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В истории надругательства над 11-летней школьницей из Барнаула появились новые подробности. За что подростки с особой жестокостью избили и изнасиловали младшеклассницу
Как ранее сообщалось на младшеклассницу напали девочки из седьмого класса этой же школы, им всем не больше 14 лет. По данным нашего источника, ранее несовершеннолетние, между которыми произошел конфликт, были знакомы и даже дружили, но потом, как часто бывает, разругались и разошлись по разным сторонам.
Подростки обсуждали поведение своей младшей экс-подруги в чатике, в который входили их сверстники. Его еще в прошлом году создала одноклассница девочек и назвала… «Крыс совет».
- Одна девочка из чата рассказала, что пострадавшая младшеклассница якобы обидела её брата. Все начали возмущаться и предложили разобраться с обидчицей - встретиться в заброшенном доме на Водопроводной и побить, - рассказал источник.
На «стрелку» с бандой семиклассниц 11-летняя девочка пришла с двумя своими подругами. Их встретили не трое, как говорилось ранее, а четверо подростков, и предложили своей «жертве» зайти в дом и поговорить.
- Младшеклассница начала хамить, и в этот момент одна из подростков ударила её по голове, потом к избиению присоединилась еще одна девочка. Все было очень жестоко: школьницу били ногами по голове, пока она стояла на голых коленях и просила перестать. Била, в основном, та, которой уже есть 14 лет. Но остальные подначивали, мол, мало ей, не видно, что избили. Это и на видео есть, которое слили, - добавил собеседник «Комсомолки».
Кроме того, на кадрах того самого ролика видно, как 14-летняя организаторша избиения, вес которой значительно больше жертвы, встала ногами на её спину. Другие подростки в какой-то момент даже сжалились и окрикнули её, видимо, чтобы не дошло до переломов позвоночника.
Далее подростки сказали девочке снять шорты и надругались над ней с помощью стеклянной бутылки из-под пива.
Подростки обсуждали поведение своей младшей экс-подруги в чатике, в который входили их сверстники. Его еще в прошлом году создала одноклассница девочек и назвала… «Крыс совет».
- Одна девочка из чата рассказала, что пострадавшая младшеклассница якобы обидела её брата. Все начали возмущаться и предложили разобраться с обидчицей - встретиться в заброшенном доме на Водопроводной и побить, - рассказал источник.
На «стрелку» с бандой семиклассниц 11-летняя девочка пришла с двумя своими подругами. Их встретили не трое, как говорилось ранее, а четверо подростков, и предложили своей «жертве» зайти в дом и поговорить.
- Младшеклассница начала хамить, и в этот момент одна из подростков ударила её по голове, потом к избиению присоединилась еще одна девочка. Все было очень жестоко: школьницу били ногами по голове, пока она стояла на голых коленях и просила перестать. Била, в основном, та, которой уже есть 14 лет. Но остальные подначивали, мол, мало ей, не видно, что избили. Это и на видео есть, которое слили, - добавил собеседник «Комсомолки».
Кроме того, на кадрах того самого ролика видно, как 14-летняя организаторша избиения, вес которой значительно больше жертвы, встала ногами на её спину. Другие подростки в какой-то момент даже сжалились и окрикнули её, видимо, чтобы не дошло до переломов позвоночника.
Далее подростки сказали девочке снять шорты и надругались над ней с помощью стеклянной бутылки из-под пива.
Якобы не отдала деньги за слайм
Когда «наказание» завершили, избитая девочка встала и ушла. Маме она решила ничего не рассказывать, так как её предупредили: сдашь взрослым – пожалеешь.
Быть может, правда так и не выяснилась бы, если бы одна из подружек самой избитой младшеклассницы не начала показывать видеоролик в школе. В итоге одноклассник потерпевшей решил рассказать обо всем своим родителям.
- Все дошло до классного руководителя, а чуть позже сама девочка решилась рассказать о произошедшем своей матери. По её словам, причиной конфликта стал якобы долг в три тысячи рублей за слайм и лизун, которые девочка купила у напавшей на неё школьницы, но так и не вернула деньги, - подчеркнул наш источник.
Мать девочки после рассказа об ужасе, который пережила её дочь, обратилась в полицию. Во время осмотра телефона главной подозреваемой школьницы выяснилось, что «наказание» она подробно обсуждала со своими подружками, и никто даже не сожалел о произошедшем. Откуда в них столько жестокости?
- Нужно смотреть, в каких условиях воспитывались подростки. Если говорить о девочке, которая избивала, то, может, она пережила домашнее насилие или насилие другого характера. У каждого ведь есть своя грустная история. Жестокость и затаенную злобу она решила выпустить на том, кто слабее, кто не сможет дать отпор. Все наши личностные качества и характер формируются ведь в семье: что нам дают родные, то и выходит в социум. У девочек, которые смотрели на избиение, может, не было дома примера понимающего отношения, воспитания, сочувствия и сострадания, - считает барнаульский психолог Светлана Калмыкова.
Напомним, по факту надругательства над девочкой возбуждено уголовное дело. Ход расследования уже поставил на контроль глава Следкома РФ Александр Бастрыкин. Школьница, которой больше 14 лет, задержана, вскоре ей изберут меру пресечения. Максимальное наказание по статье "Насильственные действия сексуального характера" - лишение свободы на срок от 12 до 20 лет, но если виновной признают несовершеннолетнюю, то ей не смогут присудить больше 10 лет за решеткой. Другим девочкам уголовная ответственность не грозит, но их могут поставить на учет в органах ПДН.
С пострадавшей девочкой работает уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева, ей оказывают медицинскую и психологическую поддержку.
Что касается видеоролика, то в следственном управлении по Алтайскому краю отметили, что в рамках расследования будет дана правовая оценка его распространению в социальных сетях.
Быть может, правда так и не выяснилась бы, если бы одна из подружек самой избитой младшеклассницы не начала показывать видеоролик в школе. В итоге одноклассник потерпевшей решил рассказать обо всем своим родителям.
- Все дошло до классного руководителя, а чуть позже сама девочка решилась рассказать о произошедшем своей матери. По её словам, причиной конфликта стал якобы долг в три тысячи рублей за слайм и лизун, которые девочка купила у напавшей на неё школьницы, но так и не вернула деньги, - подчеркнул наш источник.
Мать девочки после рассказа об ужасе, который пережила её дочь, обратилась в полицию. Во время осмотра телефона главной подозреваемой школьницы выяснилось, что «наказание» она подробно обсуждала со своими подружками, и никто даже не сожалел о произошедшем. Откуда в них столько жестокости?
- Нужно смотреть, в каких условиях воспитывались подростки. Если говорить о девочке, которая избивала, то, может, она пережила домашнее насилие или насилие другого характера. У каждого ведь есть своя грустная история. Жестокость и затаенную злобу она решила выпустить на том, кто слабее, кто не сможет дать отпор. Все наши личностные качества и характер формируются ведь в семье: что нам дают родные, то и выходит в социум. У девочек, которые смотрели на избиение, может, не было дома примера понимающего отношения, воспитания, сочувствия и сострадания, - считает барнаульский психолог Светлана Калмыкова.
Напомним, по факту надругательства над девочкой возбуждено уголовное дело. Ход расследования уже поставил на контроль глава Следкома РФ Александр Бастрыкин. Школьница, которой больше 14 лет, задержана, вскоре ей изберут меру пресечения. Максимальное наказание по статье "Насильственные действия сексуального характера" - лишение свободы на срок от 12 до 20 лет, но если виновной признают несовершеннолетнюю, то ей не смогут присудить больше 10 лет за решеткой. Другим девочкам уголовная ответственность не грозит, но их могут поставить на учет в органах ПДН.
С пострадавшей девочкой работает уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева, ей оказывают медицинскую и психологическую поддержку.
Что касается видеоролика, то в следственном управлении по Алтайскому краю отметили, что в рамках расследования будет дана правовая оценка его распространению в социальных сетях.
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Доброе и вечное никто уже не сеет. Хайпнуть, прославиться совершив какую-то гадость, предать, продать... Такие сейчас ценности, чему тогда мы удивляемся.
Либо живем как люди, либо ждем новых случаев применения насилия как способа обозначения своего доминирования.
Привет кумиру и его поклонникам.
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что за хрень?! Оправдывать скотство - самому быть скотиной!
Расцениваю это как попытку отмазать от наказания
Ужас
Козлы
Всем есть что вспомнить о школе, чего очень не хочется чтоб вылезло, ну как минимум - у так сказать "активной" прослойки. До бутылок дело (по крайней мере я такого не слышал) не доходило, но периодически кого-то щемили в тех самых сакральных "за гаражами " и "после школы". И за дело, и по как бы счас сказали "по причине внезапно возникшей неприязни". Но - это всегда было скрыто, даже сам факт особо не распространялся, а уж тем более подробности. Ибо если вдруг кто-то узнает - ждали очень крутые неприятности: педсовет, с ДКМом и родителями ( а родителей ещё и на работе местные "ячейки" потом песочили с неприятными финансовыми последствиями в виде отсутствия премии и всякого рода путёвок). Обычные драки - да сколько угодно, поставили по синяку и завтра пошли в футбол играть, фигня. Отрицалово - тоже было, но с ними тоже всё было понятно, у них своя жизнь. А вот такое - неа, так открыто не было. И в первую очередь - как раз из-за страха наказания. А счас его нет. Вот и пожимаем плоды.
Это политик какой-то?
Гуглить лень.
тут вон в Питере 11 летнего избил мужик, и почти все отписавшиеся в теме очень его поддерживают