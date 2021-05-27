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В Люберцах неадекватный мужчина разгромил "Пятёрочку" и умер

В Люберцах неадекватный мужчина разгромил "Пятёрочку" и умер (1 фото + 1 видео)

Автор:
27 мая 2021 12:44
Сообщество : Жить в России
Метки: Пятёрочка   видео   интересное   люберцы   неадекват   смерть   фото   
1561
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В подмосковных Люберцах мужчина ворвался в супермаркет, забился под кассу, распылил огнетушитель, побил бутылки и напугал посетителей. Долгое время мужчину никто не решался остановить, а когда очевидцы попытались скрутить дебошира, он внезапно умер.

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Метки: Пятёрочка   видео   интересное   люберцы   неадекват   смерть   фото   
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24  комментария
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6k
sivanov1079 Полчаса назад
Флойд 2.0. Жизни торчков важны
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4k
Shtoppi Минуту назад
Видимо "соли для ванн" оказались не очень качественными.
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2k
Master Bo 2 минуты назад
"Я как раненый зверь
Напоследок чудил:
Выбил окна и дверь
И балкон уронил...."
В.С. Высоцкий
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6
vova old 10 минут назад
ждите новую серию След: о том как как хорошего человека отравили неизвестным наркотиком
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2k
Rhino 10 минут назад
Хитрец, ловко ушёл от административной ответственности.
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1k
Евгений Кондратьев 18 минут назад
В этой битве с демонами он проиграл. Константин, русская версия!
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26
_________ 19 минут назад
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1k
Алексей Заг Полчаса назад
Спайс...
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7k
Дмитрий Данилов Полчаса назад
Главное, чтоб тем двоим ничего не было.
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6k
Pillin Alex Полчаса назад
- Проверил работоспособность средств пожаротушения в заботе о окружающих. Понятно.
- Возмутился стоимостью алкогольной продукции и боролся с применением акцизов как мог. Понятно.
Но почему в конце умер?
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655
Hunde Beißer2 Полчаса назад
Погибший тридцатилетний А.Теняков, родом из Туркмении, ранее имел проблемы с законом. В 18 лет он совершил преступление, после которого скрылся от правоохранителей. Суд постановил взыскать с него ущерб, однако приставы не могли найти его на протяжении нескольких лет.

Жизни Родом из Туркмении Важны.!
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11k
Eltiftel Полчаса назад
нельзя так просто в Люберцах разгромить пятерку и не умереть
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1k
fraxinus Полчаса назад
Скорее всего инсульт.

От наркотиков так буйно не умирают.
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869
zu4ara Полчаса назад
жаль пацанов ,если этот урод об кафель башкой ударился...
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3k
Борис Карабанов 37 минут назад
Пипец! "Причинение смерти по неосторожности" :)
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11k
Евгений 37 минут назад
Это видео надо скидывать тем, кто кричит - не надо "стигматизировать наркопотребителей". Пусть выйдут из своего пузырька и посмотрят что такое конченный нарколыга.
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4k
alex 37 минут назад
надо было бутылку дать, дебилы
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7k
Акакий 39 минут назад
как бы на мужиков, [мат] тормозивших, мокруху теперь не повесил следак, в погоне за звездочкой
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4k
Бу 40 минут назад
Премия Дарвина
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14k
KOSTELLO 40 минут назад
Джордж флойд, по Российски?
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31k
Опаньки 40 минут назад
бухло жалко
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