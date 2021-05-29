Редкая коричневая панда попала в фотоловушку в Китае

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Ее заметили на северо-западе китайской провинции Шэньси.
На северо-западе Китая в объектив камеры попала дикая коричневая большая панда. Камера сняла ее в горах Циньлин провинции Шэньси, сообщают китайские СМИ в пятницу, 28 мая.
Как отмечает "Синьхуа", это чрезвычайно редкий подвид больших панд. Это уже десятый раз, когда китайским зоологам удалось заметить это животное. По данным администрации Национального парка больших панд провинции Шэньси, 16 апреля панду сняла камера на высоте 2088 м над уровнем моря. 30 апреля еще одна зафиксировала прогулку животного в том же районе в горах на высоте 1958 м.
Как отмечает "Синьхуа", это чрезвычайно редкий подвид больших панд. Это уже десятый раз, когда китайским зоологам удалось заметить это животное. По данным администрации Национального парка больших панд провинции Шэньси, 16 апреля панду сняла камера на высоте 2088 м над уровнем моря. 30 апреля еще одна зафиксировала прогулку животного в том же районе в горах на высоте 1958 м.
Первая коричневая большая панда была обнаружена в горах Циньлин в 1985 году. Именно там были сделаны почти фото этих уникальных животных. Почему панды вдруг стали коричневыми, ученые еще гадают. Это могла быть мутация генов. Чтобы узнать точно, нужны дальнейшие исследования.
Ранее "Профиль" рассказывал, что в Китае умерла старейшая в мире панда. Синь Син было 38 лет, что в пересчете на человеческий возраст равносильно 130 годам. По словам сотрудников зоопарка, Синь Син была "матерью-героиней": за свою жизнь она родила 36 медвежат.
Ранее "Профиль" рассказывал, что в Китае умерла старейшая в мире панда. Синь Син было 38 лет, что в пересчете на человеческий возраст равносильно 130 годам. По словам сотрудников зоопарка, Синь Син была "матерью-героиней": за свою жизнь она родила 36 медвежат.
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