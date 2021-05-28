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Какое наказание грозит школьнице за истязание младшеклассницы в Барнауле

Какое наказание грозит школьнице за истязание младшеклассницы в Барнауле (1 фото + 2 видео)

Автор:
28 мая 2021 09:16
Сообщество : Криминал
Метки: Россия   алтай   арест   видео   дети   наказание   насилие   юрист   
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Правоохранителями Алтайского края по факту избиения и надругательства над ученицей начальных классов возбуждено уголовное дело. Подозреваемая в организации и совершении этого преступления школьница задержана. Чем может обернуться совершение такого правонарушения для 14-летней девочки и её подруг? Об этом расскажет юрист.

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Метки: Россия   алтай   арест   видео   дети   наказание   насилие   юрист   
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6k
sivanov1079 2 часа назад
Юрист не сказал, что рядом стоявшие, не препятствующие и снимавшие на телефоны, в 99% случаях судом признаются СОУЧАСТНИКАМИ?
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46
Alfa Nero 10 минут назад
20 лет это мало. Еще нужно так-же ее и всех кто там присутствовал этой же бутылкой.. пусть сидят с этим!
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1k
Tiana 23 минуты назад
Им всем государство должно всыпать как следует за коллективное надругательство.
Иначе эту гнусную культуру гнобли и издевательств в коллективах не искоренить. Частные граждане тут могут только своих воспитывать и частично контролировать. Должна быть профилактика и последовательная система неотвратимо наказывающая каждое проявление гнобежа уже начиная от малого, от банальных обзывалок в садике.
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8k
ScorpionDS Полчаса назад
20 конечно много, дура еще, но что бы было не повадно, дать 10 лет, как раз меньше нижней границы.

Кстати, если бы она была парнем, можно было бы сослаться на гормоны подростка, но она девушка, она это сделал потому что - мразь, как и ее подруги.
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7k
Дмитрий Данилов 46 минут назад
Резонанс громкий, думаю будет показательная порка.
По всей строгости
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9k
Kostick 46 минут назад
помню в белоруси упырей малолетних, что учихалку убили, к вышке приговорили. и правильно, только так с такой нечистью.
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19k
Matrosskin 50 минут назад
Да ничего ей серьёзного не будет. Поохали, поругались, а на выходе будет пшик. И все предпосылки к этому уже видно. Смотрите:
- уже не первый день сливают всё на неё одну. Типа - остальные тут ну максимум свидетели и по скудоумию малолетнему не могли её остановить. Случайность ? А нифига, уже глядишь и с "группы лиц по предварительному сговору "
- появляются истории, типа она там денег должна была, грубила и сама на разборки припёрлась. Вот уже и элементы аффекта появляются.
- вот у же и родители- негодястеры проклёвываются, не исполняли как следует обязанности ( и опять же - уже доморощенные психологини из всякого рода "обществ защиты животных, ой простите - детей конечно" во всю рассказывают. типа - "ну травмы детские могли быть, в семье неладно, школа тоже виновата (куда уж без этого))
И что в сухом остатке будет? Суд учтёт все обстоятельства, смягчающие моменты, раскаянье и крокодильи слёзы и даст 3-5 лет. Условно. Всё, папапара пам. Родителям впаяют соточку-две штрафа( доказательств то нет "ненадлежащего"), остальным по малолетству и несерьёзности - надзор органов по делам несовершеннолетних. С учётом опять же несовершеннолетия - все доки, лица, фамилии под неразглашением. Чего-то там ещё по гражданским искам выплатят после 100500 лет судов, по 100 рублей в месяц. И к выпуску - все всё уже забыли. Кроме жертвы - но кому до неё дело ?
Какой воспитательный момент для остальной школоты ? Да никакой. Кто об этом уже осенью вспомнит ? Вот если бы открытый процесс, так же с видеозаписью, публично - вот Иванова Курица, вот чё сотворила. Нна 5 годочков реальности, и ежемесячный стрим-отчёт из мест отсидки - как оно там, с обязательным просмотром школоты. Всем кто рядом стоял (только ли стоял?) тоже "открыть личико" и в спецшколу. Вот дело было бы, да. Сразу бы задумались - "идти щемить того неприятного очкарика ради пары лайков и с неиллюзорной возможностью вести такой же стрим, или поиграть в футбол/повисеть на турниках"
Ну и главное - кому выгодно, не просто так же это ? Дайте подумать... Утвердить молодёжь в мысли, что ничего им не грозит, делай что хочешь, ибо под защитой лозунга #онЖеребёнок твори что хочешь, у тебя есть только права, и подождать пока они с этой мыслью подрастут физически (но не морально) и получить толпу беспредельщиков. Загадка, да...
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2k
Serg Час назад
Знакомство двух школьниц – пострадавшей Кати и подозреваемой в преступлении Алены (Имена изменены. – Прим. ред.) – произошло около пяти лет назад, писал РЕН. Известно, что Катя и Алена долго дружили, но позже их отношения испортились, начался затяжной конфликт.

По словам знакомых, пострадавшая из не очень благополучной семьи, в школе над ней глумились и раньше, однако родители в конфликты детей не вмешивались. Школьники даже создали чат под названием "Крыс совет", в котором обсуждали поведение Кати.

Незадолго до инцидента одна из восьми участниц беседы пожаловалась на то, что якобы пострадавшая обидела ее младшего брата, тогда было решено перейти от слов к делу. По данным других СМИ, школьницу могли избить и надругаться над ней из-за денежного долга.

"Семиклассницы схватили одну из девочек и силой потащили в заброшенное здание на окраине города. Дело в том, что Алена, насколько мне известно, давно точила зуб на Катю. Якобы еще два года назад та заняла у нее деньги и никак не могла отдать", – рассказал РИА Новости ученик школы Дмитрий (Имя изменено. – Прим. ред.).

Все происходящее дальше школьницы засняли на видео и разослали в соцсетях. В некоторых изданиях писали, что ролик дошел и до мамы пострадавшей. На кадрах видно, как Алена наносит удары по лицу и телу Кати, которая стоит на коленях у стены, а за кадром слышно, как другие подбадривают подозреваемую бить посильнее.
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3k
Dmitrii Ivanov Час назад
А почему все ругают эту четырнадцатилетнюю. Может та одиннадцатитеняя нахамила ей, вы же знаете какой у нас охреневший молодняк. Вон в соседней теме все горой за мужика, ухайдакавшего школотрона, говорят, хамил, наверное. А тут все против. Почему?
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10k
Валерий Час назад
Почему эту скотину не показывают? Или думают, что она исправится после отсидки, которая может быть и условной("Нередко они получают меньше нижнего предела, а порой даже условное наказание"). Пропустить ее через шредер, а родителей посадить.
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697
Алксандр Шевченко Час назад
20 рик это не плохо, за такое. Я вот вспоминаю женские монастыри, вот туда бы её замаливать на строгий пост 20 лет и чёрную работу. Глядишь и мозги бы на место встали.
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37k
dima423 2 часа назад
нехило) я вообще за то чтобы минимальный возраст уголовной ответственности убрали... если сумел совершить преступление то и отвечать за него сумей...
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