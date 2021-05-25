С чего весь сыр-бор: в вечер, когда был финал Евровидения и были открыты линии голосования телезрители могли наблюдать очень странную ситуацию . Когда камеры показывали итальянский коллектив Måneskin было видно, что его солист склонился над столом и сделал жест головой, будто бы употребляет наркотики.

Артисты заявили, что в этих кадрах нет ничего такого и что, в целом, они готовы хоть сейчас сдать тест на наркотики, чтобы прекратить обвинения, так как никто из них не прикасался ни к чему запрещенному.