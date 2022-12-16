FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Чрезвычайные Происшествия 160 постов • 18 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Чрезвычайные Происшествия
Рядом с посёлком под Волгоградом с неба рухнули два неизвестных объекта

Рядом с посёлком под Волгоградом с неба рухнули два неизвестных объекта

Автор:
16 декабря 2022 15:26
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Беспилотник   Волгоградская область   Ту-141   видео   минобороны   ракета   
764
2
1

Местные жители предполагают, что это были ракеты или беспилотники.

Минимум два неизвестных объекта упали в Еланском районе Волгоградской области. По словам местных жителей, один приземлился на деревья, а другой рухнул в чистом поле


В экстренных службах информацию о происшествии подтвердили, сообщив, что на месте уже находятся специалисты, посоветовав за комментариями обращаться в Минобороны.


«Что это упало, мы пока не знаем, думаем, специалисты разберутся. Место падения оцеплено. Жертв и разрушений нет», — сообщили местные власти.

Военкор ВГТРК Егор Григорьев, первым опубликовавший кадры с обломками, уверен, что на видео советский Ту-141 «Стриж», который ВСУ переделали под БПЛА-камикадзе, в надежде вновь нанести удар по аэродрому в энгельсском районе Саратовской области, где базируются стратегические ракетоносцы ТУ-95. К счастью, на этот раз его сбили на подлёте.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Чрезвычайные Происшествия"
Метки: Беспилотник   Волгоградская область   Ту-141   видео   минобороны   ракета   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
Комментарий удален. Причина: оскорбления пользователей сайта
995
8k
Борис Карабанов 9 минут назад
Я не понял, а нас-то за что?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Горожанин 20 минут назад
Да всё нормально. Это российский антигравитационный аппарат упал во время испытаний.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

123213



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Однокнопочный вызов друзьям
Однокнопочный вызов друзьям
"Господи, спасибо!": россияне встретили с радостью новость о том, что модных блогеров проверят на пропаганду ЛГБТ
"Господи, спасибо!": россияне встретили с радостью новость о том, что модных блогеров...
Набирающие популярность в сообществах
Занудам и душнилам посвящается! Осторожно, в героях поста можно узнать себя
Занудам и душнилам посвящается! Осторожно, в героях поста можно узнать себя
«Боец необъявленной войны». Как сложилась судьба американского бездомного, ставшего звездой в СССР в годы Холодной войны?
«Боец необъявленной войны». Как сложилась судьба американского бездомного, ставшего...
Предновогодний шопинг на Авито
Предновогодний шопинг на Авито
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Готовка - это просто

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#интересное#дтп#Ynews#позитив#авто аварии#картинки#улыбнуло#кот
#Юмор#история#автомобили#забавно#подборка#факты#Украина#кино#удивительно#коты
#интересно#животные#автомир#Приколы#Россия#аварии#искусство#фотографии#в мире#люди
Предновогодний шопинг на Авито Предновогодний шопинг на Авито Концерн "Калашников" опубликовал видео испытаний нового секретного оружия Концерн "Калашников" опубликовал видео испытаний нового секретного оружия В воинской части Дагестана взорвался танк В воинской части Дагестана взорвался танк Беспилотник впервые в истории дозаправил самолет в воздухе Беспилотник впервые в истории дозаправил самолет в воздухе На пляж в Алуште выбросило часть ракеты На пляж в Алуште выбросило часть ракеты Американские военные подорвали ракету частной компании Firefly Aerospace Американские военные подорвали ракету частной компании Firefly Aerospace

На что жалуетесь?

Вернуться