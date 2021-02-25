Праздник этот имеет языческие корни. Считается, что изначально он был связан с весенним солнцеворотом. А после прихода на Русь христианской религии он начал предварять собой Великий пост.

Празднование смены времен года – одного другим у наших предков было распространенной традицией. А приход весны воспринимался особенно радостно и торжественно, поскольку зима была действительно суровым и тяжелым временем – временем испытаний. Из-за сильных морозов и голода до весны доживали не все…

До крещения Руси Масленица длилась не одну, а целых две недели. Одна предваряла день весеннего равноденствия, а вторая начиналась после него. Но по мере укрепления православия было решено оставить для народных гуляний только одну неделю. Церковь побоялась вообще запретить это языческое времяпрепровождение из опасений бунта. И решила пойти по пути наименьшего сопротивления – органично вписать его в канву изменившихся традиций.