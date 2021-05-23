Информация для справки. На сегодняшний день Техас, это главный нефтедобывающий штат Америки. Именно добыча нефти и ее переработка в бензин является основой экономики штата. Но есть еще одна особенность, в Техасе самые низкие налоги среди всех штатов Америки. И деловых людей это очень привлекает.



Как ни странно, но деловые люди любят экономить, и, поэтому на дорогах Техаса уже сейчас ездит большое количество электромобилей! Люди стали меньше покупать бензин! И весь бизнес по добыче нефти и производству бензина, который создавался непосильным трудом в течение многих десятилетий, просто затухает. И логично, что от этого страдает бюджет Техаса, он недополучает налоги от своего нефтяного бизнеса!



Поэтому сенаторы Техаса решили эту проблемы решить простым и эффективным способом. Они предлагают обложить владельцев электромобилей налогом в 240-400 долларов. А все полученные деньги пустить на развитие транспортной инфраструктуры штата.



Вот мы плавно и подошли к одной главной проблеме, которую в будущем нам привезут электромобили. То что снизится потребление нефти и и продуктов переработки из нее и так давно понятно. И что бюджеты нефтяных регионов похудеют тоже было понятно.



Но пострадают не только нефтяники. Процесс производства электромобилей подразумевает сокращение большого числа рабочих занятых в мировом автопроме. А это еще плюс рост безработицы, и опять же выпадающие доходы для бюджета.



Мне могут возразить, что появятся новые производства, которые все это компенсируют. Вполне возможно, но не факт. Проблемы демографии, кризис перепроизводства, все это ведет к снижению потребления в мире, а значит, зарабатывать деньги станет еще труднее. И главным локомотивом этого процесса является переход на авто с электротягой.



Как исправить ситуацию? Власти штата Техас наглядно показали как это можно исправить, надо повысить налоги на электромобили. А там потом еще можно придумать какие-нибудь сборы. Так что никто и никому не давал гарантии, что электромобили всегда будут дешёвыми в эксплуатации…



Потом можно включить сбор на утилизацию батарейки, и так далее по списку...



Не знаю как в США, но у нас чуть ли не половина цены бензина — акцизы.

Средства от взимания акцизов на моторное топливо и масла направляются на дорожное строительство, в том числе на строительство мостов и путепроводов.



Т.е., чем больше электромобилей — тем хуже дороги.



Чтобы исправить эту ситуацию, видимо надо установить налог на продажу электромобилей, в зависимости от мощности, конечно. Процентов в 30% стоимости электромобиля, примерно.