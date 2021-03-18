Художник нанёс татуировку с помощью роботизированной руки

Прежде чем сделать тату актрисе, команда протестировала механизм на различных овощах. По словам Дрю, в ходе испытаний пострадала не одна тыква, прежде чем команда усовершенствовала технологию. Организаторы акции подчёркивают, что при задержке или потере связи робот мог создать хаотичный рисунок и проект был бы сорван, однако благодаря высокоскоростному соединению 5G движения руки человека и робота были практически синхронны, а инструкции выполнялись с точностью до миллиметра.