В беседе с корреспондентом юрист Виктория Данильченко объяснила, какая мера ответственности может быть назначена судом подозреваемой школьнице, за совершённое ею преступление.

"Её действия можно квалифицировать по статье "Насильственные действия сексуального характера" УК РФ. Ответственность по этой статье наступает с 14 лет. По пункту "б" части 4 указанной статьи, девочке может грозить от 12 до 20 лет лишения свободы. Как правило, в отношении подростков такие строгие наказания не выносятся. Нередко они получают меньше нижнего предела, а порой даже условное наказание", – рассказала источнику эксперт.