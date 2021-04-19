Случайные травмы на съемочной площадке, которые в итоге вошли в фильм

Научно-фантастический фильм Джеймса Кэмерона 1989 года "Бездна" снимать было чрезвычайно сложно, учитывая подводные сцены и крошечные декорации в стиле "кошмар клаустрофоба", устроенные в бетонном контейнере списанной атомной электростанции. Эд Харрис должен был проплыть в пропасть - ту самую "бездну" - около 60 метров. И пришлось ему это сделать в шлеме, полном жидкости, и задерживая дыхание. В одном из дублей у Харриса кончился воздух и он подал знак спасателю-водолазу, который должен был дать ему кислородный баллон, но водолаз зацепился за какие-то кабели и замешкался. К Харрису поспешил другой водолаз, сорвал с него шлем и вставил регулятор воздуха - но тот был перевернут, и актер вместо кислорода получил глоток воды. И только потом Харриса наконец-то снабдили работающим снаряжением. В ту ночь, по его собственным словам, он плакал от физического и психического истощения.