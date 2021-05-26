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Во Флориде потерпел крушение пожарный вертолёт - есть жертвы: видео

Во Флориде потерпел крушение пожарный вертолёт - есть жертвы: видео (1 фото)

Автор:
26 мая 2021 08:17
Сообщество : Аварии
Метки: вертолёт   видео   жертвы   катастрофа   пожарные   сша   учения   флорида   
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Недалеко от аэропорта Лисбург в американском штате Флорида разбился вертолёт. Стало известно, что на борту воздушного судна в момент аварии находились четыре человека.

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Метки: вертолёт   видео   жертвы   катастрофа   пожарные   сша   учения   флорида   
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5  комментариев
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23k
Dobry vojak Svejk Час назад
Может всё таки упал в болото, а не врезался ?
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1k
Руслан Новак Полчаса назад
Такое чувство что пост ещё раз нужно переводить после автора. А там смотри и смысл поменяется.
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127
Nane First NameLast Полчаса назад
пожарный вертолёт врезался в болото
==========
Переведите со СПИД-Инфовского на бытовой язык.
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11k
Oleg Час назад
Есть фото / видео... на которых ни черта не видно...
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7k
Кенвуд Час назад
Надо бы флаг пиндосии на ЧМ по хоккею убрать по этому случаю.
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