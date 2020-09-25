Этот почтальон - друг всех животных, которых он встречает во время работы

Бразилец по имени Криштиану работает почтальоном в городе Сан-Паулу. Там он известен всем прозвищем Carteiro Amigo Dos Animais, что переводится как "почтальон-друг животных". Это действительно так - ведь этот парень души не чает в четвероногих пушистиках! Он фотографируется с каждым, кого встречает, развозя почту по домам, и публикует в своем Инстаграме.
Криштиану да Силва Антунеш не просто фотографируется с животными - у этого парня есть важная миссия. Он спасает бездомных нуждающихся животных, помогает местным приютам, и мечтает когда-нибудь открыть свой собственный. Парень признается, что обожает животных - у него самого есть две собаки и три кошки.
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Они же похожи, как татарский и казахский. Тоже мне, полиглот...
Выёживается теперь
Кобровый бы выучил.