FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Исторические факты 753 поста • 187 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Исторические факты 
Как Царь-пушку заряжали ядрами?

Как Царь-пушку заряжали ядрами? (3 фото)

Автор:
22 мая 2021 08:49
Сообщество : Исторические факты
Метки: Царь-пушка   интересно   факты   фото   ядро   
357
3

Это гигантское произведение литейного искусства до сих пор вызывает массу споров.

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Исторические факты"
Метки: Царь-пушка   интересно   факты   фото   ядро   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
6
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
19k
Андрей Иванов 23 минуты назад
Зачем придумывать, если есть исторические факты?

В 1586 г. в Москву пришло тревожное известие: на город движется крымский хан со своей ордой. В связи с этим, русский мастер Андрей Чохов отлил огромное по размерам орудие, которое стреляло каменной картечью и было предназначено для защиты Кремля. Изначально пушку установили на возвышенности для защиты моста через Москву-реку и обороны Спасских ворот.

Однако хан не дошел до Москвы, поэтому горожане так и не увидели, как бьет орудие, именуемое за свои размеры царь-пушкой. В XVIII в. пушку переместили в Московский Кремль, и с тех пор она не покидала его пределы. На том месте царь-орудие стояло до начала ХVIII в., пока Петр I не задумал строительство Цейхгауза (Арсенал Московского Кремля), организуя в нем оружейное хранилище для древних и трофейных экспонатов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
15k
Maks Es 8 минут назад
Дробовик - такого названия не было.
Пушки, стрелявшие каменным дробом, называли "тюфяками". Они имели Очень короткий и широкий ствол, напоминая снаружи бочку. Внутри же камера отличалась в форме колокола, иначе при том качестве бронзы пушку тупо могло разорвать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Как живет потерявшая ногу жертва керченского стрелка Как живет потерявшая ногу жертва керченского стрелка Почему в США и Канаде запрещают собирать дождевую воду? Почему в США и Канаде запрещают собирать дождевую воду? Как появился забор с "ромбиками"? Как появился забор с "ромбиками"? Почему голландцы не вешают шторы на окна Почему голландцы не вешают шторы на окна Какую тайну хранит купюра в 500₽? Какую тайну хранит купюра в 500₽? Что обозначают звезды на флаге Китая? Что обозначают звезды на флаге Китая?
Musteline

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

406725



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
35 опасных дизайнерских решений
3
81
35 опасных дизайнерских решений
Умерла актриса Татьяна Проценко, сыгравшая Мальвину в "Приключениях Буратино"
1
88
Умерла актриса Татьяна Проценко, сыгравшая Мальвину в "Приключениях Буратино"
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Создали фан-версию "Гарри Поттера" с Киану Ривзом и другими голливудскими знаменитостями
0
7
Создали фан-версию "Гарри Поттера" с Киану Ривзом и другими голливудскими знаменитостями
Такой важный туризм: не преувеличена ли значимость этого направления?
1
39
Такой важный туризм: не преувеличена ли значимость этого направления?
Как живет потерявшая ногу жертва керченского стрелка
Как живет потерявшая ногу жертва керченского стрелка
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Супчик с буквами здорового человека и супчик участкового терапевта
5
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#интересное#в мире#авто аварии#автомобили#шоу бизнес#красота#кино#авария дня
#Юмор#факты#животные#аварии#прикол#картинки#Разное#автомир#фотографии#забавно
#интересно#история#подборка#дтп#Россия#СССР#природа#знаменитости#драка#китай

На что жалуетесь?

Вернуться