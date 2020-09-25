Этот почтальон - друг всех животных, которых он встречает во время работы

Криштиану да Силва Антунеш не просто фотографируется с животными - у этого парня есть важная миссия. Он спасает бездомных нуждающихся животных, помогает местным приютам, и мечтает когда-нибудь открыть свой собственный. Парень признается, что обожает животных - у него самого есть две собаки и три кошки.