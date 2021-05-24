Старые душевные фотографии

Страна, которая в душе у многих, на снимках Николая Боброва.
1956. «Вам помочь?». Иваново
1958. Зима на Колыме, На трассе, декабрь
1959. Велосипеды к XXI съезду КПСС, Львов
1959. Дудинка, Главная улица
1959. Село Шушенское. Дом, в котором жил Ленин
1960. Заседание заводского парткома. Автозавод в Ульяновске
1961. Мечта молодоженов.Латвия
1961. Эксперимент в лаборатории высоких температур (до 10 тысяч градусов тепла)
1962. «Аджария славилась чаем, собранным вручную
1964. Сыновья горняков (Павел Гладилин, Станислав Щукин, Михаил Тимофеев, Владимир Подшивалин) - наследники отцов. Макеевка
1965. «Мамочка!». Маяк Вилсанди, Балтийское море
1965. Амур в районе поселка Ухта, Здесь живут в основном ульчи
965. Поселок Ухта Ульчинский на Амуре
1966. В радиолокационной лаборатории круглосуточно записывают «эхо» от метеоров, на снимке - у кругового индикатора обзора неба Жанна Белогородская, Гиссарская горная астрономическая обсерватория
1967. «Беспокойное хозяйство». Марийская АССР
968. Тройняшки - Вера, Надежда, Любовь - теперь стали учениками ВУЗа, Одесса
1968. В чуме оленеводов, тундра Ловозерская, Кольский полуостров
1968. «Гордая мама». Город, которому 10 лет, Навои
1968. Невский проспект в праздники
1969. Агния Барто разбирает очередную порцию писем, пришедших на ее имя в Москву, от людей, разлученных во время Великой Отечественной войны
1969. Девяностолетняя старейшая на Каргопольщине потомственная мастерица каргопольских расписных глиняных игрушек Ульяна Бабкина
1949. «Дойдем как-нибудь ...», Поэт Борис Сибиряков
1950. В послевоенной деревне, август. Тамбовская область
1950-е. Летчики-штурмовики ИЛ-2, Расчет пробоин в цели после воздушного «боя», Московский военный округ.
1950-е. Москва. Гонки по ледовой дорожке
1953. «Сталин умер», Московский военный округ, 5 марта
1954. «На полевые работы», Бежецкий район, июль
1955. Семейная идиллия, Серноводск, Чечено-Ингушская АССР
1956. Дети интересуются устройством автомобиля
1956. Москва. Школа юных автомобилистов
1956. Первый урожай целины
1959. Рабочая окраина Норильска
1959. Мужские игры, Горький
1959. Ночной комсомольский патруль в Игарке
1956. Комната в коммуналке. Москва
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