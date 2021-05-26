Во Флориде потерпел крушение пожарный вертолёт - есть жертвы: видео

Что за зверь этот блокчейн

В США мощный взрыв переполошил жителей города в Калифорнии, есть жертвы: видео

В Техасе из-за льда на дороге возникла "куча мала" из сотни автомобилей

В США легкомоторный самолет рухнул на движущуюся машину и взорвался

Американцы сбили "российскую" крылатую ракету из гаубицы

Американцы продемонстрировали "удар возмездия" по предполагаемому противнику