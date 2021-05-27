Когда «наказание» завершили, избитая девочка встала и ушла. Маме она решила ничего не рассказывать, так как её предупредили: сдашь взрослым – пожалеешь.

Быть может, правда так и не выяснилась бы, если бы одна из подружек самой избитой младшеклассницы не начала показывать видеоролик в школе. В итоге одноклассник потерпевшей решил рассказать обо всем своим родителям.

- Все дошло до классного руководителя, а чуть позже сама девочка решилась рассказать о произошедшем своей матери. По её словам, причиной конфликта стал якобы долг в три тысячи рублей за слайм и лизун, которые девочка купила у напавшей на неё школьницы, но так и не вернула деньги, - подчеркнул наш источник.

Мать девочки после рассказа об ужасе, который пережила её дочь, обратилась в полицию. Во время осмотра телефона главной подозреваемой школьницы выяснилось, что «наказание» она подробно обсуждала со своими подружками, и никто даже не сожалел о произошедшем. Откуда в них столько жестокости?

- Нужно смотреть, в каких условиях воспитывались подростки. Если говорить о девочке, которая избивала, то, может, она пережила домашнее насилие или насилие другого характера. У каждого ведь есть своя грустная история. Жестокость и затаенную злобу она решила выпустить на том, кто слабее, кто не сможет дать отпор. Все наши личностные качества и характер формируются ведь в семье: что нам дают родные, то и выходит в социум. У девочек, которые смотрели на избиение, может, не было дома примера понимающего отношения, воспитания, сочувствия и сострадания, - считает барнаульский психолог Светлана Калмыкова.



Напомним, по факту надругательства над девочкой возбуждено уголовное дело. Ход расследования уже поставил на контроль глава Следкома РФ Александр Бастрыкин. Школьница, которой больше 14 лет, задержана, вскоре ей изберут меру пресечения. Максимальное наказание по статье "Насильственные действия сексуального характера" - лишение свободы на срок от 12 до 20 лет, но если виновной признают несовершеннолетнюю, то ей не смогут присудить больше 10 лет за решеткой. Другим девочкам уголовная ответственность не грозит, но их могут поставить на учет в органах ПДН.



С пострадавшей девочкой работает уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева, ей оказывают медицинскую и психологическую поддержку.



Что касается видеоролика, то в следственном управлении по Алтайскому краю отметили, что в рамках расследования будет дана правовая оценка его распространению в социальных сетях.