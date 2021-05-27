В Люберцах неадекватный мужчина разгромил "Пятёрочку" и умер

Россиянин ворвался в "Пятёрочку" и устроил погром в супермаркете. Мужчина забился под кассу, что-то невразумительное кричал, распылил огнетушитель и разбил десятки стеклянных бутылок с алкоголем. Сначала покупатели не решались с ним спорить, а когда попытались его остановить, он внезапно перестал дышать и подавать признаки жизни.