Случайные травмы на съемочной площадке, которые в итоге вошли в фильм

763
5
8
Не секрет, что на съемках актеры часто рискуют получить травму - и иногда на самом деле ее получают. От этого никто не застрахован, какие бы меры безопасности ни принимались. И не раз случалось так, что эти кадры потом использовались в фильме - кадры, на которых звезды не изображают боль и страдания, а действительно их испытывают.
Ченнинг Татум, "Охотник на лис"
Ченнинг Татум стремился как можно достовернее изобразить своего героя, борца Марка Шульца, в спортивной драме "Охотник на лис" - вплоть до получения ушибов и травм в результате ударов. Актер на съемочной площадке получил минимум две серьезных травмы, и обе они были сняты на пленку, а потом вошли в фильм. Во время сцены борьбы с Марком Руффало Татум попросил дать ему пощечину, "просто чтобы покончить с этим". Руффало подчинился и так сильно ударил Татума, что у того лопнула барабанная перепонка. В другой сцене герой Татума переживает психический срыв в гостиничном номере. Актер так разошелся, что разбил голову о зеркало. Да, это его настоящая кровь в фильме.
Леонардо Ди Каприо, "Джанго освобождённый"
В вестерне Квентина Тарантино "Джанго освобожденный" Леонардо Ди Каприо играет сумасшедшего рабовладельца. В невероятно напряженной сцене, когда он говорит Джанго, то знает о его плане освободить жену, Ди Каприо бьет кулаком по столу. На съемках он так и сделал, но случайно разбил бокал и порезал руку. Этого в сценарии не было, но актер продолжил свой длинный монолог, попутно выдергивая из руки осколки окровавленного стекла. Гениальная импровизация.
Брэд Питт, "Троя"
Во время съемок финальной сцены битвы в эпопее Вольфганга Петерсена 2004 года "Троя" Питт неудачно приземлился, и в этот момент можно видеть боль на его лице. Он не притворяется. Ирония судьбы: Питт, играя греческого воина Ахилла, порвал себе ахиллово сухожилие. "Это печально, это глупо, но это правда", - сказал актер об этом инциденте.
Эд Харрис, "Бездна"
Научно-фантастический фильм Джеймса Кэмерона 1989 года "Бездна" снимать было чрезвычайно сложно, учитывая подводные сцены и крошечные декорации в стиле "кошмар клаустрофоба", устроенные в бетонном контейнере списанной атомной электростанции. Эд Харрис должен был проплыть в пропасть - ту самую "бездну" - около 60 метров. И пришлось ему это сделать в шлеме, полном жидкости, и задерживая дыхание. В одном из дублей у Харриса кончился воздух и он подал знак спасателю-водолазу, который должен был дать ему кислородный баллон, но водолаз зацепился за какие-то кабели и замешкался. К Харрису поспешил другой водолаз, сорвал с него шлем и вставил регулятор воздуха - но тот был перевернут, и актер вместо кислорода получил глоток воды. И только потом Харриса наконец-то снабдили работающим снаряжением. В ту ночь, по его собственным словам, он плакал от физического и психического истощения.
Маргарет Хэмилтон, "Волшебник страны Оз"
Во время сцены, в которой Злая Ведьма Запада прибывает в Страну Манчкинов, актриса Маргарет Хэмилтон должна была исчезнуть за облаком дыма и пиротехники, а затем провалиться через люк в безопасное место. Но дверца люка вышла из строя, оставив актрису лицом к лицу с фейерверком, из-за которого она получила ожоги второй степени на лице и руках. Хэмилтон шесть недель отсутствовала на съемочной площадке, залечивая ожоги. Лицо зажило довольно быстро, а вот на руки пришлось для дальнейших съемок натягивать зеленые перчатки вместо зеленого грима. Режиссер Виктор Флеминг не стал переснимать эту сцену, сказав, что все получилось идеально.
Диана Крюгер, "Бесславные ублюдки"
Сцена, в которой Ханс Ланда (Кристоф Вальц) душит немецкую шпионку Бриджит фон Хаммерсмарк (Диана Крюгер), стала ключевой во время съемок фильма "Бесславные ублюдки". Она была настолько важной, что режиссер Квентин Тарантино не хотел ничего оставлять на волю случая - например, доверять Вальцу самому сделать все правильно. Это руки Тарантино обвивают шею Крюгер. И да, Крюгер на самом деле потеряла сознание при съемках этой сцене, что и вошло в финальный монтаж.
Джейк Джилленхол, "Стрингер"
В фильме "Стрингер" 2014 года Джилленхол играет бывшего вора, а затем фотографа, который хорошо зарабатывает на снимках с места преступления, продавая их новостным каналам. В одной из сцен его персонаж в порыве эмоций разбивает зеркало. Но актер перестарался и расколошматил зеркало рукой так, что травму пришлось залечивать в больнице.
Джеймс Франко, "Ананасовый экспресс: Сижу, курю"
Почему вечно укуренный персонаж Джеймса Франко в "Ананасовом экспрессе" иногда носит повязку на голове? Потому что он прикрывает три шва, которые актеру пришлось наложить во время съемок. Когда по сценарию он должен был врезаться в дерево, Франко сделал это слишком энергично и поранился по-настоящему.
Стив Карелл, "Сорокалетний девственник"
В отличие от остальных примеров из нашего списка, эта экзекуция была спланирована заранее и участвовавший в ней актер был, в общем-то, не против. Он просто плохо понимал, что его ждет. В знаменитой сцене эпиляции воском все эти волосы на груди Стива Карелла - настоящие. Актер решил, что отдать себя на растерзание - это правильнее, чем использовать накладные волосы. И только в процессе понял, что сильно ошибался... Все вспышки ярости в этой сцене так же реальны, как восковые полоски.
Шон Бин, "Игры патриотов"
У Шона Бина всегда была склонность играть персонажей, которые не выживают. И картина 1992 года "Игры патриотов" не исключение. Его герой - злодей Шон Миллер - в финальном поединке сражается с героем Харрисона Форда и погибает. Да и сам Шон Бин получил во время съемок травму, когда Форд ударил его металлическим крюком и рассек лоб над левой бровью. Из раны пролилось много крови - и этот дубль был использован в фильме. Бин не возражает против этого "боевого" шрама и говорит, что он находится "в нужном месте".
В отличие от своего репликанта Прис, Дэрил Ханна на 100 процентов человек - и, следовательно, восприимчива к травмам. Во время съемок сцены, в которой Прис сбежала от генетического дизайнера Дж. Ф. Себастьяна (Уильям Сандерсон), актриса поскользнулась и упала на машину, разбив окно локтем. В фильме это выглядит потрясающе и полностью соответствует крутому характеру Прис, но это не было запланировано. Ханна поскользнулась на мокром асфальте, случайно проткнув локтем кусок настоящего стекла. Она отыграла всю сцену и только потом обнаружилось, что локоть сломан в восьми местах. Шрам остался до сих пор.
Джанни Руссо, "Крестный отец"
В фильме есть сцена, во время которой Сонни Корлеоне (Джеймс Каан) находит Карло Рицци (Джанни Руссо) и долго и тщательно избивает его крышкой мусорного бака, чтобы убедиться, что Карло не посмеет больше оскорблять свою жену и сестру Сонни. Каан так увлекся процессом, что сломал Руссо два ребра и локоть. В этой сцене Руссо испытывает настоящую боль, и эта правдоподобность - лишь одна из многих причин, по которым "Крестный отец" по сей день остается выдающейся классикой современного кино.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- 23 актерских дуэта, которые снимались вместе не один раз
- Райан Рейнольдс затроллил коллегу, в очередной раз рассмешив Инстаграм
- 8 лучших фильмов Гая Ричи: британского Тарантино с чёрным поясом по карате
- Цитаты Олега Янковского о женщинах, искусстве и жизни
- Возвращение легенд: Сэм Нилл и Лора Дерн участвуют в съемках "Мира юрского периода 3"
16
Понравилось16
Новости партнёров
Загрузка...