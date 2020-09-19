Вегетарианец ≠ веган. О самых необычных разновидностях вегетарианства

Итак, веганство

Это самый строгий вид вегетарианства, который подразумевает полный отказ от мяса млекопитающих, рыбы, птицы, а также молочных продуктов и яиц.

Лакто-вегетарианство

Особенностью лакто-вегетарианцев является то, что они помимо растительной пищи также употребляют молоко и молочные продукты.

Ово-вегетарианство

Ово-вегетарианцы помимо растительной пищи употребляют в пищу яйца.

Лакто-ово-вегетарианцы

Такой вид вегетарианства предсуматривает употребление в пищу молочные продукты и яйца.

Пескитарианство

Пескетарианцы едят помимо яиц и молочных продуктов рыбу и морепродукты (ракообразных и моллюсков).

Полло-вегетаринство

Такой вид вегетарианства предусматривает в диете помимо растительной пищи молоко, яйца и мясо птицы.

Полувегетаринство

К такому виду вегетарианства относят тех, кто не употребляет в пищу только мясо млекопитающих.