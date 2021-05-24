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24 мая: особый день в календаре памятных дат для славянских народов

24 мая: особый день в календаре памятных дат для славянских народов (1 фото)

Автор:
24 мая 2021 11:38
Сообщество : Жить в России
Метки: 24 мая   kirill   Дата   мефодий   память   почемучка   праздник   славянская письменность   
746
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Российский календарь включает множество профессиональных и неофициальных праздников. Но один из них – 24 мая важен для россиян вне зависимости от профессии, возраста и других факторов. Хотя об этом празднике помнят далеко не все.

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Метки: 24 мая   kirill   Дата   мефодий   память   почемучка   праздник   славянская письменность   
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11  комментариев
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2k
Максим 2 часа назад
А до них письменности не было? Мне так, для себя.
Я понимаю, что греки и болгары великое дело сделали, подарили алфавит, религию и новые налоги. Но меня терзают смутные сомнения, что язык и письменность были ранее, история тоже, даже народы и своя религия! Удивительное рядом.
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2k
Frank Borman Час назад
Оба брата родом из Салоник (Фессалоники) - города на севере Греции.
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3k
Едондер пуп Час назад
Как там у вас, потомки, все ОК с письменной грамотой?)))
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−31
Иосиф Час назад
Славянская письменность произошла от Англо-Саксов. Уже давно есть доказательства документальные и историческое. Славян переселили на север из Западной Европы.
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16k
sanchesS80 Час назад
"день памяти создателей славянской письменности"
Чехи и поляки задумчиво чешут головы. Они что, не славяне?
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388
суссик Час назад
Учите матчасть.. ХристиЯн с православными не путайте.
Для начала , научитесь пользоваться поисковиками.. если хотите позиционировать себя Юзером, а не лохокопипастером...
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