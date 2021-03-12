Модный бренд решил привлечь к себе внимание оргией

Модный бренд Suitsupply опубликовал в Instagram фотографии рекламной компании, где куча людей целуются друг с другом. Подписчики не оценили такой креатив и даже заметили одну отвратительную деталь.
Модный бренд Suitsupply, шьющий мужские костюмы премиум класса, опубликовал в своём Instagram фотографии рекламной компании, которые пришлись по-вкусу далеко не всем. На снимках мужчины и женщины целуются.
«Грядет новая реальность. Приготовьтесь оказаться ближе друг к другу», — гласит подпись под фотографиями.
В комментариях люди возмутились, увидев на фото геев и лесбиянок. Лишь единицы сочли этот перфоманс интересным, другие же возмутились провокационными фотографиями.
«Это что за чертовщина? Можно оставить мне старую реальность?», - написали юзеры.
«Просто интересно, зачем там гомосексуалисты?»
«Зачем сейчас везде одни лесби и геи?»
Похоже, вопреки распространённому мнению, не все европейцы в восторге от ЛГБТ-сообщества.
Источник:
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Не кривите душой ханжи куевы.