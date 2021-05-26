Как же он достигает таких размеров? С китом мы сравнили нашего большеголового друга не просто так. Как и кит, толстолобик питается за счёт фильтрации, пропуская воду и ил через жаберные тычинки, сросшиеся особым образом. Толстолобик эффективен настолько, что его буквально нанимают на работу по очистке водоёмов.

Вот и получается, что еды у толстолобика пруд пруди. Но и ест он немало — за день животина способна наглотать микроорганизмов столько же, сколько весит сама! К тому же фито и зоопланктон рыб хомячит лишь до тех пор, пока они есть. Отфильтровав воду до талого, отожравшийся толстолобик переходит на местных обитателей.