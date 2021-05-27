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Домашние телефоны нашей юности. Найди свой

Домашние телефоны нашей юности. Найди свой (28 фото)

Автор:
27 мая 2021 22:45
Метки: СССР   интересно   телефоны   
273
28

Сколько же приятных воспоминаний связано с этими маленькими аппаратами. Недавно в комиссионке увидел наш первый домашний телефон-не удержался, попросил девушку показать аппарат. Минут десять я вертел его в руках-прям бальзам души.

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Метки: СССР   интересно   телефоны   
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10k
uutb 2 часа назад
До сих пор пользуюсь)
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9
Андрей Полчаса назад
Чехословацкая Тесла - просто неубиваемая вещ !
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3k
Едондер пуп 50 минут назад
Свой не нашел. У нас не было АТС в 80-е, поэтому аппарат был без диска, просто красный корпус и трубка. Поднимаешь трубку, ждёшь ответа "седьмая" и сам: "пять два пять". Конфиденциальность была на уровне, я подозреваю))
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25k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 2 часа назад
ТА-72 где то лежит в запасах.
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8k
БарНалей 3 часа назад
Примерно в 2013 году посетил офис в Росатоме! В подмосковье. И там сполшняком дисковые телефоны, прям ахренел. Просто очень запомнилось.
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4k
Мистер Фикс 3 часа назад
Астра лет 10 стояла. Потом пошли АОНы
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14k
Corvus Corax 3 часа назад
Тесла у меня была... потом в начале 90-х заменил на хороший панасоник...
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