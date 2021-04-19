FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Кино 4884 поста • 1069 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Кино 
Случайные травмы на съемочной площадке, которые в итоге вошли в фильм

Случайные травмы на съемочной площадке, которые в итоге вошли в фильм (5 фото + 8 видео)

Автор:
19 апреля 2021 15:29
Сообщество : Кино
Метки: актеры   импровизация   кинофакты   киношное   на съёмках   на съёмочной площадке   съемки кино   травмы   
763
5
8
Не секрет, что на съемках актеры часто рискуют получить травму - и иногда на самом деле ее получают. От этого никто не застрахован, какие бы меры безопасности ни принимались. И не раз случалось так, что эти кадры потом использовались в фильме - кадры, на которых звезды не изображают боль и страдания, а действительно их испытывают.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: актеры   импровизация   кинофакты   киношное   на съёмках   на съёмочной площадке   съемки кино   травмы   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
2
3
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
717
neo Час назад
А Арагорн со сломанным пальцем ноги где?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
Показать ещё
Девушка необычным способом уличила любимого в измене (4 фото) Девушка необычным способом уличила любимого в измене (4 фото) HBO назвали исполнителя главной роли в приквеле "Игры престолов" HBO назвали исполнителя главной роли в приквеле "Игры престолов" Возвращение легенд: Сэм Нилл и Лора Дерн участвуют в съемках "Мира юрского периода 3" Возвращение легенд: Сэм Нилл и Лора Дерн участвуют в съемках "Мира юрского периода 3" Цитаты Олега Янковского о женщинах, искусстве и жизни Цитаты Олега Янковского о женщинах, искусстве и жизни 23 актерских дуэта, которые снимались вместе не один раз 23 актерских дуэта, которые снимались вместе не один раз Персонажи ужастиков и сыгравшие их актеры снова встретились Персонажи ужастиков и сыгравшие их актеры снова встретились
Ева Тушенкина
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

510070



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Гифки
1
31
Гифки
Архивные и ранее неизданные кадры с мировыми знаменитостями
4
50
Архивные и ранее неизданные кадры с мировыми знаменитостями
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Британцы страдают из-за дефицита садовых гномов
0
3
Британцы страдают из-за дефицита садовых гномов
Пирог с капустой и фаршем на заливном тесте
7
12
Пирог с капустой и фаршем на заливном тесте
Девушка необычным способом уличила любимого в измене (4 фото)
Девушка необычным способом уличила любимого в измене (4 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Ребенок из Красной книги
0
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#фото#факты#сша#кино#комментарии#аварии#сатира#авто аварии#знаменитости
#история#Россия#СССР#прикол#Фотографии.#прикольные#позитив#фотографии#подборка#ретро
#интересно#люди#картинки#дтп#животные#в мире#приколы#шоу бизнес#дети#смешные

На что жалуетесь?

Вернуться