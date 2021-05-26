FISHKINET
Закупка медицинского оборудования, или головная боль главрачей Закупка медицинского оборудования, или головная боль главрачей В Барнауле школьница бутылкой надругалась над 11-летней девочкой и сняла издевательства на видео В Барнауле школьница бутылкой надругалась над 11-летней девочкой и... Первоклассника обвинили в соучастии расстрела школьников в Казани Первоклассника обвинили в соучастии расстрела школьников в Казани Тихоходка: что это за жуть рядом с нами и как ее убить Тихоходка: что это за жуть рядом с нами и как ее убить Не будьте хмурыми Не будьте хмурыми 18 фото, которые своей нереальностью вводят смотрящего в ступор 18 фото, которые своей нереальностью вводят смотрящего в ступор "Дешевле на Мальдивы!": что ждет наших туристов во время отпуска в Сочи "Дешевле на Мальдивы!": что ждет наших туристов во время отпуска в... 17 исторических фактов, о которых мало кто знает 17 исторических фактов, о которых мало кто знает Весельчаки поставили над своей собакой забавный эксперимент Весельчаки поставили над своей собакой забавный эксперимент Две пчелы смогли открыть крышку бутылки с газировкой Две пчелы смогли открыть крышку бутылки с газировкой В Тольятти вынуждают уволиться учительницу, отказавшуюся агитировать за «ЕР» В Тольятти вынуждают уволиться учительницу, отказавшуюся... Елена Метелкина: трагичная судьба "космической" красавицы Елена Метелкина: трагичная судьба "космической" красавицы Иван Ургант высмеял предвыборный ролик экс-"татушки" Юлии Волковой Иван Ургант высмеял предвыборный ролик экс-"татушки" Юлии Волковой Когда есть с чем сравнить: 17 интересных фотографий Когда есть с чем сравнить: 17 интересных фотографий Такого еще не было: как русские ребята удивили мир Такого еще не было: как русские ребята удивили мир Качок с битой напал на автомобиль в Киеве Качок с битой напал на автомобиль в Киеве Продолжение фильмов, которые разочаровали Продолжение фильмов, которые разочаровали Женщина из США снимает диких животных у себя на заднем дворе Женщина из США снимает диких животных у себя на заднем дворе Как появилась типовая канистра? Как появилась типовая канистра?
Толстолобик: Пресноводный кит застойных водоёмов. Почему у нас эта рыба полезная, а в Америке устроила эко катастрофу?

Толстолобик: Пресноводный кит застойных водоёмов. Почему у нас эта рыба полезная, а в Америке устроила эко катастрофу? (8 фото + 1 гиф)

Автор:
26 мая 2021 20:48
Метки: интересно   рыбы   факты   
975
9

На одном краю света наш сегодняшний герой — уважаемая как рыбоводами, так и кулинарами животинка. На другом — заядлый вредитель, готовый как следует отдубасить человека. Его взгляд печален, но характером он — настоящий самурай. Таков толстолобик — пресноводный кит застойных водоёмов.

×

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: интересно   рыбы   факты   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
8
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
324
Будьте крепенькими и здоровенькими! 4 часа назад
Толстолобика в прошлом веке всегда покупал на ж\д остановке (к сожалению не помню названия ~ по пути из Краснодарского края) после отдыха в Лазоревском. Вкусно!

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Шура ОсЕчкин 2 часа назад
"При этом в Штатах толстолобика признали несъедобным, вопреки его очевидным вкусовым достоинствам." (c)
Толстолобика ел практически во всех приготовлениях.
И размеров, как на рекордных фото в посте.
Личное мнение - редкостное говно по вкусу.
Более менее, хорош жареный.
....
В прошлом году с водохранилища Десногорской АЭС, было сброшено ооооочень много воды летом. Вместе с водой, ушло много рыбы.
Так вот, у нас в Брянске, толстолобиков еще больше чем на фото выше, хватали голыми руками. Сосед - заядлейший рыболов потерял покой и сон. Три дня, пока проходили стаи мимо нас, был на Десне.
Несколько багажников отборной рыбы. Забили все холодильники.
Готовили все что вздумается.
Общее мнение по вкусам было единодушным - куйня полная. Большая, невкусная корова.
Доели, конечно. Но и выводы сделали на будущее.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
Гёз Уленшпигель 3 часа назад
Копчёный очень хорош!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
MarkovAlexandr 3 часа назад
"При этом в Штатах толстолобика признали несъедобным, вопреки его очевидным вкусовым достоинствам." - а объективное обоснование этому есть какое-то?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
costa 4 часа назад
К слову, масла омега-3 и 6 вырабатываются не в рыбе, а в водорослях которыми он питается, от чего собственно его состав и близок к морской рыбе. Так что кто не любит рыбу - ешьте салат "дальневосточный" )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Как выглядит девушка победителя «Евровидения» - солиста Måneskin (7 фото) Как выглядит девушка победителя «Евровидения» - солиста Måneskin (7 фото) Сколько вольт выдает электрический угрь? Сколько вольт выдает электрический угрь? Рыбка, которая может по-настоящему лопнуть в любой момент! Рыбка, которая может по-настоящему лопнуть в любой момент! Самое страшное поражение русского флота за всю его историю Самое страшное поражение русского флота за всю его историю В копилку знаний: 30 любопытных фактов обо всем на свете В копилку знаний: 30 любопытных фактов обо всем на свете Как зимует щука Как зимует щука
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

3699350



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Знаменитые неизвестные спортсмены: топ-20 тех, о чьем спортивном прошлом вы, вероятно, не слышали
5
156
Знаменитые неизвестные спортсмены: топ-20 тех, о чьем спортивном прошлом вы, вероятно,...
20+ интересных и редких снимков, которые переносят в прошлое
2
91
20+ интересных и редких снимков, которые переносят в прошлое
﻿
Набирающие популярность
10 главных городов Амурской области
0
4
10 главных городов Амурской области
Космический беспилотник Boeing X-37B и космические войны будущего
1
8
Космический беспилотник Boeing X-37B и космические войны будущего
Как выглядит девушка победителя «Евровидения» - солиста Måneskin (7 фото)
Как выглядит девушка победителя «Евровидения» - солиста Måneskin (7 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Газонокосилка своими руками
1
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#история#люди#сатира#знаменитости#СССР#прикол#Разное#Москва
#Юмор#факты#подборка#Россия#позитив#кино#шоу бизнес#фильм#жизнь#великобритания
#интересное#картинки#животные#новости#дети#мемы#прикольные#познавательно#мир#криминал

На что жалуетесь?

Вернуться