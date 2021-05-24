Российский календарь включает множество профессиональных и неофициальных праздников. Но один из них – 24 мая важен для россиян вне зависимости от профессии, возраста и других факторов. Хотя об этом празднике помнят далеко не все.
Писатели, поэты, педагоги, критики, журналисты, библиотекари, лингвисты, редакторы и все, чья работа или увлечения связаны с русским языком, знают, что 24 мая – это день памяти создателей славянской письменности – Кирилла и Мефодия. И своего рода благодарность от потомков за великое Слово и возможность дальнейшего развития культуры и письменности.
Братья-миссионеры – создатели старославянской азбуки и церковнославянского языка проделали колоссальную работу, сумев облачить звуки в графическую форму. Благодаря этому появилась возможность дальнейшего распространения книг, которые были доступны только на других языках.
Сперва Кирилла и Мефодия почитали в качестве равноапостольных святых, внесших серьезный вклад в становление и развитие христианской религии. Затем появилась традиция вспоминать их как создателей письменности и культуры. В этот день проводятся тематические мероприятия – беседы, концерты, выставки, ярмарки, конференции.
Источник:
- Зачем на Масленицу жарят блины?
- Майский марафон: выгодны ли для страны длинные выходные последнего весеннего месяца?
- Как имя английского пивовара навсегда вошло в науку?
- Почему в разные годы Масленица приходится на разное время и разные даты?
- Причины, в связи с которыми котел гаснет при сильном ветре
Понравилось18
Я понимаю, что греки и болгары великое дело сделали, подарили алфавит, религию и новые налоги. Но меня терзают смутные сомнения, что язык и письменность были ранее, история тоже, даже народы и своя религия! Удивительное рядом.
Чехи и поляки задумчиво чешут головы. Они что, не славяне?
Для начала , научитесь пользоваться поисковиками.. если хотите позиционировать себя Юзером, а не лохокопипастером...
Православие течение христианства, как католики или протестанты. То есть нечто более общее, без учёта противоречий. Так что научитесь пользоваться поисковиком, что бы не быть лохокомментатором.