Рядом с посёлком под Волгоградом с неба рухнули два неизвестных объекта

Минимум два неизвестных объекта упали в Еланском районе Волгоградской области. По словам местных жителей, один приземлился на деревья, а другой рухнул в чистом поле



В экстренных службах информацию о происшествии подтвердили, сообщив, что на месте уже находятся специалисты, посоветовав за комментариями обращаться в Минобороны.





«Что это упало, мы пока не знаем, думаем, специалисты разберутся. Место падения оцеплено. Жертв и разрушений нет», — сообщили местные власти.