало".
"У меня были очень трудные времена, когда я был молод, и я смог выбраться только потому, что у меня была такая замечательная мать, - признается Шон. - Мы нечасто получаем безусловную любовь, а она всегда дарила мне ее, даже несмотря на то, что у нее была тяжелая жизнь. Мне очень печально, что родственники так и не получили больше возможности свидеться с ней. Но они не могли позаботиться о ней так, как это было нужно".
Источник: — переведено специально для fishki.net
Еще крутые истории!
- Как спали в Средние века
- Когда не любишь своих соседей
- Сегодня я узнал 30 потрясающих историй из прошлого человечества
- Это судьба: школьные влюбленные поженились после 22 лет разлуки
- 20+ бездомных животных, которые узнали, что такое любовь человека
Метки: Кругосветное путешествие Мать и сын болезнь Альцгеймера забота история любовь семья трогательно
22
Понравилось22
Новости партнёров
Завидно, когда с родителями такие отношения.
Я сдам в дом престарелых, когда она не сможет обходиться одна. Без вариантов.
У меня сложные отношения с мамой. Человек она крайне тяжелый и негативный. Больше 20 минут с ней не получается общаться. Ссоримся и по пол года не разговариваем. Она обижается, что я ей внуков не доверяю, а как ей доверишь, если у ребенка аллергия на молоко, а она его молочной кашей и мороженным пичкает! И заявляет, что лучше врачей знает, что ребенку надо, а астматический приступ у него потому что я-мудак, в +20 ему, 10-ти летнему лосю, шапочку не нацепил... И все в таком ключе.
Из недавнего. У меня жена и ребенок в реанимации, экстренное кесарево, отслоение плаценты, давление у жены, пневмония у ребека, при смерти оба, а ей внимания мало, пока я со старшим отъехал по делам, пробралась ко мне в квартиру, и выкинула все с балкона, после чего обзвонила всю родню заранее и заявила, что мне помолга, убралась, пока меня не было, а я-свинья неблагодарная, ей выговор устроил, что она выкинула все с балкона, в тч и инструменты... Да вот только у меня жена и ребенок в больнице, и я это даже не заметил. Махнул рукой, не стал звонить и орать, какого хера, как обычно, но нет, все равно мне все начали названивать и отчитывать, что нельзя так с мамой, она же помочь хотела...
Короче, мамы разные бывают.
Извините, просто выговориться иногда надо... Накатило что-то. Реально, завидно таким отношениям.
Кругосветка на полтора года с больной матерью затея очень дорогая.