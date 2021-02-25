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Почему в разные годы Масленица приходится на разное время и разные даты?

Почему в разные годы Масленица приходится на разное время и разные даты? (3 фото)

Автор:
25 февраля 2021 11:05
Сообщество : Жить в России
Метки: Дата   масленица   наступление   пасха   почемучка   праздник   христианство   язычество   
724
3

Празднуется такой длинный и веселый праздник как Масленица в разное время каждый год. Почему же он является переходящим, и какие факторы на это влияют?

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Метки: Дата   масленица   наступление   пасха   почемучка   праздник   христианство   язычество   
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Алексей 11 минут назад
потому что владимир, сын рабыни, русь византийцам продал
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lekha-fil 2 часа назад
Разное время, разные даты??? В данном случае разве не одно и то же? Да прочитайте сначала что написали, а потом опубликовывайте. Как же вы ненавидите русский, родной язык.
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4k
Александр Зотов 2 часа назад
По дохристианским временам на самом деле источников не так уж много и бытует мнение, что масленницу как общенародный праздник вообще чуть ли не при Петре или незадолго до него ввели.
Да и блин всегда больше ассоциировался не с солнцем, а как раз таки с луной, и относился к числу поминальных блюд (присказка "блин поминальный"), которые использовались на всяких похоронных обрядах
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