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Элис Остин никогда не была профессиональным фотографом. Она была просто дочерью известной семьи Стейтен-Айленда и однажды получила в подарок фотоаппарат от своего дяди.
1.
Мужчина продает подтяжки.
Уличные торговцы поставляли дешевые товары в самые густонаселенные районы с самым низким доходом. Они столкнулись с небольшим сопротивлением со стороны города, поскольку он еще не установил руководящие принципы для коммерческих предприятий на улицах и тротуарах. Примерно в 1890‑х годах город начал лицензировать уличных торговцев как предприятия.
Не имея представления о фотографии Остин вскоре доказала свое мастерство.
В самом деле, ее фотографии улиц Нью-Йорка около 1896 года представляют собой редкую и яркую летопись того, какой была жизнь обитателей Нью-Йорка, работающих на улице.
Почтальоны, курьеры, полицейские, уличные торговцы — Остин видела в жизни обычных жителей Нью-Йорка вдохновение для своих работ. Каждый из снимков отражает как жизнь этих обычных людей, так и время и место зафиксированное талантливым взглядом Элис.
Уличные торговцы поставляли дешевые товары в самые густонаселенные районы с самым низким доходом. Они столкнулись с небольшим сопротивлением со стороны города, поскольку он еще не установил руководящие принципы для коммерческих предприятий на улицах и тротуарах. Примерно в 1890‑х годах город начал лицензировать уличных торговцев как предприятия.
Не имея представления о фотографии Остин вскоре доказала свое мастерство.
В самом деле, ее фотографии улиц Нью-Йорка около 1896 года представляют собой редкую и яркую летопись того, какой была жизнь обитателей Нью-Йорка, работающих на улице.
Почтальоны, курьеры, полицейские, уличные торговцы — Остин видела в жизни обычных жителей Нью-Йорка вдохновение для своих работ. Каждый из снимков отражает как жизнь этих обычных людей, так и время и место зафиксированное талантливым взглядом Элис.
2.
Чистильщики обуви ждут клиентов у уличной палатки. Мальчики чистили обувь богатых манхэттенцев, чтобы заработать себе на жизнь, вместе со всеми другими разносчиками и торговцами, толпившимися на тротуарах.
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3.
В 1890‑х годах Соединенные Штаты пережили велосипедный бум, когда велосипеды стали более безопасными и удобными для езды. В Нью-Йорке Western Union наняла велосипедных курьеров, подобных этому, для доставки телеграмм.
4.
Водитель кэба отдыхает в перерыве между поездками.
Компания Hansom Cab Company была основана в 1869 году для обеспечения перевозок между Нью-Йорком и Бруклином.
Компания Hansom Cab Company была основана в 1869 году для обеспечения перевозок между Нью-Йорком и Бруклином.
5.
Многие дети, продававшие газеты на улицах Нью-Йорка, были бездомными иммигрантами. Эти уличные мальчишки стали таким благом для города, что в 1853 году протестантский священник, основавший Общество помощи детям, создал общежитие специально для бродячих газетчиков.
8.
Почтальон останавливается, чтобы забрать почту.
В 1800‑х годах почтовая служба пережила невероятный рост. Служба использовала железные дороги для перевозки почты, сокращая время доставки, и к 1893 году почтальоны начали бесплатную доставку почты в городах.
В 1800‑х годах почтовая служба пережила невероятный рост. Служба использовала железные дороги для перевозки почты, сокращая время доставки, и к 1893 году почтальоны начали бесплатную доставку почты в городах.
9.
Продавцы уличной еды.
Тележки с кренделями повсеместно встречаются и в современном Нью-Йорке. Однако эта закуска была обычным явлением и в конце 19 века. Европейские иммигранты часто зарабатывали на жизнь продажей еды на улице, такой как сосиски, соленья, горячей кукурузы и даже устриц, обычно она носила отпечаток их собственных кулинарных традиций, пока более доступные рестораны не вытеснили большинство из них из бизнеса.
Тележки с кренделями повсеместно встречаются и в современном Нью-Йорке. Однако эта закуска была обычным явлением и в конце 19 века. Европейские иммигранты часто зарабатывали на жизнь продажей еды на улице, такой как сосиски, соленья, горячей кукурузы и даже устриц, обычно она носила отпечаток их собственных кулинарных традиций, пока более доступные рестораны не вытеснили большинство из них из бизнеса.
10.
В 1886 году в Нижнем Ист-Сайде Нью-Йорка появился первый рынок с тележками, где в основном евреи-разносчики продавали еду и другие товары на тротуарах, напоминая популярные сейчас фермерские рынки.
11.
Сборщики хлама, также известные как шифонье, собирали мусор, такой как стекло и обрывки одежды, которые затем продавались на развес для вторичной переработки. Сбор тряпья считался занятием честным, на ступеньку выше нищего.
12.
Продавец демонстрирует свою коллекцию губок для продажи.
Полиция пыталась контролировать уличных разносчиков, но применяла лишь слабо соблюдаемые правила, такие как «закон 30 минут», который требовал от уличных торговцев постоянно перемещаться.
Полиция пыталась контролировать уличных разносчиков, но применяла лишь слабо соблюдаемые правила, такие как «закон 30 минут», который требовал от уличных торговцев постоянно перемещаться.
13.
Продавец шнурков для обуви стоит на тротуаре.
В эту эпоху иммиграционный бум сочетался с экономической депрессией, которая привела к увеличению неработающего населения города. К 1897 году в Нью-Йорке было создано 18 «поселений», чтобы помочь иммигрантам адаптироваться к жизни в Америке.
В эту эпоху иммиграционный бум сочетался с экономической депрессией, которая привела к увеличению неработающего населения города. К 1897 году в Нью-Йорке было создано 18 «поселений», чтобы помочь иммигрантам адаптироваться к жизни в Америке.
14.
Дворник расчищает тротуар.
В течение долгого времени не предпринималось никаких организованных усилий по поддержанию чистоты в городе, за исключением этих людей, вооруженных только метлой. Если бы не они, то извозчики покинули бы город, погребенный под навозом.
В течение долгого времени не предпринималось никаких организованных усилий по поддержанию чистоты в городе, за исключением этих людей, вооруженных только метлой. Если бы не они, то извозчики покинули бы город, погребенный под навозом.
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