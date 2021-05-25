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Какой была уличная жизнь Нью-Йорка 1896 года можно увидеть на редких фотографиях Элис Остин

Какой была уличная жизнь Нью-Йорка 1896 года можно увидеть на редких фотографиях Элис Остин (15 фото)

Автор:
25 мая 2021 20:38
Метки: интересно   история   люди   машины   нью-йорк   сша   фотографии   
592
15
Элис Остин никогда не была профессиональным фотографом. Она была просто дочерью известной семьи Стейтен-Айленда и однажды получила в подарок фотоаппарат от своего дяди.
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Источник:

Метки: интересно   история   люди   машины   нью-йорк   сша   фотографии   
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