Спецслужбы Белоруссии задержали основателя Nexta

Персонаж летел обычным рейсом авиакомпании Ryanair из Афин в Вильнюс. Когда борт пролетал над территорией Белоруссии, поступило сообщение о минировании лайнера, в результате чего самолет приземлился на территории Белоруссии в сопровождении истребителя ВВС Белоруссии, где Протасевича уже ждали чуткие и вежливые сотрудники КГБ Белоруссии.

Протасевичу грозит огромный срок за сотрудничество с польскими спецслужбами, призывы к убийству сотрудников силовых структур Белоруссии, призывы к массовым беспорядкам, свержению действующей власти и т.д. и т.п. При большом желании, там могут и до смертного приговора натянуть, но лет на 20 персонаж вполне может отъехать. Есть мнение, что подельник Протасевича Путило рейсами над территорией Белоруссии летать не будет. Хуанита Тихановская уже призвала запретить полеты над Белоруссией (надо было требовать от НАТО "введения бесполетной зоны"). В целом, польско-литовской оппозиции теперь следует более тщательно выбирать рейсы в Прибалтику.

В целом, белорусским спецслужбам зачет, красиво все обставили. После прошлогодних косяков и залетов, такая замечательная операция вдогонку к недавно раскрытому заговору. В принципе, не удивлюсь, если в ближайшую неделю мы увидим признательные показания Протасевича, где он начнет сдавать своих подельников по польско-литовской оппозиции.