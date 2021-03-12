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Модный бренд решил привлечь к себе внимание оргией

Модный бренд решил привлечь к себе внимание оргией (3 фото)

Автор:
12 марта 2021 12:48
Сообщество : Истории
Метки: Instagram   бренд   интересное   модный бренд   оргия   реклама   фото   
884
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Модный бренд Suitsupply опубликовал в Instagram фотографии рекламной компании, где куча людей целуются друг с другом. Подписчики не оценили такой креатив и даже заметили одну отвратительную деталь.

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Метки: Instagram   бренд   интересное   модный бренд   оргия   реклама   фото   
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4  комментария
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3k
tamin 2 часа назад
Костюм-это весьма консервативная одежда. Образно на 1 см карман сместился, все такие ого. Да он новаторов! Плюс костюмы нужны деловым людям. Не тем, которые на митингах. А тем, которые дела делают. А тут рекламой привнесли поддержку лгбт. Это современные маркетологи. Нихрпна не понимают в продукте, но сцука все от бога.
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7k
costa 2 часа назад
А также сколько там запросов на лесбиянок в русскоязычном сегменте порнхаба?
Не кривите душой ханжи куевы.
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7k
costa 2 часа назад
Это ж каким глазастым и озабоченным надо быть чтобы высматривать там геев и лесбиянок.
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20k
SerGProS 2 часа назад
Пи.до.ргов убрать и вообще идеально. Особенно центральная мастерица языка
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