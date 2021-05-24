Многие часто пишут о том, как советские актеры и музыканты покидали СССР в поисках лучшей жизни в капиталистических странах. Но были и противоположные ситуации, когда известные иностранцы переезжали в соцстраны, разочаровавшись в буржуазном образе жизни.
Поговорим о знаменитом американском певце, киноактёре, режиссёре и общественном деятеле по имени Дин Рид, который пользовался огромной популярностью в СССР, странах Латинской Америки и Восточной Европе.
Самым известным американцем, который всем сердцем полюбил социализм, был, конечно же, певец и композитор Дин Рид. В США он был подающим большие надежды певцом и киноактёром - его песни и пластинки занимали высокие позиции в американских хит-парадах, кинокартины с его участием были удостоены призов и различных наград.
Несмотря на крупный успех в США и Латинской Америке, Дин Рид был убеждённым коммунистом и считал, что его страна - агрессор. Артист выступал против испытаний ядерного оружия, участвовал в антивоенных митингах и был в первых рядах участников "Марша на Вашингтон". И все свои свободолюбивые мысли он превращал в стихи и песни.
В 1965 году Дин Рид впервые посетил с гастролями СССР, а затем начались его знаменитые поездки по стране. Из США певец вначале переехал в Аргентину, там он записывал пластинки и снимался в кино.
Потом несколько лет прожил в Риме, где стал звездой “спагетти-вестернов”. Чуть позже Дин Рид покорил Советский Союз и Восточную Европу. В 1970 году певец публично выстирал американский флаг перед посольством США в Сантьяго (Чили), в знак протеста против войны во Вьетнаме и агрессивной политики Белого Дома в отношении стран “третьего мира”.
А в 1973 году и вовсе поселился в ГДР. Этому было простое объяснение - на родине артиста ждал тюремный срок, потому что защитник мира уже изрядно “насолил” американскому правительству. До своего переезда в Восточную Германию, в 1971 году Дин Рид опубликовал в журнале "Огонёк" открытое письмо Александру Солженицыну.
В письме было сказано, что писатель-диссидент открыто клевещет на СССР и что мнимая "свобода слова" меркнет перед реальными проблемами капиталистического общества, в котором процветают настиле, нищета и безработица. Вот знаменитый отрывок из письма Дина Рида опальному в СССР Александру Солженицыну:
"Вы заклеймили Советский Союз как "глубоко больное общество", поражённое ненавистью и несправедливостью. Вы говорите, что советское правительство "не могло бы жить без врагов и вся атмосфера пропитана ненавистью”. Вы, должно быть, говорите о моей родине! Ведь именно Америка, а не Советский Союз ведёт войны и создаёт напряжённую обстановку, чтобы давать возможность своей экономике действовать, а нашему военно-промышленному комплексу наживать ещё больше богатства и власти на крови. Больное общество у меня на родине, а не у вас, г-н Солженицын!"
Дин Рид искренне любил народ СССР, и советские люди отвечали ему взаимной любовью. Певец был восхищён размахом и масштабами комсомольской стройки БАМ и с радостью отправился на гастроли по её населённым пунктам. Дин Рид много лет прожил в ГДР, где снимался в фильмах и создавал собственные кинокартины.
Например, большим успехом в Советском Союзе пользовался комедийный вестерн студии “ДЕФА” под названием “Пой, ковбой, пой”, с котором Дин Рид исполнил главную роль. В 1981 году певец женился на известной восточногерманской актрисе, красавице Ренате Блюме. До своей женитьбы Дин Рид в течение нескольких лет встречался с эстонской актрисой Эве Киви.
Дин Рид был дружен с Сальвадором Альенде и Ясиром Арафатом, и такие знакомства, к сожалению, имели свои последствия. 13 июня 1986 года тело певца было обнаружено в Цойтенском озере, недалеко от его дома в Восточном Берлине. По официальной версии Дин Рид утонул. По другой версии это был добровольный уход.
Но его друзья и близкие в один голос утверждали, что он не мог этого сделать, потому что очень любил жизнь. Дину Риду было всего 47 лет. Многие предполагают, что это дело рук ЦРУ, которое таким образом свело счёты со знаменитым музыкантом и актёром. Но как бы там ни было, правды мы уже никогда не узнаем.
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Понравилось53
Полностью оправдал свою непростую фамилию, собранную из слов "солгать" и "лжец".....
тварь
Дину же Риду, который Солженицына не читал стопроцентно, было просто предложено, и он согласился подписать это письмо. Ну сами подумайте, на кону стоят концерты, гастроли, гонорары....
Только , боюсь , ЦРУ тут ни при чем .. он стал не нужен больше ... курс поменялся , перестройка , сближение с Западом и Дин оказался нежелательным персонажем , на выступления его больше в Москву не приглашали , а с благотворительного концерта «Счет N904», все средства от которого должны были поступить в фонд Чернобыля его имя просто вычеркнули .