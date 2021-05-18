25 любопытнейших древних артефактов

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Всегда интересно посмотреть на вещь, которой люди пользовались за сотни, а то и за тысячи лет до твоего рождения. Кажется, в такой вещи навсегда поселилась история, и если бы она могла, она рассказала бы множество невероятных историй о легендарных временах. Что ж, попробуем вслушаться?
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Коробочка для благовонных притираний из черного дерева и слоновой кости, принадлежавшая царице Египта Нефертити (1295 - 1186 г. до н.э.)
Доспехи, вероятно, принадлежавшие Генриху VIII Английскому, королю Англии в 1509 - 1547 г.г.
Скифское оголовье боевой лошади в форме головы горного козла с сидящей на ней птицей. Алтай, 300 - 290 г.г. до н.э.
Меч, ножны и держава Священной Римской Империи. Меч и держава сделаны в Германии около 1200 года, ножны с портретами императоров от Карла Великого до Генриха III - в Италии во второй половине XI в.
Священный талисман в виде солнечного диска из янтаря, Бронзовый век. Найден на территории Дании
Источник: — переведено специально для fishki.net
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