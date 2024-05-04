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Пёс и кот путешествуют вместе с хозяевами

Пёс и кот путешествуют вместе с хозяевами

Автор:
04 мая 2024 09:00
Сообщество : Животные
Метки: Жизнь   Питомцы   животные   истории   кошки   позитив   путешествия   собаки   собаки и кошки   фото   
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Если вы всё ещё думаете, что дружба между кошкой и собакой невозможна, посмотрите на эту парочку! Кот по кличке Балу и пёс по кличке Пэн путешествуют вместе со своими хозяевами, и живут душа в душу. Взгляните на приключения этих очаровательных (и очень фотогеничных) пушистиков!

Американка по имени Синтия Беннетт вместе с молодым человеком Андре путешествуют на машине по разным живописным местам. Их неизменная компания в путешествиях - любимый кот Балу и пёс Пэн, которые уже привыкли перемещаться вместе с хозяевами. Когда-то ребята начали путешествовать со своим первым псом, Генри, и котом: эти двое всегда были лучшими друзьями. Но к сожалению, через несколько лет Генри скончался от рака, и Балу тяжело переживал потерю товарища.

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Чтобы быстрее справиться с горем пара решила взять другую собаку: так в их жизни появился Пэн, и это буквально сотворило чудеса. Балу, который перестал есть и, казалось, потерял волю к жизни, начал оживать. Рядом с Пэном он снова обрел комфорт и радость. С каждым днем их связь становилась все крепче, и они тоже стали лучшими друзьями. По словам хозяйки, им всё ещё не хватает Генри, но удивительная дружба питомцев заряжает их любовью.

С тех пор питомцы путешествуют вместе с хозяевами. Они уже привыкли к таким поездкам, и каждый раз с радостью в них отправляются. Пара делится живописными кадрами с Балу и Пэном в соцсетях, где у этих красавцев уже набралось множество поклонников.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Жизнь   Питомцы   животные   истории   кошки   позитив   путешествия   собаки   собаки и кошки   фото   
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Максим Эсфельд Полчаса назад
Пост здорового человека о прекрасном.
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mercure
  • Дата регистрации: 18.10.2021
  • 1689 постов (1632 в горячем)

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