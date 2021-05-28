Замначальника томского УФСИН решил покончить с собой на рабочем месте

Но есть и другая версия случившегося. «КП-Новосибирск» пишет, что рядом с работой Зорина обнаружили прохожие, а не водитель.





И количество версий будет множиться, поскольку правоохранительные органы отказываются сообщать подробности происшествия. Начальник пресс-службы УФСИН по Томской области Наталья Кардаш, услышав от журналиста вопрос о Зорине, бросила трубку. В Следственном комитете также отказались от комментариев.