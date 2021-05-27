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iPhone лишним не бывает: мужчина сделал тату на лице ради смартфона

iPhone лишним не бывает: мужчина сделал тату на лице ради смартфона (9 фото)

Автор:
27 мая 2021 14:45
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: iphone   Украина   айфон   лицо   реклама   слабоумие и отвага   тату   татуировка   
1964
9
"Смелый" украинец не побоялся сделать татуировку-рекламу прямо на лице, чтобы получить на халяву новенький айфон.
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Метки: iphone   Украина   айфон   лицо   реклама   слабоумие и отвага   тату   татуировка   
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42  комментария
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1k
просто программист 3 часа назад
Это же как нужно себя не уважать!
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925
Миша Полчаса назад
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8k
Клёст 56 минут назад
Видимо в том Айфоне ,,мозгов,, больше чем у этого чуда в голове, и он решил что добавив их к собственным ему станет не так тяжело жить будучи по пояс деревянным.
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3k
Urlauber Час назад
Х.y.л.и…
COVID-19
Маску надел и не видно сразу, что ты такой дибил.
Благо айфон разблокируется даже если ты в маске.
Для этого нужны конечно яблочные часы… а за них он наверное отсосёт
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4k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
недавно соседка жаловалась,что сосала любовнику как пылесос пол года,а он не то что айфон ,а даже электрочайник не подарил
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−14
Failing at Pessimism 2 часа назад
Маленькая тату на лице ничем не хуже любой другой тату, в любом другом месте. Этот чувак хоть топовый телефон заработал.
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14k
KOSTELLO 2 часа назад
Помню в детстве прикалывали друг друга, мол - "А ты съел бы кусок говна за миллион рублей?".

Кто бы мог подумать, что это теперь в моде будет?
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1k
Инквизитор РФ 2 часа назад
Такие "мальчики" и мать продадут, и отсосут за сахарок....
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−30
Лучший Друг 2 часа назад
Помню, пару лет назад куча народу понабивали себе татухи ради пиццы. И не киевляне, а москвичи...
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8k
kaboza 2 часа назад
моргенхрен себе табло за нокию 3310 размалевал? хотя не позорить хорошую трубу не буду..
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126
Сигизмунд Лазаревич 3 часа назад
Киевлянин набил на лице тату с логотипом магазина....
Кто бы сомневался, что это кыивлянин
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329
manul74 Сигизмунд Лазаревич 3 часа назад
Domino's Pizza логотип тату за пиццу забыли? Дебилов везде много.
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420
анатолий горленко 3 часа назад
Всегда быть в маааасскеееее.......
Судьба мояяяяяя.....
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420
анатолий горленко 2 часа назад
Ария мистера Х, заиграла новыми красками. ( Х-это не икс ).
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38
Лютый вам Бетховен 3 часа назад
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92
MerryGoRound 3 часа назад
Думаю, он не настолько дурачок и заранее просто знает где можно свести татуировку лазером.
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92
MerryGoRound aleksei Час назад
Очень зависит от размера тату и сколько требуется сеансов для полного сведения. В его случае достаточно одного раза. И тату у него маленькая. Так что это не так уж и дорого.
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150
wr2x2 MerryGoRound 23 минуты назад
шрам останется
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5k
Максус 3 часа назад
заодно вручите этому дегенерату звание - дол.баё.б года!
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6k
Ковыль Перистый 3 часа назад
Все правильно сделал. Идиоты должны себя обозначать!)) Чем заметнее клеймо - тем лучше!
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1k
Hallo FreeSpace 3 часа назад
Ну молодец, теперь все будут знать , что он идиот ... удобно, че
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9k
harlamov 3 часа назад
Главное что телефон такая вещь, которую легко потерять, разбить, да просто украсть могут...
Вот реально обидно будет. Через месяц уже без айфона, зато на всю жизнь какая-то у#бская тату на лице)
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92
MerryGoRound harlamov 3 часа назад
Сегодня татуировки запросто сводятся лазером.
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420
анатолий горленко harlamov 3 часа назад
Морду тоже могут разбить - это главнее.
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155k
☭Cheкаво☭ 3 часа назад
В Незалежной уже не первый раз проходит такая акция, продать честь и совесть за "кружевные труханы"...........то бишь за АЙФОН(который через год уже будет считаться древним железом))
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92
MerryGoRound ☭Cheкаво☭ 3 часа назад
А потом сменили обратно на свои старые фамилии :)
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10k
Чингачгук 3 часа назад
Лицо не обезображенное интеллектом!
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2k
Vitamin 3 часа назад
А если он её сведет, смарт отберут?)
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92
MerryGoRound Vitamin 3 часа назад
Нет конечно. Ведь условия конкурса он изначально же выполнил. Получил. Теперь пойдет и сведет ее за один поход лазером. По любому это выйдет всё дешевле чем купить сам этот огрызок.
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420
анатолий горленко MerryGoRound 3 часа назад
Ну сведёт, а умище то куда девать?
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92
MerryGoRound анатолий горленко 3 часа назад
Ну, это уже его проблемы. Зато огрызок получил )))
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