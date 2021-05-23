1131
2
Продажи электромобилей в мире стремительно растут. Субсидии на покупку, дешевизна эксплуатации по сравнению с бензиновым авто, разговоры об экологии делают свое дело. Но рано или поздно мировой экономике придется столкнуться с проблемой, о которой сейчас не принято говорить. Первым с этой проблемой столкнулся американский штат Техас…
Информация для справки. На сегодняшний день Техас, это главный нефтедобывающий штат Америки. Именно добыча нефти и ее переработка в бензин является основой экономики штата. Но есть еще одна особенность, в Техасе самые низкие налоги среди всех штатов Америки. И деловых людей это очень привлекает.
Как ни странно, но деловые люди любят экономить, и, поэтому на дорогах Техаса уже сейчас ездит большое количество электромобилей! Люди стали меньше покупать бензин! И весь бизнес по добыче нефти и производству бензина, который создавался непосильным трудом в течение многих десятилетий, просто затухает. И логично, что от этого страдает бюджет Техаса, он недополучает налоги от своего нефтяного бизнеса!
Поэтому сенаторы Техаса решили эту проблемы решить простым и эффективным способом. Они предлагают обложить владельцев электромобилей налогом в 240-400 долларов. А все полученные деньги пустить на развитие транспортной инфраструктуры штата.
Вот мы плавно и подошли к одной главной проблеме, которую в будущем нам привезут электромобили. То что снизится потребление нефти и и продуктов переработки из нее и так давно понятно. И что бюджеты нефтяных регионов похудеют тоже было понятно.
Но пострадают не только нефтяники. Процесс производства электромобилей подразумевает сокращение большого числа рабочих занятых в мировом автопроме. А это еще плюс рост безработицы, и опять же выпадающие доходы для бюджета.
Мне могут возразить, что появятся новые производства, которые все это компенсируют. Вполне возможно, но не факт. Проблемы демографии, кризис перепроизводства, все это ведет к снижению потребления в мире, а значит, зарабатывать деньги станет еще труднее. И главным локомотивом этого процесса является переход на авто с электротягой.
Как исправить ситуацию? Власти штата Техас наглядно показали как это можно исправить, надо повысить налоги на электромобили. А там потом еще можно придумать какие-нибудь сборы. Так что никто и никому не давал гарантии, что электромобили всегда будут дешёвыми в эксплуатации…
Потом можно включить сбор на утилизацию батарейки, и так далее по списку...
Не знаю как в США, но у нас чуть ли не половина цены бензина — акцизы.
Средства от взимания акцизов на моторное топливо и масла направляются на дорожное строительство, в том числе на строительство мостов и путепроводов.
Т.е., чем больше электромобилей — тем хуже дороги.
Чтобы исправить эту ситуацию, видимо надо установить налог на продажу электромобилей, в зависимости от мощности, конечно. Процентов в 30% стоимости электромобиля, примерно.
Как ни странно, но деловые люди любят экономить, и, поэтому на дорогах Техаса уже сейчас ездит большое количество электромобилей! Люди стали меньше покупать бензин! И весь бизнес по добыче нефти и производству бензина, который создавался непосильным трудом в течение многих десятилетий, просто затухает. И логично, что от этого страдает бюджет Техаса, он недополучает налоги от своего нефтяного бизнеса!
Поэтому сенаторы Техаса решили эту проблемы решить простым и эффективным способом. Они предлагают обложить владельцев электромобилей налогом в 240-400 долларов. А все полученные деньги пустить на развитие транспортной инфраструктуры штата.
Вот мы плавно и подошли к одной главной проблеме, которую в будущем нам привезут электромобили. То что снизится потребление нефти и и продуктов переработки из нее и так давно понятно. И что бюджеты нефтяных регионов похудеют тоже было понятно.
Но пострадают не только нефтяники. Процесс производства электромобилей подразумевает сокращение большого числа рабочих занятых в мировом автопроме. А это еще плюс рост безработицы, и опять же выпадающие доходы для бюджета.
Мне могут возразить, что появятся новые производства, которые все это компенсируют. Вполне возможно, но не факт. Проблемы демографии, кризис перепроизводства, все это ведет к снижению потребления в мире, а значит, зарабатывать деньги станет еще труднее. И главным локомотивом этого процесса является переход на авто с электротягой.
Как исправить ситуацию? Власти штата Техас наглядно показали как это можно исправить, надо повысить налоги на электромобили. А там потом еще можно придумать какие-нибудь сборы. Так что никто и никому не давал гарантии, что электромобили всегда будут дешёвыми в эксплуатации…
Потом можно включить сбор на утилизацию батарейки, и так далее по списку...
Не знаю как в США, но у нас чуть ли не половина цены бензина — акцизы.
Средства от взимания акцизов на моторное топливо и масла направляются на дорожное строительство, в том числе на строительство мостов и путепроводов.
Т.е., чем больше электромобилей — тем хуже дороги.
Чтобы исправить эту ситуацию, видимо надо установить налог на продажу электромобилей, в зависимости от мощности, конечно. Процентов в 30% стоимости электромобиля, примерно.
Источник:
Ссылки по теме:
- Бездомный мужчина первым в мире поселился в доме, напечатанном на 3D-принтере
- Огромные ледяные бомбы обрушились на Техас и Оклахому
- В США торнадо не смог похоронить людей, и тогда он закидал их трупы обломками
- Техас запрещает аборты
- Американке не позволили сменить фамилию из-за позабытой с 1999 года видеокассеты
Метки: Техас власти налог электромобиль
19
Понравилось19
Новости партнёров
Сейчас главное, чтобы лохи массово пересели на электромобили. Для этого и существуют дотации для их производителей. Ну и экопропаганда лютует - защита климата, нашей планеты и т.д. А когда лохи массово пересядут на лектромобили, то и дотации прекратятся, и серьезный налог на машины введут. Технология стрижки лоохв уже давно придумана и доведена до совершнства.
Если рассматривать экологичность электромобилей, то ее можно разделить на 2 пункта.
1. КПД. У электромобилей КПД выше, чем у ДВС. Но, с учетом генерации и доставки они примерно равны. Т.е. тут плюсов нет ни в какую сторону. И вряд ли в ближайшей перспективе что-то изменится.
2. "Экологичность" батарейки. При ее производстве дохрена всякой гадости побочно выбрасывается "внаружу". Но и при производстве ДВС, ГСМ то же не кисло. Но в среднем батарейка чуть более вредная. Но батарейку гораздо проще переработать и наладить контроль утилизации, что с ГСМ продуктами гораздо сложнее.
Итого. Даже на сегодняшний день, как минимум для мегаполисов, электричка бро, а ДВС не бро. Сейчас с проблемой батарейки борются куча компаний. И есть технологии на завершающем этапе, которые в разы экологичней существующих. А вернее сказать безопасны. Так что, как ни крути, скоро мы позабудем ламповый рррррр из выхлопа.
Это хорошо ещё тетраэтил свинца запретили.
А выработка электроэнергии даже на тепловых станциях сейчас в основном газ, при правильно настроенных горелках и фильтрах кроме со2 ничего не выделяется
А потом "вжух"! И на другую планету!
Где пофиг на дороги, налоги и цены на бензин.
Чтобы перевести автотранспорт на электротягу ( хотя бы легковой) - нужно УДВОИТЬ количество электростанций
То, что сжигали двигатели авто - нужно сгенерировать на электростанциях
Вот только действующие электростанции строились почти 70 лет
А нужно построить еще столько же.....
Самое смешное что при глобальном потеплении может измениться направление и сила гольфстрима и север Европы замерзнет
Зато засухи и ураганы станут чаще и сильнее