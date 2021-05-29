40 неожиданных фото, которые вас удивят

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Поругались с близкими? Устали на работе? Просто изнываете от скуки? Тогда вы по адресу: нахлынувший экзистенциальный кризис прогонит эта чудесная подборка случайных фото, которых связывает между собой только то, что все они невероятно крутые и интересные!
1. Тасманский гигантский краб, один из крупнейших крабов в мире, весит 17 кг, а его панцирь достигает 46 см в ширину (Австралия)
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5. Ryujin 3.5 Сатоши Камии - одно из самых сложных оригами в мире. Фигура собрана из цельного неразрезанного листа бумаги
8. «Я заснял взрыв гигантской звезды с помощью своего домашнего телескопа. Люди видели этот взрыв невооруженным глазом в 1054 году нашей эры»
16. Роберт Г. Хефт разработал дизайн американского флага в 17 лет в 1958 году для школьного проекта по истории. Ему поставили четверку. После того, как президент Эйзенхауэр лично сказал ему, что из 1500 вариантов выбрали его дизайн, оценку изменили н
19. Bagger 293 - самый большой в мире наземный транспорт массой 14000 тонн и длиной 217 метров с максимальной скоростью 0,6 км/ч
23. Жеребята зебры запоминают полосатый узор мамы. Смотрители фонда дикой природы Шелдрика носят специальный костюм, чтобы ухаживать за осиротевшими жеребятами
33. Мухаммед Али пытается поднять 76-летнего бывшего чемпиона мира по боксу в легчайшем весе Джонни Кулона. Он владел особым приемом: стоило ему положить палец на шею и запястье противника, тот уже не мог оторвать его от земли.
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Метки: интересное необычные фотографии факты фото
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