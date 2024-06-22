20 предметов дизайна, которые добавят красок в повседневную жизнь

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Мы привыкли, что многие предметы домашнего обихода выглядят однообразно. Но когда дизайнеры с хорошим воображением приступают к работе, появляются необычные и яркие вещи. В этом посте вы увидите полезные предметы домашнего обихода, которые внесут разнообразие в повседневную жизнь и рутинные заботы.
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