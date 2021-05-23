"Стали известны победители "Евровидения-2021""

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Вот и завершился самый популярный международный музыкальный конкурс. Подведены итоги и объявлены победители.
В этом году оно прошло в городе Роттердам, Нидерланды. Конкурс должен был состоятся еще в прошлом году, но из-за пандемии его перенесли. Да и сейчас эпидемиологические требования были ужесточены. Все участники, технический персонал и аккредитованные журналисты были обязаны регулярно сдавать тесты на вирус. Количество зрителей в зале было уменьшено в 5 раз и составило всего 3500 человек.
Фактически это был эксперимент по проведению массовых мероприятий в условиях пандемии.
В финал конкурса вышли 26 музыкантов из разных стран. Россию представляла Манижа Сангин, выступавшая под псевдонимом Manizha.
Фактически это был эксперимент по проведению массовых мероприятий в условиях пандемии.
В финал конкурса вышли 26 музыкантов из разных стран. Россию представляла Манижа Сангин, выступавшая под псевдонимом Manizha.
Она выступала пятой и исполнила песню Russian Woman («Русская женщина»). Комментируя итоги конкурса Манижа отметила, что для нее было главным на 100 процентов выложится на сцене. Певица отметила, что брала пример с россиянок, «сильных, волевых, добрых, очень нежных, хрупких, несмотря ни на что идущих вперед». Композиция получила 204 балла и заняла 9 место. Ну а в тройку лидеров вошли Италия, Франция и Швейцария.
Рок-группа из Италии Maneskin набрала 524 балла и уверенно заняла первое место. Их композиция в стиле хард-рок Zitti e buoni признана лучшей в этом году. Жюри пророчили им 4 место, но зрители решили иначе.
Француженка Барбара Прави с песней Voilà заработала 499 баллов. В феврале 2021 года был снят музыкальный видеоклип на эту песню. Как признаётся Барбара, сразу после «Евровидения» она выпустит ещё два клипа, которые будут продолжением «Voilà», и три клипа вместе образуют короткометражный фильм.
За Швейцарию выступал Джон Мухаррем, под псевдонимом Gjon’s Tears. Парню 22 года и его родители из Албании и Косово. Он исполнил балладу Tout l' univers.
А вот общий результат конкурса
В первый раз, за всю историю конкурса появился исполнитель, который не получил вообще ни одного балла ни от жюри, ни от зрителей. Это был Джеймс Ньюман из Великобритании. Хотя сами зрители от такого заявления судей были в недоумении. Но вот сам Ньюман принял это известие стоически.
Ну а следующее "Евровидение - 2022" пройдет в Италии. Но в каком именно городе это произойдет представители страны затруднились ответить, сообщив лишь, что будет проведен конкурс по этому поводу.
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Метки: 360 Манижа видео евровидение звезды результаты шоу бизнес
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Какой пи*ар это гамно выставил ?
Но победило всё-таки шоу...
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И сразу-же фоторяд из трех фоток: 1 место, 2 место и...Манижа по центру?
Она-то в этом ряду с какого перепуга?
Я понимаю, автор - создание образа, формирование нужного восприятия, но не так же топорно!
Французы - бунтари известные