Как появился забор с "ромбиками"?

В любом уголке бывшего СССР можно увидеть характерный бетонный забор с ромбовидным рельефом. Он узнаваем.
Увидев «ромбики» в кадре новостей или фильма, не придется гадать — действие происходит на бывшем постсоветском пространстве.
А почему именно такой забор с «ромбиками» возводился в СССР повсеместно?
Кто и зачем придумал такой дизайн?
Закрыть от взглядов
В 1970-е годы в Москве решили, что необходимо разработать секцию забора, которую можно было бы производить в промышленных масштабах. С помощью такой ограды планировалось прикрыть от взоров горожан территории заводов, воинских частей, строек, да и просто неприглядные места, особенно в промзонах.
Конечно, можно было бы делать просто гладкие секции, без всяких изысков. Такими их уже периодически и производили. Но видимо столичные власти решили, что тысячи секций гладких заборов – это слишком тоскливо даже для привычных к серости и невзрачности советских городов.
Заказ на разработку внешнего вида новых заборов был дан группе промышленных дизайнеров "Мосгорстройматериалы" под руководством архитектора Бориса Лахмана.
Лахмана никто не торопил — когда сделаете, тогда и сделаете.
Поэтому он разработал несколько вариантов конструкции, которую несложно было бы изготавливать в промышленных масштабах.
Сам Борис Лахман говорит, что ему больше всего понравился дизайн забора, имитирующего каменную кладку. Команда была уверена, что, скорее всего, выберут именно этот вариант, как самый интересный.
Выбор комиссии
Но неожиданно для разработчиков комиссия выбрала самый простой и скромный дизайн — рельефные «ромбики».
Лахман сам до сих пор не может объяснить, почему был выбран именно этот дизайн. Дизайнеры предполагали, что это объяснялось игрой света и тени на заборе, что скрадывало недостатки и позволяло избежать совсем уж безликости, даже если забор не был окрашен.
Но причины выбора комиссии были куда прозаичнее. Оказалось, что «ромбики» гораздо лучше просто гладкого забора гасят шум машин или работающих механизмов, что немаловажно в городской среде. А еще в таком варианте нет элементов, где могла бы копиться грязь. Дождь и снег свободно соскальзывают с верхней части «ромбика».
Изначально предполагалось, что заборы будут устанавливать в Москве, особенно в местах крупных строек и вокруг объектов, на которые был закрыт проезд.
Но разработку Лахмана под названием «Плита ограды ПО-2» решили показать на всесоюзной выставке ВДНХ, где она внезапно получила бронзовую медаль.
К ней прилагались 50 рублей премии, врученной Борису Лахману как автору проекта. А вот медаль его уже не застала — архитектор вслед за семьей эмигрировал в США.
Тысячи заборов
После успеха на ВДНХ «ромбики» начали свое триумфальное шествие по территории СССР. Их производили тысячами секций и устанавливали повсеместно. Характерный внешний вид заборов стал приметой времени и страны, чертой советского городского пространства.
На периферийных бетонных заводах ПО-2 могли немного модифицировать: сделать ромбы крупнее, либо расположить их не по всей плите, а двумя поясами внизу и вверху. Но при небольшом разнообразии «ромбики» буквально опоясали пространства Советского Союза.
Пожилой Лахман, уже 40 лет живущий в Нью-Йорке и почти забывший русский язык, немного обижен на это свое детище. За свою жизнь он создал много интересных дизайнерских решений и архитектурных проектов. Но самым «масштабным» его произведением оказался простой, непритязательный забор, внезапно ставший приметой целой страны.
70-летний архитектор, увидев свои «ромбики» в кадрах новостей или фильмов из России очень удивляется, что они все еще сохранились в таких количествах и никак не исчезнут из городской российской среды.
Источник:
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