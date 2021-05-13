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Актеры, сделавшие&nbsp;тату в честь&nbsp;своих&nbsp;фильмов

Актеры, сделавшие тату в честь своих фильмов (14 фото)

Автор:
13 мая 2021 09:29
Сообщество : Кино
Метки: актеры   кино   на память   роль   тату   татуировка   фильм   
572
14

Безусловно, каждый актёр всю жизнь будет помнить о главной роли в своей карьере. Но некоторые из них предпочли, чтобы напоминание нельзя было стереть ни при каких обстоятельствах.

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Метки: актеры   кино   на память   роль   тату   татуировка   фильм   
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Топпер Харли Час назад
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