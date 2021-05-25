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После того, как были объявлены результаты Евровидения на солиста Måneskin ополчились в социальных сетях.
Скандал вокруг Дамиано Давида утих достаточно быстро, но его поведение стали комментировать все. Экс-жена Гордона тоже решила высказаться, чтобы защитить солиста Måneskin, но сделала только хуже. В своем Инстаграм она лихо прошлась по многим финалистам и не только оправдала возможную зависимость итальянца, но и сообщила, что половина российского шоу-бизнеса употребляет вещества.
"Половина нашего шоубиза (употребляет) кокс чаще своих детей. И они не могут так круто, так нутром, так офигенно создавать музыку. Крутейшая группа из Италии".
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Гордон не в первый раз делает провокационные заявления.
Екатерина, кстати, прошлась и по выступлению Манижи и по патриотичности Киркорова.
"Сумасшедшая нереальная француженка, смывшая со сцены все стразы, лозунги и понты. Наша Манижа с миксом из шизо-рэпо-частушки-рока получила заслуженное 9-е; ну и, надеемся, Филипп достойно заработал на банальном, безликом, отчаянном выступлении (между прочим, хорошей вокалистки) из Молдовы. Кстати, удивительное свойство - патриотично толкать артиста из другой страны. Ну, я помню, королевские столы всё решают".
Екатерина, кстати, прошлась и по выступлению Манижи и по патриотичности Киркорова.
"Сумасшедшая нереальная француженка, смывшая со сцены все стразы, лозунги и понты. Наша Манижа с миксом из шизо-рэпо-частушки-рока получила заслуженное 9-е; ну и, надеемся, Филипп достойно заработал на банальном, безликом, отчаянном выступлении (между прочим, хорошей вокалистки) из Молдовы. Кстати, удивительное свойство - патриотично толкать артиста из другой страны. Ну, я помню, королевские столы всё решают".
С чего весь сыр-бор: в вечер, когда был финал Евровидения и были открыты линии голосования телезрители могли наблюдать очень странную ситуацию . Когда камеры показывали итальянский коллектив Måneskin было видно, что его солист склонился над столом и сделал жест головой, будто бы употребляет наркотики.
Артисты заявили, что в этих кадрах нет ничего такого и что, в целом, они готовы хоть сейчас сдать тест на наркотики, чтобы прекратить обвинения, так как никто из них не прикасался ни к чему запрещенному.
Артисты заявили, что в этих кадрах нет ничего такого и что, в целом, они готовы хоть сейчас сдать тест на наркотики, чтобы прекратить обвинения, так как никто из них не прикасался ни к чему запрещенному.
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