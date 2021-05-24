Многие часто пишут о том, как советские актеры и музыканты покидали СССР в поисках лучшей жизни в капиталистических странах. Но были и противоположные ситуации, когда известные иностранцы переезжали в соцстраны, разочаровавшись в буржуазном образе жизни.

Поговорим о знаменитом американском певце, киноактёре, режиссёре и общественном деятеле по имени Дин Рид, который пользовался огромной популярностью в СССР, странах Латинской Америки и Восточной Европе.