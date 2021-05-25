1.

Мужчина продает подтяжки.

Уличные торговцы поставляли дешевые товары в самые густонаселенные районы с самым низким доходом. Они столкнулись с небольшим сопротивлением со стороны города, поскольку он еще не установил руководящие принципы для коммерческих предприятий на улицах и тротуарах. Примерно в 1890‑х годах город начал лицензировать уличных торговцев как предприятия.



Не имея представления о фотографии Остин вскоре доказала свое мастерство.

В самом деле, ее фотографии улиц Нью-Йорка около 1896 года представляют собой редкую и яркую летопись того, какой была жизнь обитателей Нью-Йорка, работающих на улице.

Почтальоны, курьеры, полицейские, уличные торговцы — Остин видела в жизни обычных жителей Нью-Йорка вдохновение для своих работ. Каждый из снимков отражает как жизнь этих обычных людей, так и время и место зафиксированное талантливым взглядом Элис.