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Новые подробности по делу о надругательстве над младшеклассницей в Барнауле

Новые подробности по делу о надругательстве над младшеклассницей в Барнауле (2 фото)

Автор:
27 мая 2021 18:29
Метки: барнаул   надругательства   насилие в школе   
2792
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В истории надругательства над 11-летней школьницей из Барнаула появились новые подробности. За что подростки с особой жестокостью избили и изнасиловали младшеклассницу

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Метки: барнаул   надругательства   насилие в школе   
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6k
insaider 6 часов назад
За гранью всё это.
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9k
harlamov 15 минут назад
Да сейчас уже 10-летние орут друг другу - мы тебя на бутылку посадим... В такой среде растут - менты, братки, убийства, изнасилования, извращения... Все идёт от взрослых. Взрослые быдло и скоты для которых смысл жизни бабки, такие и дети растут.
Доброе и вечное никто уже не сеет. Хайпнуть, прославиться совершив какую-то гадость, предать, продать... Такие сейчас ценности, чему тогда мы удивляемся.
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4k
NeDron 23 минуты назад
В Обществе, где насилие стоит во главе угла как суть признания главенствования, ждать иного не приходится.
Либо живем как люди, либо ждем новых случаев применения насилия как способа обозначения своего доминирования.
Привет кумиру и его поклонникам.
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47k
SAndre 43 минуты назад
Нужно смотреть, в каких условиях воспитывались подростки. Если говорить о девочке, которая избивала, то, может, она пережила домашнее насилие или насилие другого характера. У каждого ведь есть своя грустная история
========================
что за хрень?! Оправдывать скотство - самому быть скотиной!
Расцениваю это как попытку отмазать от наказания
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923
greesevold Час назад
Ни один из убийц и насильников не вставал утром и не думал: "Ах, какой я гадкий и ужасный, пойду сейчас и кого-нибудь убью или трахну!" Потом все в один голос плачутся - "Она сама виновата, была в короткой юбке, улыбалась, спровоцировала меня, невинного, на всё это, и мама с папой её любят, а я нищасный такой"... Нефиг вам оправдывать сволочную сущность ублюдка тем, что у него было тяжёлое детство! Прекрасно знают эти [мат], когда больно, и осознанно причиняют боль - получая компенсацию своей ущербности. В топку суку, ибо нех!
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1M
Беспощадный критик 2 часа назад
Во-первых, это не первый пост на эту тему, а, во-вторых, он не соответствует сайту "ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ"!
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7k
Дмитрий Данилов 4 часа назад
Это настолько дико и не укладывается в голове, что не хочется в это верить...
Ужас
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4k
Бу 4 часа назад
...дана правовая оценка...пипец
Козлы
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19k
Matrosskin 4 часа назад
"...может, она пережила домашнее насилие или насилие другого характера. У каждого ведь есть своя грустная история. Жестокость и затаенную злобу она решила выпустить на том, кто слабее, кто не сможет дать отпор. Все наши личностные качества и характер формируются ведь в семье: что нам дают родные, то и выходит в социум... /и далее жевание соплей от психологини/" Ме-ме-ме, может, не может... Очнитесь уже. Выбросите все эти ваши говнокнижки и вернитесь в реальный мир. Всё это действительно могло быть, да. Но это смягчающие факторы. А главная причина - вседозволенность и безнаказанность, "права ребёнка" и вот это вот всё. Они же даже и не скрывают свои действия - наоборот, ещё и всем видюшку скинут и похвастаются. Почему ? Потому что ничего им за это не будет. "Лайки " - будут, известность. А неприятности ? Неа. Счас сольют всё по максимуму вот на эту которая постарше и обделаются лёгким испугом ( стояли, пытались остановить, сами не ходили...). ПДН - о сильно напугали, ну учёт и что ? 14-ти летняя мразь получит что-то, да, но вон - ай бедняжка , наверное это грустные истории её так довели. Даже если и дадут что-то реальное. Так про неё забудут все уже к осени, и будут творить ровно то же самое, чего боятся то ?
Всем есть что вспомнить о школе, чего очень не хочется чтоб вылезло, ну как минимум - у так сказать "активной" прослойки. До бутылок дело (по крайней мере я такого не слышал) не доходило, но периодически кого-то щемили в тех самых сакральных "за гаражами " и "после школы". И за дело, и по как бы счас сказали "по причине внезапно возникшей неприязни". Но - это всегда было скрыто, даже сам факт особо не распространялся, а уж тем более подробности. Ибо если вдруг кто-то узнает - ждали очень крутые неприятности: педсовет, с ДКМом и родителями ( а родителей ещё и на работе местные "ячейки" потом песочили с неприятными финансовыми последствиями в виде отсутствия премии и всякого рода путёвок). Обычные драки - да сколько угодно, поставили по синяку и завтра пошли в футбол играть, фигня. Отрицалово - тоже было, но с ними тоже всё было понятно, у них своя жизнь. А вот такое - неа, так открыто не было. И в первую очередь - как раз из-за страха наказания. А счас его нет. Вот и пожимаем плоды.
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5k
TirAn 4 часа назад
ужас и дикость.
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3k
Борис Карабанов 5 часов назад
Пожалуйста, уже скажите кто-нибудь из "экспертов". что подобное происходило в СССР каждый день, но это все замалчивалось, либо надо признать, что мы пошли не по тому пути.
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0
Артем Литвак Борис Карабанов 3 часа назад
После подобных новостей у самого такие мысли появляются. Не верится, что советские люди превратились в скотов так быстро
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239
Елена Букреева Борис Карабанов 2 часа назад
Насиловать такого не знаю, но когда я была малая, год 1988 где-то старшеклассница с подружками меня преследовала. Один раз хлопнула головой о стену, ещё несколько раз цеплялась в школе и на улице. Я обещала все взрослым рассказать, и так и сделала. Хорошо, что тогда не было у детей доступа к порнографии, представляю, что ей могло бы в голову прийти.
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750
Сергей 5 часов назад
Если кто то думает что это уже дно, то вангую что жертва, ну скажем, через пол годика появится у малахова на шоу.
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10k
кира 5 часов назад
Откуда столько злобы в 14-летней девочке? Ее жизнь, нормальная жизнь, закончена навсегда. Даже после 10 лет тюрьмы, при минимальном для ее возраста сроке, она уже никогда не станет нормальным человеком. Я уже не говорю о том, что сломана психика 11-летнего ребенка. Это останется с ней на всю жизнь. Физические травмы залечатся, а вот психологическая... А подружки, поддержавшие избиение? Им с этим жить, им и их родителям. Каково это - знать, что твой ребенок монстр, злобное бесчувственное существо.
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9k
Вася 5 часов назад
на швейную фабрику для начала на годик. а потом пусть психологи решают, если ума не прибавило, ещё на годик. И государству польза, и человека можно перевоспитать для общества
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8k
Шурум-бурум 5 часов назад
биомусор плодит биомусор, а государство содержит такой биомусор за счет законопослушных граждан и их налогов!
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