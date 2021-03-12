Модный бренд решил привлечь к себе внимание оргией

В комментариях люди возмутились, увидев на фото геев и лесбиянок. Лишь единицы сочли этот перфоманс интересным, другие же возмутились провокационными фотографиями.

«Это что за чертовщина? Можно оставить мне старую реальность?», - написали юзеры.