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Арестованная в Белоруссии гражданка России Сапега дала первые признательные показания

Арестованная в Белоруссии гражданка России Сапега дала первые признательные показания (2 фото + 2 видео)

Автор:
25 мая 2021 22:49
Сообщество : Криминал
Метки: Белоруссия   Россия   София Сапега   арест   видео   посадка   путин   самолёт   
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Ранее задержанную в Белоруссии россиянку Софию Сапегу - девушку, летевшую вместе с Романом Протасевичем, - перевели в СИЗО. Об этом рассказал её адвокат Александр Филанович.

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Метки: Белоруссия   Россия   София Сапега   арест   видео   посадка   путин   самолёт   
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58  комментариев
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12k
albedo 2 часа назад
"Девочка" собирала личные данные белорусских силовиков и высвечивала в телеграмм-канале.
Эту мразь Россия должна защищать?!
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8
Гиви 21 секунду назад
Сразу скажу - не ставьте минус. Мем ходит в "в Контакте" где Навальный с женой и подпись "если любовь - то такая". Тьфу,бл... Тут такая же история, только у Алеши жена в Дойчланд, а у этого на нарах. И как так можно ненавидет свою страну, чтобы просить ввести санкции, осудить , не дать выступить и т.д.?
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94
Alex 8 минут назад
Беларусь красавцы!!!
Последний осколок империи. КГБ это вам не в тапки ссать)
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−104
Владимир 8 минут назад
что? и это то же опозиция?
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3k
Shekhar Kapur 18 минут назад
Пусть присядет, поумнеет. А матери надо было дочку воспитывать хорошо.
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6k
Matthew Hopkins Полчаса назад
Да расстрелять ее накуй, всего и делов-то
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5k
bum_er Полчаса назад
Мать этой су,чки обратилась к Путину за помощь, надеюсь что Путин поможет ей, даст совет батьке чтоб лет 40 катарги дали
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5k
Сергей 41 минуту назад
АФтор, он создатель не ""оппозиционного властям республики информационного канала" NEXTA"", он создатель экстремистского канала, призывающего к насильственной смене власти и расправе над сотрудниками силовых ведомств и их семей. А это уже терроризм. Соответственно эта мамзель никто иная как пособница террориста. И надеюсь что если её и отпустят, она "присядет" у нас здесь, по всей строгости закона.
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14k
vikklu 50 минут назад
Вот же мерзавцы и негодяи, творят, что хотят... Тоже, нашли угрозу режима, пацана чуть старше двадцати. Что же это за режим такой, что его любой молокосос ушатать может. Ну а девчонку-то за что? Одно слово, камунячьи выбл.я.дки, какими век назад были, такими же отморозками с мозгами олигофренов и остались.
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3k
Andrey Abramov Час назад
Сколько там Бутиной впаяли за меньшее? Равняться надо на самую демократичную демократию.
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2k
ддт Час назад
Интересно! Стоило ли такого гемороя из-за одного клоуна даже создателя какого то там канала, посадка самолета и арест этого клоуна? Санкции, запрет компаниям Белоруссии летать в Европу, запрет компаниям летать через территорию Белоруссии! Стоило ли оно того и по чему этого не предусмотрели? Не ужели люди из КГБ не просчитали всех рисков? А если наоборот просчитали и сделали это специально? То не прогнила ли вся система в Белоруссии?
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33k
Антон Час назад
Либерастная прокладка заныла когда запахло жареным. Предсказуемо, теперь им все должны.
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3k
★Lucifer★ 2 часа назад
Консул отказался с ней встретиться...
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637
Карл Такойто 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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1k
Руслан Новак 2 часа назад
Пора бы Луке на покой, заигрался он в Козаков разбойников. Плохо кончит.
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