Домашние телефоны нашей юности. Найди свой

Сколько же приятных воспоминаний связано с этими маленькими аппаратами. Недавно в комиссионке увидел наш первый домашний телефон-не удержался, попросил девушку показать аппарат. Минут десять я вертел его в руках-прям бальзам души.
В СССР выбор моделей телефонов был не такой большой, однако за многие годы у населения накопился достаточный ассортимент. Были массовые модели из серии "классика" и были очень редкие аппараты, но о них позже.
Попробуйте угадать самый популярный телефонный аппарат СССР. Угадали? Тогда перелистните на следующий кадр.
Самый старый телефонный аппарат, который я помню, был у нас на вахте техникума. За день сотни людей пользовались им и тем не менее он без поломок отработал два десятка лет-умели делать качественно и надежно:
На диске номеронабирателя были еще буквы полустертые, которые отменили в 1968 году
Из старых телефонов еще попадались настенные аппараты-их часто использовали в коммуналках и общежитиях
Ну а теперь о самых массовых телефонных аппаратах СССР:
ТА-68 был любимцем не только в квартирах советских граждан, но и многих госучреждений.
Не сильно от него отличался ТАН-70
Так же были популярны ТА-72
Очень симпатичной была модель ТА 3100, но почему то встречалась очень редко
Позже начали выпускать серию "Спектр". У них номеронабиратели были другой конструкции и диск вращался гораздо приятнее.
Нельзя обойти вниманием ВЭФ ТА Д. Там был выдвижной блокнотик. В процессе разговора невольно нажимаешь на кнопку и панелька выезжает, но не помню, чтобы я там хоть раз видел записи....
Для модников выпускали аппараты серии "Ретро", с оригинальным оформлением
В СССР производство телефонных аппаратов было сконцентрировано на двух крупных заводах: Пермский телефонный завод и ВЭФ. Кроме внутреннего рынка, они поставляли продукцию еще и в другие соцстраны. В СССР так же завозили телефонные аппараты производства предприятий соцстран.
Польша поставляла телефоны серии "Тюльпан"
и серии "Братек", а ВЭФ выпускал точно такой аппарат "Марта")
Серия "Астра"
Болгария поставляла аппараты серии "Белоградчик"
Венгрия поставляла модели серии "СВ"
ГДР поставляла аппараты моделей W58 (61,63,66)
За Чехословацкими аппаратами "TESLA" шла настоящая охота
Не забывали и о детях-для них выпускали комплекты телефонов
За всю жизнь видел множество различных телефонных аппаратов, но только недавно узнал о существовании телефонов не с дисковым номеронабирателем, а с роторным!
как Вам такое чудо?
Потом пришла эра кнопочных номеронабирателей ......
Источник:
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