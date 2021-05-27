iPhone лишним не бывает: мужчина сделал тату на лице ради смартфона

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"Смелый" украинец не побоялся сделать татуировку-рекламу прямо на лице, чтобы получить на халяву новенький айфон.
В Киеве открылся новый магазин с техникой Apple, и чтобы создать шумиху, гениальные пиарщики предложили акцию: сделай тату с логотипом магазина - и получи ценный приз.
В "щедром предложении" могли принять участие только совершеннолетние. И одержал победу молодой человек, который решился сделать татуировку прямо на лице.
В "щедром предложении" могли принять участие только совершеннолетние. И одержал победу молодой человек, который решился сделать татуировку прямо на лице.
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За это ему вручили iPhone 12 и пожизненный статус VIP-клиента.
А 9 человек, которые сделали татуировки с логотипом магазина в менее заметных местах – получили другие дорогостоящие призы.
Пользователи соцсетей посмеялись над любителями iPhone:
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Поступок не мальчика, но мужа!😁😁😁— Отец 2021 кабачка! (@spasatelkubani) May 26, 2021
А вы бы решились на подобное?
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Маску надел и не видно сразу, что ты такой дибил.
Благо айфон разблокируется даже если ты в маске.
Для этого нужны конечно яблочные часы… а за них он наверное отсосёт
Тоже ничего страшного?
За айфон же можно и потерпеть.
Кто бы мог подумать, что это теперь в моде будет?
Кто бы сомневался, что это кыивлянин
Судьба мояяяяяя.....
Вот реально обидно будет. Через месяц уже без айфона, зато на всю жизнь какая-то у#бская тату на лице)