Вегетарианец ≠ веган. О самых необычных разновидностях вегетарианства

Многие называют всех вегетарианцев веганами, что не совсем правильно... Хотя не так... Это совсем не правильно.
Существует множество причин из-за которых человек становится вегетарианцем... В основе вегетарианства могут лежать медицинские, религиозные или этические соображения.
Итак, веганство
Это самый строгий вид вегетарианства, который подразумевает полный отказ от мяса млекопитающих, рыбы, птицы, а также молочных продуктов и яиц.
Лакто-вегетарианство
Особенностью лакто-вегетарианцев является то, что они помимо растительной пищи также употребляют молоко и молочные продукты.
Ово-вегетарианство
Ово-вегетарианцы помимо растительной пищи употребляют в пищу яйца.
Лакто-ово-вегетарианцы
Такой вид вегетарианства предсуматривает употребление в пищу молочные продукты и яйца.
Пескитарианство
Пескетарианцы едят помимо яиц и молочных продуктов рыбу и морепродукты (ракообразных и моллюсков).
Полло-вегетаринство
Такой вид вегетарианства предусматривает в диете помимо растительной пищи молоко, яйца и мясо птицы.
Полувегетаринство
К такому виду вегетарианства относят тех, кто не употребляет в пищу только мясо млекопитающих.
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