На одном краю света наш сегодняшний герой — уважаемая как рыбоводами, так и кулинарами животинка. На другом — заядлый вредитель, готовый как следует отдубасить человека. Его взгляд печален, но характером он — настоящий самурай. Таков толстолобик — пресноводный кит застойных водоёмов.
Встретить в природе его можно повсеместно от Амура до Кубани и окрестностей Чёрного моря, куда его завезли интереса ради. Живут толстолобики и в более северных районах, но размножаться могут только в тёплых водах, что ограничивает их победоносное шествие по илистым заводям и лиманам.
Размеры толстолобика весьма и весьма солидны — достигая длины до полутора метров, он может весить около 50 кило! Но встречаются такие титаны редко — как правило, габариты рыбины не превышают метра и веса в 30 килограмм.
Как же он достигает таких размеров? С китом мы сравнили нашего большеголового друга не просто так. Как и кит, толстолобик питается за счёт фильтрации, пропуская воду и ил через жаберные тычинки, сросшиеся особым образом. Толстолобик эффективен настолько, что его буквально нанимают на работу по очистке водоёмов.
Вот и получается, что еды у толстолобика пруд пруди. Но и ест он немало — за день животина способна наглотать микроорганизмов столько же, сколько весит сама! К тому же фито и зоопланктон рыб хомячит лишь до тех пор, пока они есть. Отфильтровав воду до талого, отожравшийся толстолобик переходит на местных обитателей.
Итак, когда в водоёме полно фитопланктона, животина очень полезна для экосистемы — она вычёрпывает из неё водоросли и детрит, предотвращая «цветение воды». Но когда еда заканчивается, под угрозой оказывается водная живность. И этим частенько пользуются рыболовы. В южных регионах на толстолобика ходят в штиль, по прозрачной воде и в жару — в чистой воде он клюёт на
раз-два, покидая водоём в сторону кухни.
Но в мире и согласии с рыбой живут у нас, в Старом Свете. А вот в Америке с толстлобиком ведут натуральную войну. Туда рыбу завезли как гастарбайтера, чтобы та на халяву очищала водоемы от
водорослей.
Но на новых землях толстолобик обжился, да так хорошо, что начал плодиться с неистовой силой, угрожая местным экосистемам. На отлов толстолобика власти уже потратили 778 миллионов долларов. А ещё в США практикуют спортивную стрельбу по толстолобикам из арбалета. АРБАЛЕТА, Карл!
Как будто этого мало, путешествуя по рекам Америки, наш герой может вас избить. Если вам не повезёт прокатиться на лодке возле стаи рыбёх, толстолобики быстро покажут, что вы зашли не в тот район.
Сумасшедшая рыба будет выпрыгивать из воды целыми стаями, не разбирая пути — и вы
гарантированно получите э-э-э... леща. Причём леща мощного — удар рыбой по лицу на полном ходу слабым не назовёшь
При этом в Штатах толстолобика признали несъедобным, вопреки его очевидным вкусовым достоинствам. Ну и ладно, нам же больше достанется. Толстолобика можно готовить как угодно — он хорош даже в консервах. При этом жир, которым он изобилует, очень близок к жиру морской рыбы. А там омега-3, омега-6, вот это всё. Так что ешь толстолобика — оздоравливай себя и водоёмы вокруг нас!
Источник:
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Толстолобика ел практически во всех приготовлениях.
И размеров, как на рекордных фото в посте.
Личное мнение - редкостное говно по вкусу.
Более менее, хорош жареный.
....
В прошлом году с водохранилища Десногорской АЭС, было сброшено ооооочень много воды летом. Вместе с водой, ушло много рыбы.
Так вот, у нас в Брянске, толстолобиков еще больше чем на фото выше, хватали голыми руками. Сосед - заядлейший рыболов потерял покой и сон. Три дня, пока проходили стаи мимо нас, был на Десне.
Несколько багажников отборной рыбы. Забили все холодильники.
Готовили все что вздумается.
Общее мнение по вкусам было единодушным - куйня полная. Большая, невкусная корова.
Доели, конечно. Но и выводы сделали на будущее.
Тут народ с Израиля есть, сейчас просветят)