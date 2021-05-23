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Спецслужбы Белоруссии задержали основателя Nexta

Спецслужбы Белоруссии задержали основателя Nexta (4 фото)

Автор:
23 мая 2021 16:28
Метки: Петров и Боширов   кгб   спецоперация   
345
4

Спецслужбы Белоруссии задержали бывшего главного редактора ТГ-канала Nexta Романа Протасевича.

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Метки: Петров и Боширов   кгб   спецоперация   
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4k
Иван 52 минуты назад
А чо сразу не сбили?
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13k
Ser 3 минуты назад
Ай да Бацька! Ай да МАЛАДЕЦ!
Ну осталось только посадить в какой ни будь самолёт Хуаниту Мадуро-Тихановскую...что бы она полетела скажем в Японию через территорию России. Ну и "найти" повод для "совершенно случайной" ПОСАДКИ в солнечном Магадане!
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764
Сапоги Илона Маска Полчаса назад
Представляю, какие отчаянные мысли были у этого чела, когда самолет сажали. Летишь себе, отдохнувший на донатики из Афин, и тут на тебе.
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2k
DerDimon 37 минут назад
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9k
Вася 40 минут назад
Молодец батька, держится. У лентяев бездельников говноблогеров и предателей жопы в очередной раз аж плавятся. Боятся суки что жить по-честному заставят и работать
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5k
Александр 55 минут назад
Аккуратненько!
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8k
Шурум-бурум 58 минут назад
жиденка-провокатора красиво поймали) а то он летел на встречу с российской пейсатой петушней в прибалтике, которая готовится к выборам в сентябре
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3k
★Lucifer★ Час назад
НЕ МАРАЗМ ЛИ?
Из-за одного человека посадить самолёт?
И после этого будет твердить я никого не боюсь, я никому не мщу...
---

Абсолютно очевидно, что это операция спецслужб по захвату самолета ради того, чтобы задержать активиста и блогера Романа Протасевича Режим поставил под угрозу безопасность пассажиров на борту и всей гражданской авиации ради расправы над человеком, который был редактором самых крупных белорусских независимых телеграм-каналов. Только за это его признали террористом, и только за это сейчас в Беларуси Роману может угрожать смертная казнь.

Как сообщает телеграм-канал Пул Первого, по поручению Лукашенко для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят истребитель. Отмечается, что он будет сопровождать самолет до границы с Литвой.
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10k
Максим Час назад
россияне не зная кто и что такой роман, что плохого сделал, уже радости полные штаны.тьфу на вас,не удивительно что в беларуси русофобия растет
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4k
RomaXz Час назад
Усатый совсем охренел. Теперь и чужие самолёты перехватывает. Надеюсь, Европа ответит как минимум новыми санкциями.
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