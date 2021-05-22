Как Царь-пушку заряжали ядрами?

Это гигантское произведение литейного искусства до сих пор вызывает массу споров.
"Царь-пушка"
Одним из символов нашей страны стала Царь-пушка в Кремле.
Оружие или декорация?
В царствование сына Ивана Грозного — Федора Иоановича в 1586 году знаменитый мастер-литейщик Андрей Чохов создает гигантское бронзовое орудие весом почти в 40 тонн и длинной более 5 метров. Чохов отлил орудие по конструкции, использовавшейся тогда русскими оружейниками. Но сделал ее гигантской, многократно больше обычных пушек.
Две сотни лошадей тащили орудия от литейных мастерских у нынешней Лубянской площади к Кремлю.
Изначально «Царь» и «Павлин» просто лежали у Спасской башни, а еще одна пушка на том месте, где сейчас Исторический музей.
Возникает вопрос: зачем создавать гигантские орудия и размещать их на площади, а не на стенах, например?
Большинство историков сходится во мнении, что пушка-гигант изначально была задумана как декорация.
Слабый и болезненный Федор Иоаннович был совсем не таким «Грозным», как его отец. Недавно покоренные татары пытались выйти из под его контроля, да и западные соседи всегда были готовы покусится на территорию страны. И в ожидании иностранных послов, предположительно, было создана декорация из гигантских пушек, призванных «попугать» потенциального противника достижениями русской артиллерии.
На дуле орудия было высечено посвящение жене царя Ирине и «подпись» Чохова.
Спустя 40 лет гигантские орудия подняли с земли на бревенчатые срубы, внутри которых расположились лавки: Царь-пушку и «Павлин» — у Лобного места, Кашпирову пушку — к Никольским воротам.
Пушка "Павлин"
В 1835 году для Царь-пушки сделали специальный лафет из художественного чугунного литья и переместили на нынешний постамент. Чисто в декоративных целях перед ней положили три чугунных ядра по тонне каждое. Конечно же, такими ядрами пушка стрелять не могла никогда. Подобные бронзовые орудия стреляли каменными ядрами. Поэтому и вопроса — как поднять к жерлу ядро весом в тонну не возникало. Никак — лежащие рядом с гигантской пушкой ядра декоративные. Они даже не совпадают с ней по калибру.
Дробовик или бомбарда?
Несмотря на свои гигантские размеры, чисто технически пушка была выполнена по образу реальных орудий той эпохи.
Но историки артиллерии до сих пор спорят: каких именно?
Большинство традиционно высказывается за то, что Царь-пушка — дробовик. В жерло со стороны ствола помещалась дробь и запал, через отверстие снизу он поджигался, производился выстрел с разлетом дроби на большое расстояния. Такие пушки, но меньшего размера использовались тогда в российских войсках массово. С дробью не возникало вопросов с зарядкой, так как не нужно было поднимать тяжелые ядра.
В пользу того, что Царь-пушка — дробовик, говорит характерное для этого типа орудий сужение в средней части дула.
Но другие любители и знатоки старинного оружия категорически против такой трактовки.
Они считают, что Царь-пушка не могла быть дробовиком, так как для стрельбы дробью такие огромные орудия не имеют смысла. По официальным документам той эпохи на вооружении стояли дробовики с калибрами 25 или 40 фунтов, а у этой пушки он — 1500. Причем размер не даст дробовику никакого преимущества.
В качестве альтернативной версии выдвигается идея о том, что пушка — бомбарда.
Её действительно имело смысл делать большой. Потому что бомбарды часто применялись как стенобитные средства, большой калибр был в этом случае преимуществом. Бомбарду транспортировали к осажденной крепости, частично прикапывали в землю для уменьшения отдачи и стабильности. Соответственно, проблемы подъема ядер к дулу не возникало. Их просто закатывали по земле. Такие пушки не рассчитывались на скорострельность, их задача была — пробить стену крепости большим калибром.
Но если принять версию, что Царь-пушка — бомбарда, то придется признать, что она — бутафория. Ведь достоверно известно, что ее никогда не вывозили из Москвы. А зачем держать стенобитное орудие у стен собственного Кремля? Только для престижа и произведения впечатления на иностранных послов.
Стреляла или нет?
Некоторое время назад появились сведения, что при анализе внутри Царь-пушки были найдены следы пороха. Это оживило дискуссию о том, как же все-таки ее заряжали и стреляли. Но позднее выяснилось, что, скорее всего, следы пороха остались после того, как в XVII веке пушку использовали для фейерверка на праздновании венчания на царство одного из царей.
Источник:
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В 1586 г. в Москву пришло тревожное известие: на город движется крымский хан со своей ордой. В связи с этим, русский мастер Андрей Чохов отлил огромное по размерам орудие, которое стреляло каменной картечью и было предназначено для защиты Кремля. Изначально пушку установили на возвышенности для защиты моста через Москву-реку и обороны Спасских ворот.
Однако хан не дошел до Москвы, поэтому горожане так и не увидели, как бьет орудие, именуемое за свои размеры царь-пушкой. В XVIII в. пушку переместили в Московский Кремль, и с тех пор она не покидала его пределы. На том месте царь-орудие стояло до начала ХVIII в., пока Петр I не задумал строительство Цейхгауза (Арсенал Московского Кремля), организуя в нем оружейное хранилище для древних и трофейных экспонатов.
Пушки, стрелявшие каменным дробом, называли "тюфяками". Они имели Очень короткий и широкий ствол, напоминая снаружи бочку. Внутри же камера отличалась в форме колокола, иначе при том качестве бронзы пушку тупо могло разорвать.