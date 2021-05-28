Правоохранителями Алтайского края по факту избиения и надругательства над ученицей начальных классов возбуждено уголовное дело. Подозреваемая в организации и совершении этого преступления школьница задержана. Чем может обернуться совершение такого правонарушения для 14-летней девочки и её подруг? Об этом расскажет юрист.
В беседе с корреспондентом юрист Виктория Данильченко объяснила, какая мера ответственности может быть назначена судом подозреваемой школьнице, за совершённое ею преступление.
"Её действия можно квалифицировать по статье "Насильственные действия сексуального характера" УК РФ. Ответственность по этой статье наступает с 14 лет. По пункту "б" части 4 указанной статьи, девочке может грозить от 12 до 20 лет лишения свободы. Как правило, в отношении подростков такие строгие наказания не выносятся. Нередко они получают меньше нижнего предела, а порой даже условное наказание", – рассказала источнику эксперт.
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Данильченко отметила, что существует вероятность того, что в отношении родителей подозреваемой также могут возбудить уголовное дело по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", если установят, что они халатно относились к воспитанию ребёнка. Здесь предусмотрены наказания от штрафа до 100 тысяч рублей, до лишения свободы на срок до трёх лет, добавила специалист.
Кроме того, родители потерпевшей могут подать в суд иск на родителей, чьи дети снимали преступление на видео, и получить компенсацию за моральный ущерб, подытожила юрист.
Несколько часов назад стало известно, что раннее задержанная 14-летняя девочка, подозреваемая в насильственных действиях по отношению к 11-летней ученице младших классов, о чём писалось позавчера - арестована полицией.
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Иначе эту гнусную культуру гнобли и издевательств в коллективах не искоренить. Частные граждане тут могут только своих воспитывать и частично контролировать. Должна быть профилактика и последовательная система неотвратимо наказывающая каждое проявление гнобежа уже начиная от малого, от банальных обзывалок в садике.
Кстати, если бы она была парнем, можно было бы сослаться на гормоны подростка, но она девушка, она это сделал потому что - мразь, как и ее подруги.
По всей строгости
- уже не первый день сливают всё на неё одну. Типа - остальные тут ну максимум свидетели и по скудоумию малолетнему не могли её остановить. Случайность ? А нифига, уже глядишь и с "группы лиц по предварительному сговору "
- появляются истории, типа она там денег должна была, грубила и сама на разборки припёрлась. Вот уже и элементы аффекта появляются.
- вот у же и родители- негодястеры проклёвываются, не исполняли как следует обязанности ( и опять же - уже доморощенные психологини из всякого рода "обществ защиты животных, ой простите - детей конечно" во всю рассказывают. типа - "ну травмы детские могли быть, в семье неладно, школа тоже виновата (куда уж без этого))
И что в сухом остатке будет? Суд учтёт все обстоятельства, смягчающие моменты, раскаянье и крокодильи слёзы и даст 3-5 лет. Условно. Всё, папапара пам. Родителям впаяют соточку-две штрафа( доказательств то нет "ненадлежащего"), остальным по малолетству и несерьёзности - надзор органов по делам несовершеннолетних. С учётом опять же несовершеннолетия - все доки, лица, фамилии под неразглашением. Чего-то там ещё по гражданским искам выплатят после 100500 лет судов, по 100 рублей в месяц. И к выпуску - все всё уже забыли. Кроме жертвы - но кому до неё дело ?
Какой воспитательный момент для остальной школоты ? Да никакой. Кто об этом уже осенью вспомнит ? Вот если бы открытый процесс, так же с видеозаписью, публично - вот Иванова Курица, вот чё сотворила. Нна 5 годочков реальности, и ежемесячный стрим-отчёт из мест отсидки - как оно там, с обязательным просмотром школоты. Всем кто рядом стоял (только ли стоял?) тоже "открыть личико" и в спецшколу. Вот дело было бы, да. Сразу бы задумались - "идти щемить того неприятного очкарика ради пары лайков и с неиллюзорной возможностью вести такой же стрим, или поиграть в футбол/повисеть на турниках"
Ну и главное - кому выгодно, не просто так же это ? Дайте подумать... Утвердить молодёжь в мысли, что ничего им не грозит, делай что хочешь, ибо под защитой лозунга #онЖеребёнок твори что хочешь, у тебя есть только права, и подождать пока они с этой мыслью подрастут физически (но не морально) и получить толпу беспредельщиков. Загадка, да...
По словам знакомых, пострадавшая из не очень благополучной семьи, в школе над ней глумились и раньше, однако родители в конфликты детей не вмешивались. Школьники даже создали чат под названием "Крыс совет", в котором обсуждали поведение Кати.
Незадолго до инцидента одна из восьми участниц беседы пожаловалась на то, что якобы пострадавшая обидела ее младшего брата, тогда было решено перейти от слов к делу. По данным других СМИ, школьницу могли избить и надругаться над ней из-за денежного долга.
"Семиклассницы схватили одну из девочек и силой потащили в заброшенное здание на окраине города. Дело в том, что Алена, насколько мне известно, давно точила зуб на Катю. Якобы еще два года назад та заняла у нее деньги и никак не могла отдать", – рассказал РИА Новости ученик школы Дмитрий (Имя изменено. – Прим. ред.).
Все происходящее дальше школьницы засняли на видео и разослали в соцсетях. В некоторых изданиях писали, что ролик дошел и до мамы пострадавшей. На кадрах видно, как Алена наносит удары по лицу и телу Кати, которая стоит на коленях у стены, а за кадром слышно, как другие подбадривают подозреваемую бить посильнее.