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Первый серийный автомобиль на солнечной энергии пустят в продажу к концу 2021 года

Первый серийный автомобиль на солнечной энергии пустят в продажу к концу 2021 года (8 фото)

Автор:
01 марта 2021 01:23
Сообщество : Автомир
Метки: 2021   Автомобиль   авто   будущее   продажа   солнечная энергия   электромобиль   
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Компания Aptera Motors уже набрала первую партию предварительных заказов на свой инновационный автомобиль на декабрь. Как обещают, в ясную погоду трехколесная машина сможет проехать до 60 км без подзарядки.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: 2021   Автомобиль   авто   будущее   продажа   солнечная энергия   электромобиль   
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16k
Ego sum qui sum 5 часов назад
ну вот, теперь начнут солнечные заправки везде строить и цены повышать...
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Игорь Ego sum qui sum 5 часов назад
Строить?! Да вы батенька усложняете. Налог на солнечный свет не хотите? И строить ничего не нужно
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0
Князь Курбский 2 часа назад
У меня тесла монастырская, очень доволен.
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17
阿鋒 Князь Курбский Час назад
Ты - вообще по жизни дебил! Мы тоже этим довольны. Хоть и грешно ..
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1k
Ян Баян 4 часа назад
Ночью сидим дома
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20k
Юрьевич 4 часа назад
Да у нас такой в первом сугробе застрянет
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2k
Bridge 4 часа назад
В чистом виде как солнцемобиль только для какой-нибудь солнечной Мексики или нашего Сочи в летний период конечно может быть полезным. В Питере будет большую часть времени просто стоять, увы. И страдать. Не, не потому что в Питере это так положено, а от глубокого разряда батарей, которые от этого имеют свойство портиться.
Впрочем, на одном из фото видно, что возможность заряжать как обычный электромобиль благоразумно сохранили. В таком ключе, как пока ещё дорогостоящая и экзотическая игрушка для прогулок в более-менее хорошую погоду по крупному городу (потому как в глубинке или зимой с такими колёсиками поездка будет до первой лужи с грязью или не до конца очищенной от снега дороги), вполне сможет жить и у нас. И даже иметь преимущество на тесных парковках в центре за счёт не самых гигантских габаритов и всяких там льгот для электромобилей в плане оплаты парковки. Особенно в комплекте с большим чёрным джипом для решения остальных задач (и заодно транспортировки чего-либо крупного). Потому как ценник в США при предзаказе от $25 900 до $46 900. В наших реалиях с растаможкой и т.д. наверное сложно ожидать цены меньше 3 000 000 р за минимальную комплектацию с минимальной батареей и миллионов 5-6 за топ версию (для которой кстати заявлен неслабый пробег в 1600 км на одной зарядке).
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1k
Педигри 5 часов назад
60 км и только днём в солнечную погоду. Ну это не серьёзно!
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570
Миша Педигри 2 часа назад
Сервис нулевой. А если пьяный баран в бочину долбанёт этот супер-пупер пластик разлетится по трём кварталам, рихтовка кузова, или покраска, опять проблемы...
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7k
costa 5 часов назад
Мне больше в этом плане нравится автомобиль Lightyear от датчан. Выглядит более похоже на автомобиль и мне кажется более практичен.
https://fastmb.ru/autonews/autonews_mir/3851-elektromobil-lightyear-one-s-samozaryadkoy.htmlhttps://fastmb.ru/autonews/autonews_mir/3851-elektromobil-lightyear-one-s-samozaryadkoy.html
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2k
Bridge costa 4 часа назад
Всё-таки другой ценовой диапазон, предоплата 119000 евро за штуку, в разы дороже описанной в статье тарантайки. Премиум. Те же замахнулись на массовый сегмент, но пока соотношение цена/потребительские характеристики не самые фантастические. Впрочем, с массовым производством всё может поменяться.
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