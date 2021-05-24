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Как легендарный певец Дин Рид сбежал из американского "Рая", обвинив Солженицына в клевете на СССР и что из этого вышло

Как легендарный певец Дин Рид сбежал из американского "Рая", обвинив Солженицына в клевете на СССР и что из этого вышло (2 фото + 3 видео)

Автор:
24 мая 2021 16:45
Метки: история   люди   факты   
760
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Многие часто пишут о том, как советские актеры и музыканты покидали СССР в поисках лучшей жизни в капиталистических странах. Но были и противоположные ситуации, когда известные иностранцы переезжали в соцстраны, разочаровавшись в буржуазном образе жизни.

Поговорим о знаменитом американском певце, киноактёре, режиссёре и общественном деятеле по имени Дин Рид, который пользовался огромной популярностью в СССР, странах Латинской Америки и Восточной Европе.

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Метки: история   люди   факты   
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11  комментариев
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77k
Броненосец Потелкам 3 часа назад
Солженицын - предатель, причем предатель-пропагандист.
Полностью оправдал свою непростую фамилию, собранную из слов "солгать" и "лжец".....
тварь
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730
vlad 4 минуты назад
Настолько любил СССР, что жил в ГДР и часто ездил в ФРГ.. Любовь на расстоянии.
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4k
Мистер Фикс Полчаса назад
Узнаем. Когда рассекретят архивы ЦРУ, АНБ...
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1k
Oldman Час назад
Ссылка www.youtube.com
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2k
RALEXXX Час назад
Что интересно, власти СССР никогда и нигде не давали официального опровержения фактам описанных в "Архипелаге". И не давали они опровержения потому, что опровергнуть их они попросту не могли. Но надо было как-то реагировать. Подобные письма писались пачками от имени рабочих тамбовского завода, доярок колхоза "Красный Лапоть", матерей-героинь и матерей-одиночек, и т.д. и т.п. Лейтмотив этих писем всегда был один и тот же: "Не читали, но осуждаем!".
Дину же Риду, который Солженицына не читал стопроцентно, было просто предложено, и он согласился подписать это письмо. Ну сами подумайте, на кону стоят концерты, гастроли, гонорары....
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−6
vikusya10 2 часа назад
Ищy знакомствo с мyжчинoй.
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34k
jonnyD 2 часа назад
Тело Рида находилось под водой , заваленное камнями - чистое самоубийство ...человек свел счёты с жизнью вот таким вот , знаете , оригинальным способом . Ога ...
Только , боюсь , ЦРУ тут ни при чем .. он стал не нужен больше ... курс поменялся , перестройка , сближение с Западом и Дин оказался нежелательным персонажем , на выступления его больше в Москву не приглашали , а с благотворительного концерта «Счет N904», все средства от которого должны были поступить в фонд Чернобыля его имя просто вычеркнули .
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5k
Дельфин Красивый 2 часа назад
ну капитализм мы уже построили. а Солженицын гавно
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207
wr2x2 3 часа назад
сука этот солженицын
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9k
Вася 3 часа назад
Человек с ясным умом и здравым смыслом. Он разглядел в Союзе то, что на западе ненавидели и чего боялись коррумпированные власть и капиталисты. Таких как Дин Рид было немало. Но против них были направлены огромные средства для пропаганды обратного.. травили СССР как могли.. но он всё равно ещё долгое время будет напоминать теми по-настоящему человеческими достижениями во всех сферах, науке, искусстве, идей
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