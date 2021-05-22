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Как появился забор с "ромбиками"?

Как появился забор с "ромбиками"? (3 фото)

Автор:
22 мая 2021 08:43
Сообщество : Факты
Метки: забор   забор с ромбиками   интересно   факты   фото   
1055
3

В любом уголке бывшего СССР можно увидеть характерный бетонный забор с ромбовидным рельефом. Он узнаваем.

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Метки: забор   забор с ромбиками   интересно   факты   фото   
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3  комментария
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192
Шурман 37 минут назад
Любил в детстве с разбега их перелазить :)
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8k
Васильевна 13 минут назад
По мне, эти ромбики выглядят довольно приятно и интересно, но слишком футуристично. Поэтому не везде вписываются в средУ. То есть, было бы круто, если местами были бы эти ромбики (в обычных советских микрорайонах из панельных домов подходят), а местами забор в виде каменной кладки, где архитектура более сложная. На последнем фото, как мне кажется, больше подошла бы каменная кладка, так как красный кирпич и эти ромбики, на мой вкус как-то спорят друг с другом.
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41k
parallax 53 минуты назад
Убожество.
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