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Екатерина Гордон рассказала о российском шоу-бизнесе: "Употребляют раньше своих детей"

Екатерина Гордон рассказала о российском шоу-бизнесе: "Употребляют раньше своих детей" (3 фото + 1 видео)

Автор:
25 мая 2021 15:14
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Instagram   Социальные сети   евровидение   знаменитости   люди   слава   шоу бизнес   
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После того, как были объявлены результаты Евровидения на солиста Måneskin ополчились в социальных сетях.

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Метки: Instagram   Социальные сети   евровидение   знаменитости   люди   слава   шоу бизнес   
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13  комментариев
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746
KevinSmith 6 часов назад
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612
X Æ A-12 36 минут назад
Кто она такая эта гордон?! Просто бывшая жена гордона. И везде суёт свои пятак, типа супер эксперт, а на самом деле обыкновенная тэпэха.
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−8
3k
Запускайте Берлагу! Час назад
Бузова, Водонаева, Гордон...
Фишки как экспресс-газетёнка становится.
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58k
Опиум для народа 2 часа назад
Довольно глупо удивляться в том что рок-музыканты употребляют наркоту. Но и назвать это говно "крутейшей группой"- полный п"здец...
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4k
Димыч 2 часа назад
"Нутром создавать музыку?!" Рыгать, что ли?
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466
mutab0r Димыч 44 минуты назад
или исторгать из другого места )))))
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16k
Robin Hood 6 часов назад
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10k
Чингачгук 6 часов назад
Всё думал кого же мне напоминает басистка!
Вспомнил! Другую басистку - Suzi Quatro.
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
3k
3k
Борис Карабанов 6 часов назад
С таким удовольствием трижды прочитал пост! Я как будто прикоснулся к гламурной тусовке небожителей. Вау! Круто! О, Филипп! О, Манижа! О, экс-жена Гордона!
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