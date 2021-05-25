Об этом правозащитник сообщил в Telegram-канале источника.

«Сегодня был допрос Софьи. Ей предъявлено подозрение в совершении уголовно наказуемого деяния. Избрана мера пресечения — содержание под стражей на срок 2 месяца. Место содержания подозреваемой — СИЗО КГБ», — отметил юрист, представляющий права гражданки России в союзном государстве.

По его словам, следствие ведёт Главное следственное управление Следственного комитета Белоруссии.

Далее Филанович отметил, что с него взята подписка о неразглашении тайны следствия, а также заявил о том, что в ближайшее время посетит Сапегу и ей будет оказана необходимая юридическая помощь.



