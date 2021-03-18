Художник нанёс татуировку с помощью роботизированной руки

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Художник Уэс Томас провёл в Нидерландах экспериментальную процедуру по нанесению на тело человека тату с помощью специальной роботизированной руки, синхронизированной с 5G.
Данная акция была проведен в рамках рекламной кампании оператора мобильной связи T-Mobile Netherlands, дабы показать скоростные преимущества сети, а также её надёжность. В процессе нанесения татуировки, Томас выводил рисунок на руке манекена, тогда как роборука, оборудованная небольшой иглой, дублировала действия мастера. Таким образом художник впервые в истории сделал тату дистанционно. Стоит отметить, что идея данного проекта принадлежит нидерландскому креативному агентству Anomaly Amsterdam.
Опробовать на себе новый способ нанесения нательных рисунков вызвалась актриса Стейн Франсен (Stijn Fransen), теперь на её запястье красуется минималистский геометрический рисунок под названием «Невозможная татуировка». По словам Франсен, появившееся в результате этого у неё на руке абстрактное изображение символизирует её любовь к природе, серфингу и пешим прогулкам.
Роботизированный механизм разработал британец Ноэль Дрю (Noel Drew) и его технологическая команда The Mill. На создание механизма ушло 6 недель, большую часть его элементов распечатали на 3D-принтере.
«Мы должны были отслеживать движение рук человека в реальном времени, полностью контролировать действия робота и оперативно передавать данные через сеть 5G», — отметил Дрю.
«Мы должны были отслеживать движение рук человека в реальном времени, полностью контролировать действия робота и оперативно передавать данные через сеть 5G», — отметил Дрю.
Прежде чем сделать тату актрисе, команда протестировала механизм на различных овощах. По словам Дрю, в ходе испытаний пострадала не одна тыква, прежде чем команда усовершенствовала технологию. Организаторы акции подчёркивают, что при задержке или потере связи робот мог создать хаотичный рисунок и проект был бы сорван, однако благодаря высокоскоростному соединению 5G движения руки человека и робота были практически синхронны, а инструкции выполнялись с точностью до миллиметра.
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