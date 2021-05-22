Как появился забор с "ромбиками"?

Увидев «ромбики» в кадре новостей или фильма, не придется гадать — действие происходит на бывшем постсоветском пространстве.

А почему именно такой забор с «ромбиками» возводился в СССР повсеместно?

Кто и зачем придумал такой дизайн?

Закрыть от взглядов

В 1970-е годы в Москве решили, что необходимо разработать секцию забора, которую можно было бы производить в промышленных масштабах. С помощью такой ограды планировалось прикрыть от взоров горожан территории заводов, воинских частей, строек, да и просто неприглядные места, особенно в промзонах.

Конечно, можно было бы делать просто гладкие секции, без всяких изысков. Такими их уже периодически и производили. Но видимо столичные власти решили, что тысячи секций гладких заборов – это слишком тоскливо даже для привычных к серости и невзрачности советских городов.

Заказ на разработку внешнего вида новых заборов был дан группе промышленных дизайнеров "Мосгорстройматериалы" под руководством архитектора Бориса Лахмана.

Лахмана никто не торопил — когда сделаете, тогда и сделаете.

Поэтому он разработал несколько вариантов конструкции, которую несложно было бы изготавливать в промышленных масштабах.

Сам Борис Лахман говорит, что ему больше всего понравился дизайн забора, имитирующего каменную кладку. Команда была уверена, что, скорее всего, выберут именно этот вариант, как самый интересный.

Выбор комиссии

Но неожиданно для разработчиков комиссия выбрала самый простой и скромный дизайн — рельефные «ромбики».

Лахман сам до сих пор не может объяснить, почему был выбран именно этот дизайн. Дизайнеры предполагали, что это объяснялось игрой света и тени на заборе, что скрадывало недостатки и позволяло избежать совсем уж безликости, даже если забор не был окрашен.