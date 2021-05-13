Безусловно, каждый актёр всю жизнь будет помнить о главной роли в своей карьере. Но некоторые из них предпочли, чтобы напоминание нельзя было стереть ни при каких обстоятельствах.
Съёмки фильмов и сериалов — это долгий и сложный процесс, который надолго остаётся в сердечках актёров и всей команды. Некоторые настолько проникаются киношной атмосферой, что даже решаются навсегда оставить при себе частичку воспоминаний в виде татуировок. Вот несколько случаев, когда актёры оказались носителями рисунков, которые были связаны с проектами, в которых они снимались.
1. Актёры, сыгравшие в «Мстителях», сделали похожие татуировки
Роберт Дауни-младший, Скарлетт Йоханссон, Джереми Реннер и Крис Хемсворт сделали татуировки с рисуноком, который напоминает о каждом из команды Мстителей.
2. Леди Гага и фильм «Звезда родилась»
Актриса и певица сделала татуировку с изображением розы и фразой «la vie en rose». Эту песню исполняла её героиня в фильме «Звезда родилась».
3. Эмилия Кларк сделала татуировку в память о её роли в фильме «До встречи с тобой»
На мизинце Эмилии можно увидеть шмеля — такой же рисунок есть и у героини Кларк в книге «До встречи с тобой».
4. Эмилия Кларк и «Игра престолов»
Фотографию с рисунком драконов на руке актриса подписала фразой «Сделала так, чтобы быть уверенной, что мама никогда не забудет о своих детишках».
5. Софи Тёрнер тоже сделала тату, напоминающую о её участии в «Игре престолов»
Софи сделала тату с эмблемой дома Старков, к которому принадлежала её героиня Санса. Голову волка дополнила цитата «Стая живёт».
6. Софи Тёрнер также сделала тату с напоминанием о фильме «Люди Икс: Тёмный Феникс»
На пальце актрисы появился рисунок пламени, который напоминает о её героине, Джин Грей.
7. Актёры, сыгравшие во «Властелине колец», сделали себе одинаковые татуировки
Все они набили себе слово «девять», написанное на эльфийском.
8. Том Харди и его спор с Леонардо Ди Каприо
Том Харди — обладатель татуировки в виде фразы «Leo Knows All» (Лео знает всё). Она стала результатом спора между Харди и Ди Каприо: актёры поспорили о том, будет ли Харди номинирован на «Оскар» за свою роль в фильме «Выживший». Ди Каприо считал, что номинацию Харди получит, и оказался прав. В итоге Тому пришлось набить себе фразу, которую выбрал победитель.
9. Команда «Отряда самоубийц» сделала друг другу одинаковые татуировки
Участники съёмок фильма сделали одинаковые татуировки. Марго Робби и Уилл Смит даже взяли в руки машинку, чтобы набить на своих коллегах слово «SKWAD».
10. Актрисы сериала «Милые обманщицы» сделали себе тату в честь окончания съёмок сериала
Актрисы набили на указательных пальцах первые буквы имён своих героинь.
11. Флоренс Пью сделала татуировку в честь фильма «Солнцестояние»
Рисунок на руке актрисы изображает майское дерево — это отсылка к триллеру «Солнцестояние», действие которого разворачивается во время празднования летнего солнцестояния.
12. Том Холланд и его татуировка Человека-паука
Актёр сделал тату в честь своего героя у себя на ступне.
13. Джонни Деппу понравилась татуировка его героя, и он сделал себе такую же
У Джека Воробья, которого сыграл Депп, есть татуировка ласточки. Актёру она приглянулась, и после окончания съёмок он набил себе похожий рисунок, только немного его изменив. На татуировке Деппа ласточка повёрнута в другую сторону, а под ней появилась надпись «Джек» — это имя сына Деппа.
Источник:
- Интересные факты о фильме «А зори здесь тихие…»
- Звезды кино и их дублеры
- 7 интересных фактов о фильме «Овод»
- 10 отличных фильмов, в которых зло всё-таки победило
- 13 актёров, которые уже несколько лет не снимаются в кино
Понравилось17