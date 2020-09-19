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Вегетарианец ≠ веган. О самых необычных разновидностях вегетарианства

Вегетарианец ≠ веган. О самых необычных разновидностях вегетарианства (2 фото)

Автор:
19 сентября 2020 11:11
Сообщество : Еда
Метки: веганство   вегетарианство   еда   интересное   пескетарианство   полувегетарианство   
1323
2

Многие называют всех вегетарианцев веганами, что не совсем правильно... Хотя не так... Это совсем не правильно.

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Метки: веганство   вегетарианство   еда   интересное   пескетарианство   полувегетарианство   
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14  комментариев
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592
arcush Час назад
К ЛГБТ надо приравнять веганство!
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11k
робт Никифоридис 52 минуты назад
бл*ядь, да потому что они сами хотят

бл*ядь, да потому что они сами хотят
бл*ядь, да потому что они сами хотят
бл*ядь, да потому что они сами хотят
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25k
Rest Tremor 9 секунд назад
Вегетарианец ≠ веган. О самых необычных разновидностях вегетарианства
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1k
Андрей Шестопалов 5 минут назад
Идиотизм это все! А когда родители подсаживают на это детей еще и преступление.
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18k
Батончик с маком 14 минут назад
мочить нахрен этих травоядных. мне из-за болезни дофига чего есть нельзя. из мясного только отварную говядину или курицу без жира, ну и морскую рыбу ещё. тем не менее гастроэнтеролог разрешает мне иногда немного шашлыка, пельмени. короче, надо хавать всё хочешь пока есть возможность.
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4k
Александр Иванов Полчаса назад
То есть, веганы-это абсолютные дебилы, а вегетарианцы-относительные.
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138k
☭Cheкаво☭ Полчаса назад
аж жрать захотелось, какая аппетитная курочка, пойду в холодильнике что нибудь поищу по точить)
аж жрать захотелось, какая аппетитная курочка, пойду в холодильнике что нибудь поищу по точить)
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1k
Ivan 36 минут назад
Посрать, кто что ест, кто во что верит и кто кого трахает, пока ко мне не лезут.
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1k
Core 36 минут назад
Если это добровольно принял взрослый человек - хрен с ним, его личные проблемы. За принуждение к веганству несовершеннолетних необходимо лишать родительских прав
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10k
Yasen_Perec 41 минуту назад
Их всех можно назвать одним словом - придурки!
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