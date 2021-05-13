



Съёмки фильмов и сериалов — это долгий и сложный процесс, который надолго остаётся в сердечках актёров и всей команды. Некоторые настолько проникаются киношной атмосферой, что даже решаются навсегда оставить при себе частичку воспоминаний в виде татуировок. Вот несколько случаев, когда актёры оказались носителями рисунков, которые были связаны с проектами, в которых они снимались.





1. Актёры, сыгравшие в «Мстителях», сделали похожие татуировки