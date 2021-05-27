В Люберцах неадекватный мужчина разгромил "Пятёрочку" и умер

В подмосковных Люберцах мужчина ворвался в супермаркет, забился под кассу, распылил огнетушитель, побил бутылки и напугал посетителей. Долгое время мужчину никто не решался остановить, а когда очевидцы попытались скрутить дебошира, он внезапно умер.
Россиянин ворвался в "Пятёрочку" и устроил погром в супермаркете. Мужчина забился под кассу, что-то невразумительное кричал, распылил огнетушитель и разбил десятки стеклянных бутылок с алкоголем. Сначала покупатели не решались с ним спорить, а когда попытались его остановить, он внезапно перестал дышать и подавать признаки жизни.
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"Двое покупателей, находящихся в магазине, остановили мужчину: удерживая за руки, положили его на пол. В какой-то момент мужчина перестал подавать признаки жизни", — рассказали в СУ СК России по Московской области.
Следователи заметили, что мужчина скорее всего отравился неустановленным наркотическим веществом.
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Напоследок чудил:
Выбил окна и дверь
И балкон уронил...."
В.С. Высоцкий
- Возмутился стоимостью алкогольной продукции и боролся с применением акцизов как мог. Понятно.
Но почему в конце умер?
Переживал очень
Жизни Родом из Туркмении Важны.!
От наркотиков так буйно не умирают.