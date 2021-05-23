Спецслужбы Белоруссии задержали основателя Nexta

Спецслужбы Белоруссии задержали бывшего главного редактора ТГ-канала Nexta Романа Протасевича.
Персонаж летел обычным рейсом авиакомпании Ryanair из Афин в Вильнюс. Когда борт пролетал над территорией Белоруссии, поступило сообщение о минировании лайнера, в результате чего самолет приземлился на территории Белоруссии в сопровождении истребителя ВВС Белоруссии, где Протасевича уже ждали чуткие и вежливые сотрудники КГБ Белоруссии.
Протасевичу грозит огромный срок за сотрудничество с польскими спецслужбами, призывы к убийству сотрудников силовых структур Белоруссии, призывы к массовым беспорядкам, свержению действующей власти и т.д. и т.п. При большом желании, там могут и до смертного приговора натянуть, но лет на 20 персонаж вполне может отъехать. Есть мнение, что подельник Протасевича Путило рейсами над территорией Белоруссии летать не будет. Хуанита Тихановская уже призвала запретить полеты над Белоруссией (надо было требовать от НАТО "введения бесполетной зоны"). В целом, польско-литовской оппозиции теперь следует более тщательно выбирать рейсы в Прибалтику.
В целом, белорусским спецслужбам зачет, красиво все обставили. После прошлогодних косяков и залетов, такая замечательная операция вдогонку к недавно раскрытому заговору. В принципе, не удивлюсь, если в ближайшую неделю мы увидим признательные показания Протасевича, где он начнет сдавать своих подельников по польско-литовской оппозиции.
Источник:
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Ну осталось только посадить в какой ни будь самолёт Хуаниту Мадуро-Тихановскую...что бы она полетела скажем в Японию через территорию России. Ну и "найти" повод для "совершенно случайной" ПОСАДКИ в солнечном Магадане!
Из-за одного человека посадить самолёт?
И после этого будет твердить я никого не боюсь, я никому не мщу...
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Абсолютно очевидно, что это операция спецслужб по захвату самолета ради того, чтобы задержать активиста и блогера Романа Протасевича Режим поставил под угрозу безопасность пассажиров на борту и всей гражданской авиации ради расправы над человеком, который был редактором самых крупных белорусских независимых телеграм-каналов. Только за это его признали террористом, и только за это сейчас в Беларуси Роману может угрожать смертная казнь.
Как сообщает телеграм-канал Пул Первого, по поручению Лукашенко для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят истребитель. Отмечается, что он будет сопровождать самолет до границы с Литвой.
"По плану, утверждают источники «Украинской правды» и «Цензор.нет», 25 июля группа должна была вылететь из Минска в Стамбул, после чего самолет должен был экстренно сесть на Украине из-за плохого самочувствия одного из пассажиров. Его роль должен был сыграть агент СБУ, а после посадки россиян бы задержали, сообщили источники."
https://www.rbc.ru/politics/19/08/2020/5f3c34269a79470668300c88https://www.rbc.ru/politics/19/08/2020/5f3c34269a79470668300c88
Или я не понимаю, и "это другое"?
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Зачем от скрипта из методички отошел?!!
Сама я беларуска, дочь бульбы, не все однозначно, никто не хочет Лукашенко
Учись бездарь
Не нравится, валите панам сортиры мыть. Задолбали.
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