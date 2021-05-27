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Нагая девушка в Чебоксарах вышла на дорогу и просила, чтобы её сбили

Нагая девушка в Чебоксарах вышла на дорогу и просила, чтобы её сбили (1 фото + 1 видео)

Автор:
27 мая 2021 11:22
Сообщество : Жить в России
Метки: Девушка   дорога   интересное   трусы   фото   чебоксары   
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Посреди белого дня в Чебоксарах голая девушка вышла на оживлённую улицу. Дама в трусах и с распущенными волосами просила проезжающих мимо водителей её сбить.

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Метки: Девушка   дорога   интересное   трусы   фото   чебоксары   
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8  комментариев
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3k
Борис Карабанов Полчаса назад
Ага, собьёшь такую, пожалуй. Она синяком отделается, а машина в утилизацию.
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12k
Андрей Ватрушкин 2 минуты назад
То девушка, то дама - автор не определился со статусом особи в трусах. По трусам он предположил, что особь женская, а если бы это были семейники?
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202k
Барон Мюнхгаузен 8 минут назад
Передоз?
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28k
Acu900 11 минут назад
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861
lobster 19 минут назад
Ну вообще молодец, что пешком ходит.
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14k
ВОВЧЕГ Полчаса назад
Весна вроде закончилась, а обострения у психов остались.
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27k
Игорь Полчаса назад
Предупреждать надо, нужно нечто вроде таких знаков вешать
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