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Власти Техаса решили бороться с электромобилями с помощью новых налогов

Власти Техаса решили бороться с электромобилями с помощью новых налогов (2 фото)

Автор:
23 мая 2021 16:34
Метки: Техас   власти   налог   электромобиль   
1131
2
Продажи электромобилей в мире стремительно растут. Субсидии на покупку, дешевизна эксплуатации по сравнению с бензиновым авто, разговоры об экологии делают свое дело. Но рано или поздно мировой экономике придется столкнуться с проблемой, о которой сейчас не принято говорить. Первым с этой проблемой столкнулся американский штат Техас…

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Метки: Техас   власти   налог   электромобиль   
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2k
Frank Borman 2 часа назад
Как говорят в некоторых специфических кругах: главное, это приучить лохов к дешевой морковке. А когда лохи массово перейдут на эту морковку, а все остальные производителели обанкротятся и уйдут с рынка, вот тогда и можно повышать цену на морковку до нормального уровня и делать профит. Экономисты называют это дампинг.
Сейчас главное, чтобы лохи массово пересели на электромобили. Для этого и существуют дотации для их производителей. Ну и экопропаганда лютует - защита климата, нашей планеты и т.д. А когда лохи массово пересядут на лектромобили, то и дотации прекратятся, и серьезный налог на машины введут. Технология стрижки лоохв уже давно придумана и доведена до совершнства.
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20k
Mike Miller Минуту назад
Все в кучу намешал...много тараканов, однако.
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10k
Bill 19 минут назад
Дороги в государстве кто-то должен содержать. Насколько я понимаю, $240-400 - это в год. В некоторых странах Европы уже давно платят по 200 евро дорожного налога. Т.е. "мы все в одной жёлтой субмарине"
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8k
БарНалей Полчаса назад
Электрокары на данном этапе охрененно могут улучшить экологическую ситуацию в крупных городах.Не глобально на планете, а именно в мегаполисах.
Если рассматривать экологичность электромобилей, то ее можно разделить на 2 пункта.
1. КПД. У электромобилей КПД выше, чем у ДВС. Но, с учетом генерации и доставки они примерно равны. Т.е. тут плюсов нет ни в какую сторону. И вряд ли в ближайшей перспективе что-то изменится.
2. "Экологичность" батарейки. При ее производстве дохрена всякой гадости побочно выбрасывается "внаружу". Но и при производстве ДВС, ГСМ то же не кисло. Но в среднем батарейка чуть более вредная. Но батарейку гораздо проще переработать и наладить контроль утилизации, что с ГСМ продуктами гораздо сложнее.

Итого. Даже на сегодняшний день, как минимум для мегаполисов, электричка бро, а ДВС не бро. Сейчас с проблемой батарейки борются куча компаний. И есть технологии на завершающем этапе, которые в разы экологичней существующих. А вернее сказать безопасны. Так что, как ни крути, скоро мы позабудем ламповый рррррр из выхлопа.
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55
Лучший Друг БарНалей 8 минут назад
Не глобально на планете, а именно в мегаполисах. Так и дышим мы выхлопными газами в основном в мегаполисах

Это хорошо ещё тетраэтил свинца запретили.

А выработка электроэнергии даже на тепловых станциях сейчас в основном газ, при правильно настроенных горелках и фильтрах кроме со2 ничего не выделяется
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985
zenon 55 минут назад
Вся химия - это нефть и кислоты. Это не заменит ничто.
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42k
doker 59 минут назад
Я подожду.

А потом "вжух"! И на другую планету!
Где пофиг на дороги, налоги и цены на бензин.
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1k
him67 Час назад
А вы заметили на заглавном фото ветряки... А нефтяные вышки?
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928
Viktor Час назад
Ниссан лиф , в багажник генератор серла - и будет Вам щщастье .
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2k
RALEXXX 2 часа назад
Мне вот как-то не очень понятна мысль об экономичности электромобилей и об их экологичности. Электричество, которым заряжаются батареи электромобилей тоже надо как-то получать. Это могут быть и тепловые электростанции, и атомные и ветряки и солнечные панели. Но всё равно - получить электричество стоит денег. Далее напрягает относительно небольшой километраж на одной зарядке и не факт, что в нужный момент электрозарядка окажется рядом. Если обычной машине в крайнем случае могут канистру бензина привезти, то тут только буксир поможет. Далее - срок службы батареи - несколько лет. После чего её надо менять. А её стоимость по разным источникам от $8,000 до $15,000. Так что экономия тут весьма сомнительная. Кроме того старую батарею нужно утилизировать, это тоже стоит денег. Просто так ты её в мусорку не выкинешь. И пока я ещё не слышал о безопасных для окружающей среды и надёжных технологиях на этот счёт.
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55
Лучший Друг Иван Кемеров 36 минут назад
Вечная мерзлота превратится в болото, вся инфраструктура, города утонут. Тайга или сгорит, или сгниет. Второй целины там не будет
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55
Лучший Друг Anna Минуту назад
Просто народ думает, что просто у него дома лето будет чуть теплее


Самое смешное что при глобальном потеплении может измениться направление и сила гольфстрима и север Европы замерзнет


Зато засухи и ураганы станут чаще и сильнее
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4k
Иван 2 часа назад
Автор дурачек?
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5k
Александр 3 часа назад
Трепещите!
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