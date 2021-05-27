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Столичная полиция вышла на след "мужика с топором", накануне ограбившего аптеку

Столичная полиция вышла на след "мужика с топором", накануне ограбившего аптеку (1 фото + 1 видео)

Автор:
27 мая 2021 09:01
Сообщество : Криминал
Метки: Москва   Россия   аптека   видео   кража   криминал   топор   химки   
654
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Правоохранителями в подмосковных Химках найден и задержан гражданин, который, как подозревают следователи, лихо "срубил 60 косарей топором", забравшись ночью в аптеку.

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Метки: Москва   Россия   аптека   видео   кража   криминал   топор   химки   
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16  комментариев
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16k
Александр Сучков 59 минут назад
В начале статьи 60 косарей, в середине 600 тысяч, изъяли 30 тысяч. Я хрен че понял....
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11k
Oleg 3 минуты назад
Э...вышла на след и задержала - это одно и то же?
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salim777 8 минут назад
Отпустите Рафика! Он же говорит что "не знает за что задержан, а задержан за то, что ничего не сделал". Остановите этот беспредел!
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123
Сигизмунд Лазаревич 20 минут назад
600 рублей в терминале? Ну если только мкб терминал, в платёжках редко бывает больше полтинника. А мкб топором ломать сложно. Можно но сложно.
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14k
ВОВЧЕГ 20 минут назад
Еще одной макакой меньше!
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1k
Александр Сергеевич 47 минут назад
По белым носкам понял что очередной Рафик.
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419
Дмитрий 56 минут назад
Если опустить все мелочи, то можно вдуматься только в одно: вся гребанная Москва в камерах. Вся. От слова совсем. И они "вышли на след"...
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2k
Ivan Час назад
Судя по последним новостям(что зарплаты на зоне до 220.000 руб)- его резюме приняли и пригласили на высокооплачиваемую работу вахтовым методом...
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