Правоохранителями в подмосковных Химках найден и задержан гражданин, который, как подозревают следователи, лихо "срубил 60 косарей топором", забравшись ночью в аптеку.
На момент задержания у преступника оказались при себе в ассортименте мобильные телефоны, сим-карты и банковские карты.
Мужчина со своим сообщником ночью вломился аптеку и при помощи топора и похитил из расположенного там терминала 600 тыс. рублей.
Однако при обыске у злоумышленника изъяли всего 30 тыс. рублей.
Как сообщили в МВД медиа, Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», личность второго преступника устанавливается.
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