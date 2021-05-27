iPhone лишним не бывает: мужчина сделал тату на лице ради смартфона

В Киеве открылся новый магазин с техникой Apple, и чтобы создать шумиху, гениальные пиарщики предложили акцию: сделай тату с логотипом магазина - и получи ценный приз.



В "щедром предложении" могли принять участие только совершеннолетние. И одержал победу молодой человек, который решился сделать татуировку прямо на лице.