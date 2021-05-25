Ранее задержанную в Белоруссии россиянку Софию Сапегу - девушку, летевшую вместе с Романом Протасевичем, - перевели в СИЗО. Об этом рассказал её адвокат Александр Филанович.
Об этом правозащитник сообщил в Telegram-канале источника.
«Сегодня был допрос Софьи. Ей предъявлено подозрение в совершении уголовно наказуемого деяния. Избрана мера пресечения — содержание под стражей на срок 2 месяца. Место содержания подозреваемой — СИЗО КГБ», — отметил юрист, представляющий права гражданки России в союзном государстве.
По его словам, следствие ведёт Главное следственное управление Следственного комитета Белоруссии.
Далее Филанович отметил, что с него взята подписка о неразглашении тайны следствия, а также заявил о том, что в ближайшее время посетит Сапегу и ей будет оказана необходимая юридическая помощь.
Источник:
Сегодня днём стало известно, что мать арестованной гражданки Российской Федерации Софии Сапеги обратилась за помощью к президенту страны Владимиру Путину.
«Она гражданка России. Мы сами вчера в Минске посетили посольство России, разговаривали с консулом. К сожалению, ни адвоката, ни консульских сотрудников на сегодняшний день у неё не было. Добраться никто не может до неё. Мы во все окна бьёмся. Я сегодня написала обращение на сайт администрации президента России. Написала на сайт МИДа. В Instagram написала Марии Захаровой, потому что по телевизору показали, что якобы с отцом Софьи была связь у МИДа. Но с отцом никто не связывался. Мы с ним 24/7, вчера весь день провели в Минске. Нашли её на Окрестина. Я спрашивала, что ей предъявляют. Мне сказали: «Статья 108 УПК РБ» [«Задержание по непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления»]», - рассказала она в интервью источнику.
Источник:
Во второй половине дня на арест Сапеги отреагировала Генпрокурора РФ, сообщив, что Москва готова защищать задержанную в Белоруссии гражданку РФ.
«Если речь идёт о российской гражданке, то, где бы ни посягали на её права, везде государство будет защищать права российского гражданина», - заявил журналистам первый заместитель генпрокурора РФ Александр Буксман.
Позже заявление по этому поводу сделал пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков:
Дмитрий Песков выразил надежду на то, что в скором времени власти Белоруссии отпустят задержанную россиянку с рейса ирландской авиакомпании Ryanair, который совершил экстренную посадку в Минске:https://t.co/0RFgTZt6rU pic.twitter.com/sufeC2kTE0— Известия (@izvestia_ru) May 25, 2021
Напомним, что ранее сообщали подробности странной истории внеплановой посадки пассажирского самолёта компании Ryanair на территории республики Беларусь. Лайнер был посажен под предлогом не подтвердившегося позже сообщения о минировании, в сопровождении МиГ-29 белорусских ВВС. После чего в аэропорту сразу же арестовали одного из пассажиров - создателя оппозиционного властям республики информационного канала NEXTA, Романа Протасевича, который уже дал первые показания в Минском УВД.
Источник:
- На унитазе в Майами: россиянин зайцем спрятался в авиатуалете, чтобы орлом на стульчаке лететь в США
- Пилот "Аэрофлота" и генерал-полковник авиации рассказали, что сделали бы на месте экипажа Ryanair
- Видео из кабины «вездехода Путина» появилось в сети: точка в споре о происхождении «Лося» поставлена
- Момент крушения Ту-22М3 в Мурманской области попал на видео
- Омские дороги превратили в ледяной каток перед приездом президента
Понравилось28
Эту мразь Россия должна защищать?!
Последний осколок империи. КГБ это вам не в тапки ссать)
===================
А ты чей "выбл.я.док"?
Потомок нацистов или этих "несущих бремя белого человека"?
Это Индия в период британского правления в 40-е годы.
Жалко там не сдох - сдохнет сейчас, так земля ему стекловатой
Ну и эскортница срок заслужила честно
========================
При чем тут "причины".
Да одна и та же ситуация, что Белоруссия, что Украина - насильственная смена власти.
1. враждебно относится к моей стране.
2. пытается заработать на вреде моей стране.
В этом вы, замгары и свидомые, для меня одинаковые.
И будет у вас так же, как и на Украине.
Тем более Россия страна -донор Белоруссии.