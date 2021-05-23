Повседневная жизнь России в цветных снимках конца 19 века

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Эти старинные фотографии были сделаны весной 1896 года выдающимся чешским фотографом Франтишеком Кратки, который посетил Россию по случаю коронации Николая II.
Помимо этого события он также задокументировал повседневную жизнь Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и их окрестностей.
С течением времени цвет с большинства раскрашенных слайдов сошёл и большинство снимков не смогли дойти до наших дней ввиду порчи и ненадлежащего хранения.
Помимо этого события он также задокументировал повседневную жизнь Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и их окрестностей.
С течением времени цвет с большинства раскрашенных слайдов сошёл и большинство снимков не смогли дойти до наших дней ввиду порчи и ненадлежащего хранения.
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