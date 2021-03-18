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Художник нанёс татуировку с помощью роботизированной руки

Художник нанёс татуировку с помощью роботизированной руки (4 фото + 1 видео)

Автор:
18 марта 2021 08:51
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Уэс Томас   видео   роботизированная рука   тату   татуировка   фото   художник   
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Художник Уэс Томас провёл в Нидерландах экспериментальную процедуру по нанесению на тело человека тату с помощью специальной роботизированной руки, синхронизированной с 5G.

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Метки: Уэс Томас   видео   роботизированная рука   тату   татуировка   фото   художник   
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15k
Топпер Харли 2 часа назад
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19k
ПаганецЪ Час назад
С помощью 5G... Ужоснах! Однозначно чипировал! А татушка - это обман.
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lekha-fil Час назад
Уже 5 G?! Оху*ть!
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