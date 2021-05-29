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Редкая коричневая панда попала в фотоловушку в Китае

Редкая коричневая панда попала в фотоловушку в Китае (3 фото)

Автор:
29 мая 2021 09:15
Сообщество : Животные
Метки: в мире   животные   китай   панда   фото   фотоловушка   
88
3
Ее заметили на северо-западе китайской провинции Шэньси.

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Метки: в мире   животные   китай   панда   фото   фотоловушка   
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