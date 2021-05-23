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Стали известны победители "Евровидения-2021"

Стали известны победители "Евровидения-2021" (2 фото + 6 видео)

Автор:
23 мая 2021 13:02
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: 360   Манижа   видео   евровидение   звезды   результаты   шоу бизнес   
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Вот и завершился самый популярный международный музыкальный конкурс. Подведены итоги и объявлены победители.

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Метки: 360   Манижа   видео   евровидение   звезды   результаты   шоу бизнес   
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23  комментария
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24k
Григорий 2 часа назад
Послушал - абсолютный проходняк, скучный и никчемный.
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−6
נדיה קופסטס 57 секунд назад
Хорошо,что чурку эту не выбрали..Как Россия допустила такую выдвигать?
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20k
Mike Miller 14 минут назад
Шлак какой-то. Вообще ничего не цепляет. А кое-что хочется выключить, только начав слушать.
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18k
Ватаку Накомоде 17 минут назад
Фрики победили на конкурсе фриков. В этот раз даже не хочется говорить что Россию несправедливо засудили.
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2k
Kozlodoev 21 минуту назад
Манижа...русская женщина... это какой-то позор...
Какой пи*ар это гамно выставил ?
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16k
Александр Сучков 21 минуту назад
Ураааа!!! Следующий фестиваль гомосеков и лесбиянок снова не у нааас!!!!
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90
Михаил Шульц 24 минуты назад
Послушал некоторые "песни". То ещё гумнище.
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84
Fisher1979 Полчаса назад
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2k
leto2016 58 минут назад
отмечу одну черту. наши решили выступать за счет "шоу", победители за счет "исполнения". хотя этот Итальяно-рокер ... я такое не слушаю.
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36
CALYPSO Час назад
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1k
Агафон Час назад
Из Швейцарии парень неплохо пел.
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99
Сигизмунд Лазаревич Час назад
И это лучшее из того, что есть в Европе? Оказывается моргенштерн не так уж и плох..
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84
Fisher1979 Сигизмунд Лазаревич Полчаса назад
Хуже уже точно не будет.
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5k
Сергей Час назад
Ну вот и ладушки. Недопивица просрала на недопесенном конкурсе. Еврошабаша в России не случится. Все счастливы. Ещё бы Костю Эрнста за пропоганду гомосексуализма посадили бы, и вообще всё было-бы отлично.
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581
X Æ A-12 Час назад
Французская певица хорошо спела.
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322
manul74 Час назад
На этом Евровидение ничего не запомнилось. Все как то скучно и не оригинально.
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12k
Агент Безопасной Национальности Час назад
"Стали известны победители "Евровидения-2021""
==============
И сразу-же фоторяд из трех фоток: 1 место, 2 место и...Манижа по центру?
Она-то в этом ряду с какого перепуга?
Я понимаю, автор - создание образа, формирование нужного восприятия, но не так же топорно!
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42k
doker Час назад
А мне Варвара Прави понравилась. И баба хорошая и кричит здорово: "Воля! Воля!"
Французы - бунтари известные
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1k
Гур 2 часа назад
Фуух, пронесло...Я уж опасался, что этот педошабаш к нам приедет...
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
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