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25 любопытнейших древних артефактов

25 любопытнейших древних артефактов (26 фото)

Автор:
18 мая 2021 12:08
Сообщество : Исторические факты
Метки: артефакты   быт   интересно   история   история рядом   необычно   предметы   свидетели прошлого   
1048
26
Всегда интересно посмотреть на вещь, которой люди пользовались за сотни, а то и за тысячи лет до твоего рождения. Кажется, в такой вещи навсегда поселилась история, и если бы она могла, она рассказала бы множество невероятных историй о легендарных временах. Что ж, попробуем вслушаться?
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: артефакты   быт   интересно   история   история рядом   необычно   предметы   свидетели прошлого   
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2  комментария
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27k
Snork Snorkoff 2 часа назад
Скорее всего это это не совсем молот, а полэкс. Длиннодревковая разновидность оного.
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88k
сапер Водичка 46 минут назад
Обувь из гробницы фараона Унегбу,до 3032/2982 гг. до н. э.

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