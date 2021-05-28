Замначальника томского УФСИН решил покончить с собой на рабочем месте

На теле полковника обнаружили 7 ножевых ранений.
Вчера в Томске с замначальника местного управления ФСИН полковником Александром Зориным случилось очень странное и трагическое происшествие.
Утром полковник на служебной машине с водителем отправился на работу. Подъехав к управлению, Зорин попросил его покинуть автомобиль, чтобы поговорить по телефону. Вернувшись к машине, подчиненный обнаружил в салоне истекающего кровью Зорина. Который сказал ему, что хотел свести счеты с жизнью.
Медики насчитали на теле полковника 7 ножевых ранений, одно из которых в сердце. Сейчас мужчина находится в критическом состоянии. Надо ли говорить, почему никто не верит в попытку самоубийства? При этом родственники и коллеги Зорина утверждают, что ни конфликтов, ни врагов у мужчины не было.
Но есть и другая версия случившегося. «КП-Новосибирск» пишет, что рядом с работой Зорина обнаружили прохожие, а не водитель.
И количество версий будет множиться, поскольку правоохранительные органы отказываются сообщать подробности происшествия. Начальник пресс-службы УФСИН по Томской области Наталья Кардаш, услышав от журналиста вопрос о Зорине, бросила трубку. В Следственном комитете также отказались от комментариев.
Александр Зорин - первый заместитель начальника УФСИН по Томской области. Он руководит оперативно-розыскной деятельностью, надзором в исправительных учреждениях и следственных изоляторах, а также ведет учет осужденных. С 2012 по 2020 год Зорин возглавлял томскую ИК-4. Как пишет ТГ-канал Life Shot, на днях туда приезжали из ЦА УФСИН. Комиссия проверяла правдивость сообщений об издевательствах и вымогательствах в отношении осужденных.
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- лежит негр, весь изрешеченный пулями. Один коп другому:
- Какое жестокое самоубийство!
При спокойной возможности застрелится из табельного пистолета
" он шёл - шёл, подскользнулся и упал, прямо на свой ножик - и так семь раз...."
Из семи ножевых ранений четыре В СПИНУ. КАК ?????
"В Санкт-Петербурге закрыто уголовное дело Григория Кочнева, автомобилиста, погибшего на КАД от пяти ударов ножом в сердце. Следствие считает, что показания свидетелей, улики, проведенные экспертизы доказали самоубийство Кочнева: попав в ДТП, он зарезался". И интересная деталь - в ДТП участвовали сотрудники УФСИН. Они и были свидетелями.
- Грибами отравился.
- А почему он весь в синяках?
- Есть не хотел.
Совершенное не слишком добровольным образом, ответил Форобьев. Эти цетагандийские политические самоубийства бывают жутко кровавыми, когда самоубийца не склонен к сотрудничеству.
Тридцать два ножевых ранения в спину это худшее из самоубийств, что им доводилось видеть? пробормотал Айвен, совершенно восхищенный этой сплетней.
(с) Буджолд. "Цетаганда"
Если человек захотел бы наверняка, то полоснул бы по сонной артерии, и не откачаешь. Тупо не успеешь. Должность у него такая стремная, что не удивлен ни разу. А вот почему водила гонит, это интересно!
"-Итого семнадцать ножевых в спину и удар топором в область затылка....
-Во времена то пошли,Степаныч!Это пожалуй самое дикое самоубийство за этот квартал!"