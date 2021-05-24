Писатели, поэты, педагоги, критики, журналисты, библиотекари, лингвисты, редакторы и все, чья работа или увлечения связаны с русским языком, знают, что 24 мая – это день памяти создателей славянской письменности – Кирилла и Мефодия. И своего рода благодарность от потомков за великое Слово и возможность дальнейшего развития культуры и письменности.

Братья-миссионеры – создатели старославянской азбуки и церковнославянского языка проделали колоссальную работу, сумев облачить звуки в графическую форму. Благодаря этому появилась возможность дальнейшего распространения книг, которые были доступны только на других языках.

Сперва Кирилла и Мефодия почитали в качестве равноапостольных святых, внесших серьезный вклад в становление и развитие христианской религии. Затем появилась традиция вспоминать их как создателей письменности и культуры. В этот день проводятся тематические мероприятия – беседы, концерты, выставки, ярмарки, конференции.