Пёс и кот путешествуют вместе с хозяевами

Чтобы быстрее справиться с горем пара решила взять другую собаку: так в их жизни появился Пэн, и это буквально сотворило чудеса. Балу, который перестал есть и, казалось, потерял волю к жизни, начал оживать. Рядом с Пэном он снова обрел комфорт и радость. С каждым днем их связь становилась все крепче, и они тоже стали лучшими друзьями. По словам хозяйки, им всё ещё не хватает Генри, но удивительная дружба питомцев заряжает их любовью.