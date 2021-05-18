25 любопытнейших древних артефактов

Всегда интересно посмотреть на вещь, которой люди пользовались за сотни, а то и за тысячи лет до твоего рождения. Кажется, в такой вещи навсегда поселилась история, и если бы она могла, она рассказала бы множество невероятных историй о легендарных временах. Что ж, попробуем вслушаться?

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Ботинки XIV века 0 Источник:

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Коробочка для благовонных притираний из черного дерева и слоновой кости, принадлежавшая царице Египта Нефертити (1295 - 1186 г. до н.э.) 0 Источник:

Седло из оленьего рога и липовой древесины, Богемия, 1400 - 1420 г.г. 0 Источник:

Скифские кинжалы и ножи с золотыми накладками, VI - V в.в. до н.э. 0 Источник:

Шлем в виде головы грифона, Италия, Милан или Брешия, 1550 г. 0 Источник:

Арбалет графа Ульриха V Вюртембергского, Штутгарт, 1460 г. 0 Источник:

Доспехи, вероятно, принадлежавшие Генриху VIII Английскому, королю Англии в 1509 - 1547 г.г. 0 Источник:

Священная колесница из Штреттвега, возраст - 2400 лет 0 Источник:

Боевой молот XIV века из исторического музея в Генте, Бельгия 0 Источник:

Самая древняя из известных карт Нового Света, выгравированная на страусином яйце, 1504 г. 0 Источник:

Скифское оголовье боевой лошади в форме головы горного козла с сидящей на ней птицей. Алтай, 300 - 290 г.г. до н.э. 0 Источник:

Кошачья голова из медного сплава, сделанная в Египте эпохи Птолемеев 0 Источник:

Детская ортопедическая обувь с поддержкой лодыжек, Италия, XVI в. 0 Источник:

Чаша Птолемеев, сардоникс, I в. до н.э. Хранится в музее Национальной библиотеки в Париже 0 Источник:

Чаша в виде головы осла, Греция, 480 г. до н.э. 0 Источник:

Пластинчатая кольчуга и шлем, Тибет, XVI - XVII в.в. 0 Источник:

Римский меч, III в.н.э. 0 Источник:

Голова неизвестного фараона Южного Египта в белой короне, 2675 - 2130 г.г. до н.э. 0 Источник:

Меч, ножны и держава Священной Римской Империи. Меч и держава сделаны в Германии около 1200 года, ножны с портретами императоров от Карла Великого до Генриха III - в Италии во второй половине XI в. 0 Источник:

Священный талисман в виде солнечного диска из янтаря, Бронзовый век. Найден на территории Дании 0 Источник:

Доспехи японского сёгуна Асикаги Такаюдзи, начало XIV в. 0 Источник:

Топор из гробницы царицы Аххотеп, Фивы, XVI в. до н.э. 0 Источник:

Старейший в мире револьвер, сделанный Гансом Стоплером в Нюрнберге, 1597 г. 0 Источник:

Римский мультитул II в.н.э. Включает всебя ложку, нож, вилку, шило, лопатку и зубочистку 0 Источник: