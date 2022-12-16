Рядом с посёлком под Волгоградом с неба рухнули два неизвестных объекта

Местные жители предполагают, что это были ракеты или беспилотники.
Минимум два неизвестных объекта упали в Еланском районе Волгоградской области. По словам местных жителей, один приземлился на деревья, а другой рухнул в чистом поле
В экстренных службах информацию о происшествии подтвердили, сообщив, что на месте уже находятся специалисты, посоветовав за комментариями обращаться в Минобороны.
«Что это упало, мы пока не знаем, думаем, специалисты разберутся. Место падения оцеплено. Жертв и разрушений нет», — сообщили местные власти.
Военкор ВГТРК Егор Григорьев, первым опубликовавший кадры с обломками, уверен, что на видео советский Ту-141 «Стриж», который ВСУ переделали под БПЛА-камикадзе, в надежде вновь нанести удар по аэродрому в энгельсском районе Саратовской области, где базируются стратегические ракетоносцы ТУ-95. К счастью, на этот раз его сбили на подлёте.
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