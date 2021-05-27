Нагая девушка в Чебоксарах вышла на дорогу и просила, чтобы её сбили

Посреди белого дня в Чебоксарах голая девушка вышла на оживлённую улицу. Дама в трусах и с распущенными волосами просила проезжающих мимо водителей её сбить.
26 мая около 18:30 в Чебоксарах на оживлённой дороге рядом с "Ярмаркой" девушка в одних трусах шла между автомобилями. Девушка кричала на прохожих и водителей, умоляя её сбить.
"Девушке на вид около 26 лет. Она кричала, просила, чтобы ее сбили. Подходила к людям и громко просила, чтобы ее убили", - говорит очевидец.
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Дамочка в трусах отправилась в сторону вокзала. Что произошло в её жизни так и осталось неизвестным, но мы надеемся, что она добралась домой без происшествий.
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