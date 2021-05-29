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40 неожиданных фото, которые вас удивят

40 неожиданных фото, которые вас удивят (41 фото)

Автор:
29 мая 2021 08:33
Сообщество : ФотоМир
Метки: интересное   необычные фотографии   факты   фото   
21992
41

Поругались с близкими? Устали на работе? Просто изнываете от скуки? Тогда вы по адресу: нахлынувший экзистенциальный кризис прогонит эта чудесная подборка случайных фото, которых связывает между собой только то, что все они невероятно крутые и интересные!

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Метки: интересное   необычные фотографии   факты   фото   
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2k
lekha-fil День назад
Ну, кто ещё не видел подводный кабель? С подключением.
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1k
Hans 57 минут назад
"Встреча королевы Елизаветы II и Мэрилин Монро, 2956 год" - Мама дорогая, это наверное где-то в далёкой далёкой галактике.
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2k
Alex 2 часа назад
Простите, но кабель уже начал надоедать
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1k
Дмитрий 3 часа назад
"Встреча королевы Елизаветы II и Мэрилин Монро, 2956 год"
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11k
koleos72 4 часа назад
Про телескоп непонятно. Если звезда взорвалась тысячу лет назад и свет толькочто дошёл до его телескопа, то кто мог увидеть взрыв раньше? Только те, кто вряд ли выжил!
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97
Nane First NameLast 7 часов назад
20. В Риме есть дорога, построенная в 321 году до нашей эры. Ее используют до сих пор.
=============
Да да да. Но только вилосепедист и пешеход передвигаются не по дороге, а по обочине.
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21k
Михаил Сметанкин 8 часов назад
Этот кабель в разрезе часто тут выкладывают. Между тем, вот так выглядит в разрезе оптоволоконный подводный кабель, дающий интернет между континентами.
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9k
Kucher 10 часов назад
"38. Встреча королевы Елизаветы II и Мэрилин Монро, 2956 год"
Вы думаете, что английская бабулька ещё столько протянет, прежде чем встретится с Мерилин?
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5k
Apok 12 часов назад
Да не много и осталось, собственно...
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2k
Ney 12 часов назад
По любому в дождь клали...
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2k
Oleg SC 13 часов назад
Её использую до сих пор...а велосипед и пешеход двигаются не по ней..
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−8
угху угху 13 часов назад
ниау ниау
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16k
Killgrave 13 часов назад
Комментарий к фото
Трактор Lamborghini
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16k
Killgrave 13 часов назад
Комментарий к фото
Исполинский козодой.
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1k
Gerasim 14 часов назад
"38. Встреча королевы Елизаветы II и Мэрилин Монро, 2956 год" - Futurama?

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12k
хз 15 часов назад
Трактор дороже феррари, так что ту битва понтов
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9k
Некто 15 часов назад
2956 год©
Здравствуй, дорогой Дракула..../ц/
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20k
Валерий 15 часов назад
«Я заснял взрыв гигантской звезды с помощью своего домашнего телескопа. Люди видели этот взрыв невооруженным глазом в 1054 году нашей эры». Простите, ЧТО???

"Встреча королевы Елизаветы II и Мэрилин Монро, 2956 год". Какой год???
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159
vijilante 16 часов назад
А Её Величество молодцом выглядит,да и Норму клонировали не плохо.
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6k
Злобный 17 часов назад
А что за приём такой??? Ну когда поднять этого старикашку не могут? Кто ни будь знает по подробнее?
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120k
DeOrio 17 часов назад
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