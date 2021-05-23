"Стали известны победители "Евровидения-2021""

В этом году оно прошло в городе Роттердам, Нидерланды. Конкурс должен был состоятся еще в прошлом году, но из-за пандемии его перенесли. Да и сейчас эпидемиологические требования были ужесточены. Все участники, технический персонал и аккредитованные журналисты были обязаны регулярно сдавать тесты на вирус. Количество зрителей в зале было уменьшено в 5 раз и составило всего 3500 человек.

Фактически это был эксперимент по проведению массовых мероприятий в условиях пандемии.

В финал конкурса вышли 26 музыкантов из разных стран. Россию представляла Манижа Сангин, выступавшая под псевдонимом Manizha.