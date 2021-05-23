Повседневная жизнь России в цветных снимках конца 19 века

Эти старинные фотографии были сделаны весной 1896 года выдающимся чешским фотографом Франтишеком Кратки, который посетил Россию по случаю коронации Николая II.

Помимо этого события он также задокументировал повседневную жизнь Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и их окрестностей.

С течением времени цвет с большинства раскрашенных слайдов сошёл и большинство снимков не смогли дойти до наших дней ввиду порчи и ненадлежащего хранения.

1. 0 Ходынское поле, Москва

2. 0 Массовое шествие в день коронации Николая II

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3. 0 Невский проспект, Санкт-Петербург

4. 0 Ходынское поле, Москва

5. 0 Рынок в Санкт-Петербурге

6. 0 Медный всадник, Санкт-Петербург

7. 0 Рынок в Санкт-Петербурге

8. 0 Царское село

9. 0 Петергоф

10. 0 Летний дворец

11. 0 Нижний Новгород

12. 0 Набережная в Санкт-Петербурге

13. 0 Сенная площадь, Санкт-Петербург

14. 0 Набережная в Санкт-Петербурге

15. 0 Египетский мост, Санкт-Петербург

16. 0 Аничков мост, Санкт-Петербург

17. 0 Ростральная колонна, Санкт-Петербург

18. 0 Ростральная колонна и Зимний дворец, Санкт-Петербург

19. 0 Памятник героям Плевны, Москва

20. 0 Сборщик благотворительных пожертвований

21. 0 Несение икон, Москва