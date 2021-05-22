Как Царь-пушку заряжали ядрами?

"Царь-пушка"

Одним из символов нашей страны стала Царь-пушка в Кремле.

Оружие или декорация?

В царствование сына Ивана Грозного — Федора Иоановича в 1586 году знаменитый мастер-литейщик Андрей Чохов создает гигантское бронзовое орудие весом почти в 40 тонн и длинной более 5 метров. Чохов отлил орудие по конструкции, использовавшейся тогда русскими оружейниками. Но сделал ее гигантской, многократно больше обычных пушек.

Две сотни лошадей тащили орудия от литейных мастерских у нынешней Лубянской площади к Кремлю.

Изначально «Царь» и «Павлин» просто лежали у Спасской башни, а еще одна пушка на том месте, где сейчас Исторический музей.

Возникает вопрос: зачем создавать гигантские орудия и размещать их на площади, а не на стенах, например?

Большинство историков сходится во мнении, что пушка-гигант изначально была задумана как декорация.

Слабый и болезненный Федор Иоаннович был совсем не таким «Грозным», как его отец. Недавно покоренные татары пытались выйти из под его контроля, да и западные соседи всегда были готовы покусится на территорию страны. И в ожидании иностранных послов, предположительно, было создана декорация из гигантских пушек, призванных «попугать» потенциального противника достижениями русской артиллерии.

На дуле орудия было высечено посвящение жене царя Ирине и «подпись» Чохова.

Спустя 40 лет гигантские орудия подняли с земли на бревенчатые срубы, внутри которых расположились лавки: Царь-пушку и «Павлин» — у Лобного места, Кашпирову пушку — к Никольским воротам.