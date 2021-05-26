Во Флориде потерпел крушение пожарный вертолёт - есть жертвы: видео

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Недалеко от аэропорта Лисбург в американском штате Флорида разбился вертолёт. Стало известно, что на борту воздушного судна в момент аварии находились четыре человека.
Как сообщают в агентстве WFLA, во время учений пожарный вертолёт врезался в болото возле аэропорта Лисбурга.
Из четырёх членов экипажа геликоптера один уже нашли мёртвым, остальных сейчас ищут спасатели, сообщают в агентстве.
Обстоятельства, приведшие к катастрофе, в настоящее время устанавливаются.
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