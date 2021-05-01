Огромные ледяные бомбы обрушились на Техас и Оклахому

Града в 2,5 сантиметра может быть достаточно, чтобы причинить значительный вред, однако на этот раз он был размером с мяч для софтбола.



По данным Центра прогнозирования штормов, поступило как минимум 38 сообщений о сильном граде, в том числе из Сан-Антонио, Форт-Уэрта и Оклахомы.