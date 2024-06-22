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20 предметов дизайна, которые добавят красок в повседневную жизнь

20 предметов дизайна, которые добавят красок в повседневную жизнь

Автор:
22 июня 2024 21:50
Сообщество : Дизайн интерьера. Мебель
Метки: Добавят   Жизнь   Красок   Повседневная   Предметы   дизайн   
1149
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Мы привыкли, что многие предметы домашнего обихода выглядят однообразно. Но когда дизайнеры с хорошим воображением приступают к работе, появляются необычные и яркие вещи. В этом посте вы увидите полезные предметы домашнего обихода, которые внесут разнообразие в повседневную жизнь и рутинные заботы.

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Метки: Добавят   Жизнь   Красок   Повседневная   Предметы   дизайн   
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4  комментария
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11k
sedoisever 48 минут назад
Светильник "Облако" больше похож на светильник "Взрыв". Ну, а стеклянная кастрюля у меня и в 90-х была.
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17k
Поручик 18 минут назад
Полка "аварийная лестница" -
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11k
JeanLuk 21 минуту назад
Комментарий к фото
И как быстро на таком "кресле" спина скажет привет?
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11k
JeanLuk 23 минуты назад
Комментарий к фото
Эти держатели печатают на 3D принтерах, есть халявные модельки
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DarSie
  • Дата регистрации: 26.09.2018
  • 1911 постов (1853 в горячем)

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