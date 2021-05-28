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Замначальника томского УФСИН решил покончить с собой на рабочем месте

Замначальника томского УФСИН решил покончить с собой на рабочем месте (4 фото)

Автор:
28 мая 2021 12:38
Сообщество : Криминал
Метки: Томская область   замначальника   ранение   суицид   уфсин   
2910
4

На теле полковника обнаружили 7 ножевых ранений.

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Метки: Томская область   замначальника   ранение   суицид   уфсин   
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32  комментария
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2k
Иван Алексеев Час назад
"Александр Зорин - первый заместитель начальника УФСИН по Томской области." "При этом родственники и коллеги Зорина утверждают, что ни конфликтов, ни врагов у мужчины не было." Ага. При такой должности и ни врагов, ни конфликтов. Ещё скажите что ни взяток не брал, ни служебным положением не пользовался.
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5k
Мистер Фикс 8 минут назад
служба поддержки сбра мстит за глушилки?
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7k
Юрий 11 минут назад
Полковник - мазохист? Он что, сам себя ножом тыкал не переставая, а когда силы его начали покидать сделал контрольный в сердце? Однако...
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1k
zenon 16 минут назад
Это ангел хранитель по просьбе его лишения земной жизни и перевода на работу в Рай ему поспособствовал.
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31k
Опаньки 24 минуты назад
Гадают... любой судмед за пару минут скажет сам или не сам
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24k
Григорий 37 минут назад
Идут двое белых полицейских по кварталу, в котором живет белое население. Видят
- лежит негр, весь изрешеченный пулями. Один коп другому:
- Какое жестокое самоубийство!
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691
Александр 41 минуту назад
7 ударом ножом 1 - в сердце???
При спокойной возможности застрелится из табельного пистолета

" он шёл - шёл, подскользнулся и упал, прямо на свой ножик - и так семь раз...."
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278
BHU1004 Александр 36 минут назад
спиной
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2k
ддт 41 минуту назад
Собственна что имеем. Имеем тело(живое). А дальше судмедэксперт в течении пары минут установит было ли это нападение или попытка суицида! Ни чего сверх естественного! Элементарно для данного специалиста! Стоит подождать...
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5k
Дельфин Красивый 43 минуты назад
чёт лицо у него не доброе
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13k
seller-k 50 минут назад
Семь - это перебор
Но я вот в начале девяностых соседа-алкаша хоронил, он под "белочкой" лишь с третьего раза в сердце попал, а помер через полчаса в "скорой".
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1k
Александр Сергеевич 55 минут назад
У полковника нет табельного оружия?
Из семи ножевых ранений четыре В СПИНУ. КАК ?????
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14k
ВОВЧЕГ Час назад
А чо не застрелился? Наверное на столько честный был, что даже патрон украсть не смог.
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13k
Booka1a Час назад
может все-таки не нож, а вилка? один удар - 4 дырки, одна в старую попала
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737
metrolog Час назад
Харакири не получилось?
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10k
Bill Час назад
Странно что об этом сообщает «КП-Новосибирск», ссылаясь на анонимный "источник в правоохранительных органах"
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9k
Kucher Час назад
Из семи ранений, четыре в спину. Какое страшное самоубийство!
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13k
Serg2001 Час назад
Де жа вю какое-то. Несколько лет назад была история.
"В Санкт-Петербурге закрыто уголовное дело Григория Кочнева, автомобилиста, погибшего на КАД от пяти ударов ножом в сердце. Следствие считает, что показания свидетелей, улики, проведенные экспертизы доказали самоубийство Кочнева: попав в ДТП, он зарезался". И интересная деталь - в ДТП участвовали сотрудники УФСИН. Они и были свидетелями.
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762
KevinSmith Час назад
- Винни. А почему Пятачок умер?
- Грибами отравился.
- А почему он весь в синяках?
- Есть не хотел.
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19k
Андрей Иванов Час назад
Вся экспансионистская партия гем-офицеров в глубокой опале, гем-генерал Эстанис совершает самоубийство… Это ведь было самоубийство, не так ли?
Совершенное не слишком добровольным образом, ответил Форобьев. Эти цетагандийские политические самоубийства бывают жутко кровавыми, когда самоубийца не склонен к сотрудничеству.
Тридцать два ножевых ранения в спину это худшее из самоубийств, что им доводилось видеть? пробормотал Айвен, совершенно восхищенный этой сплетней.

(с) Буджолд. "Цетаганда"
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622
Кактус Час назад
Ой, не звиздите так-то хоть! 7 ножевых и...попытка самоубийства))))
Если человек захотел бы наверняка, то полоснул бы по сонной артерии, и не откачаешь. Тупо не успеешь. Должность у него такая стремная, что не удивлен ни разу. А вот почему водила гонит, это интересно!
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2k
foggen2 Час назад
При всей трагичности реальной ситуации сразу припоминается анекдот,когда два сотрудника полиции на выезде описывают подробности случившегося-
"-Итого семнадцать ножевых в спину и удар топором в область затылка....
-Во времена то пошли,Степаныч!Это пожалуй самое дикое самоубийство за этот квартал!"
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