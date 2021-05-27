На момент задержания у преступника оказались при себе в ассортименте мобильные телефоны, сим-карты и банковские карты.





Мужчина со своим сообщником ночью вломился аптеку и при помощи топора и похитил из расположенного там терминала 600 тыс. рублей.





Однако при обыске у злоумышленника изъяли всего 30 тыс. рублей.





Как сообщили в МВД медиа, Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», личность второго преступника устанавливается.



