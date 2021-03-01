Компания также получает поддержку от крупных инвесторов, поскольку продолжает наращивать производство. На прошлой неделе было объявлено, что она привлекла более 4 миллионов долларов.



В феврале Aptera переехала в производственный цех в Сорренто-Вэлли, Сан-Диего. Эта компания была основана в 2005 году, но была вынуждена закрыться в 2011-м: из-за того, что закончились деньги, но в 2019 году ее возродили...