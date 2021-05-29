Редкая коричневая панда попала в фотоловушку в Китае

Первая коричневая большая панда была обнаружена в горах Циньлин в 1985 году. Именно там были сделаны почти фото этих уникальных животных. Почему панды вдруг стали коричневыми, ученые еще гадают. Это могла быть мутация генов. Чтобы узнать точно, нужны дальнейшие исследования.



Ранее "Профиль" рассказывал, что в Китае умерла старейшая в мире панда. Синь Син было 38 лет, что в пересчете на человеческий возраст равносильно 130 годам. По словам сотрудников зоопарка, Синь Син была "матерью-героиней": за свою жизнь она родила 36 медвежат.