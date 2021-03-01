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Компания Aptera Motors уже набрала первую партию предварительных заказов на свой инновационный автомобиль на декабрь. Как обещают, в ясную погоду трехколесная машина сможет проехать до 60 км без подзарядки.
Автомобиль будет продаваться по цене от 25 900 долларов, что делает его довольно доступным вариантом по сравнению с другими предложениями на рынке.
Однако есть еще кое-какие препятствия: как сообщает Washington Post, распространение нового автомобиля не стартует раньше, чем будут проведены и пройдены тесты безопасности.
Однако есть еще кое-какие препятствия: как сообщает Washington Post, распространение нового автомобиля не стартует раньше, чем будут проведены и пройдены тесты безопасности.
Новое авто считается ультрааэродинамическим электромобилем, который передвигается на трех колесах, что снижает потенциальную потерю энергии.
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Автомобиль покрыт солнечными батареями общей площадью около трех квадратных метров, что обеспечивает его энергией на 60 км пути в солнечный день.
Создатели Aptera Крис Энтони и Стив Фамбро говорят, что новое авто в четыре раза эффективнее среднего электромобиля и в 13 раз - пикапа, который использует в качестве топлива газ.
Конструкция автомобиля - с заметными изгибами спереди и сзади - помогает снизить сопротивление воздуха. А части его каркаса из сверхлегких углеродных композитов и стекловолокна могут печататься на 3D-принтере.
Автомобиль способен разогнаться с нуля до сотни км/ч всего за 3,5 секунды, а максимальная скорость составляет 170 км/ч. Предполагается, что для повседневного использования этой машинке не потребуется дополнительная зарядка, и это качество делает ее первым подобным предложением на рынке.
Автомобиль оснащен аккумуляторной батареей, обеспечивающей дальность действия до 1600 км, что намного больше, чем у Tesla Model S.
Автомобиль оснащен аккумуляторной батареей, обеспечивающей дальность действия до 1600 км, что намного больше, чем у Tesla Model S.
Для этой новинки уже есть свой рынок сбыта, о чем свидетельствуют предварительные заказы, сделанные с 4 декабря. Aptera распродала свои первые 330 автомобилей в течение 24 часов и с тех пор нашлось почти 7500 человек, готовых внести залог для будущего заказа.
Компания также получает поддержку от крупных инвесторов, поскольку продолжает наращивать производство. На прошлой неделе было объявлено, что она привлекла более 4 миллионов долларов.
В феврале Aptera переехала в производственный цех в Сорренто-Вэлли, Сан-Диего. Эта компания была основана в 2005 году, но была вынуждена закрыться в 2011-м: из-за того, что закончились деньги, но в 2019 году ее возродили...
В феврале Aptera переехала в производственный цех в Сорренто-Вэлли, Сан-Диего. Эта компания была основана в 2005 году, но была вынуждена закрыться в 2011-м: из-за того, что закончились деньги, но в 2019 году ее возродили...
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Впрочем, на одном из фото видно, что возможность заряжать как обычный электромобиль благоразумно сохранили. В таком ключе, как пока ещё дорогостоящая и экзотическая игрушка для прогулок в более-менее хорошую погоду по крупному городу (потому как в глубинке или зимой с такими колёсиками поездка будет до первой лужи с грязью или не до конца очищенной от снега дороги), вполне сможет жить и у нас. И даже иметь преимущество на тесных парковках в центре за счёт не самых гигантских габаритов и всяких там льгот для электромобилей в плане оплаты парковки. Особенно в комплекте с большим чёрным джипом для решения остальных задач (и заодно транспортировки чего-либо крупного). Потому как ценник в США при предзаказе от $25 900 до $46 900. В наших реалиях с растаможкой и т.д. наверное сложно ожидать цены меньше 3 000 000 р за минимальную комплектацию с минимальной батареей и миллионов 5-6 за топ версию (для которой кстати заявлен неслабый пробег в 1600 км на одной зарядке).
https://fastmb.ru/autonews/autonews_mir/3851-elektromobil-lightyear-one-s-samozaryadkoy.htmlhttps://fastmb.ru/autonews/autonews_mir/3851-elektromobil-lightyear-one-s-samozaryadkoy.html