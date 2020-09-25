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Этот почтальон - друг всех животных, которых он встречает во время работы

Этот почтальон - друг всех животных, которых он встречает во время работы (31 фото)

Автор:
25 сентября 2020 08:30
Сообщество : Животные
Метки: домашние животные   животные   истории   кошки   любимцы   питомцы   собаки   фото   
593
31
Бразилец по имени Криштиану работает почтальоном в городе Сан-Паулу. Там он известен всем прозвищем Carteiro Amigo Dos Animais, что переводится как "почтальон-друг животных". Это действительно так - ведь этот парень души не чает в четвероногих пушистиках! Он фотографируется с каждым, кого встречает, развозя почту по домам, и публикует в своем Инстаграме.

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Метки: домашние животные   животные   истории   кошки   любимцы   питомцы   собаки   фото   
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5  комментариев
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8k
Денис 2 часа назад
Этот почтальон - друг всех животных, которых он встречает во время работы
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542
Кот в шкафу 39 минут назад
Делов-то на неделю. Просто выучил кошачий и собачий.
Они же похожи, как татарский и казахский. Тоже мне, полиглот...
Выёживается теперь
Кобровый бы выучил.

Делов-то на неделю. Просто выучил кошачий и собачий. Они же похожи, как татарский и казахский. Тоже мне, полиглот... Выёживается теперь Кобровый бы выучил.
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273
Комнатный сибиряк 53 минуты назад
Спасибо, дружище, за хорошее настроение в начале дня!
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273
Комнатный сибиряк 52 минуты назад
Ну или в продолжении. У меня уже 11:30 дня.
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8k
Типа граф Час назад
Они все наверное чувствуют его добрую душу .
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