Празднуется такой длинный и веселый праздник как Масленица в разное время каждый год. Почему же он является переходящим, и какие факторы на это влияют?
Масленица посвящена прощанию с суровой зимой и предвкушению новой радостной жизни, пробуждению природы ото сна. Масленичная неделя – это семь дней перед Великим постом. Тем, кто его соблюдает, рекомендуется постепенно ограничивать употребление мясной и другой тяжелой пищи.
А время лучше всего проводить за общением с друзьями и близкими, позволяя себе только добрые светлые мысли. Завершает неделю Прощеное воскресенье – день прощения, очищения души от груза вольных или невольных обид.
Праздник этот имеет языческие корни. Считается, что изначально он был связан с весенним солнцеворотом. А после прихода на Русь христианской религии он начал предварять собой Великий пост.
Празднование смены времен года – одного другим у наших предков было распространенной традицией. А приход весны воспринимался особенно радостно и торжественно, поскольку зима была действительно суровым и тяжелым временем – временем испытаний. Из-за сильных морозов и голода до весны доживали не все…
До крещения Руси Масленица длилась не одну, а целых две недели. Одна предваряла день весеннего равноденствия, а вторая начиналась после него. Но по мере укрепления православия было решено оставить для народных гуляний только одну неделю. Церковь побоялась вообще запретить это языческое времяпрепровождение из опасений бунта. И решила пойти по пути наименьшего сопротивления – органично вписать его в канву изменившихся традиций.
Масленица – переходящий праздник, дата которого зависит от Пасхи. А та, в свою очередь, от фаз Луны. Пасха отмечается в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния, наступившего после весеннего равноденствия. При этом если полнолуние выпадает на воскресный день, то Пасха отмечается в следующее после него воскресенье. В разное время Пасха выпадает в промежуток с 4 апреля по 8 мая. И исходя из даты ее наступления определяются и многие другие праздники – Масленица, Троица и не только.
Источник:
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Да и блин всегда больше ассоциировался не с солнцем, а как раз таки с луной, и относился к числу поминальных блюд (присказка "блин поминальный"), которые использовались на всяких похоронных обрядах