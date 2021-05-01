Огромные ледяные бомбы обрушились на Техас и Оклахому

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Фотографии нанесённого на миллионы долларов ущерба!
Жители Техаса и Оклахомы пытаются прийти в себя после непогоды с 10-сантиметровым градом, обрушевшейся на ряд штатов в четверг, оставив после себя повреждённые автомобили и дома.
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Града в 2,5 сантиметра может быть достаточно, чтобы причинить значительный вред, однако на этот раз он был размером с мяч для софтбола.
По данным Центра прогнозирования штормов, поступило как минимум 38 сообщений о сильном граде, в том числе из Сан-Антонио, Форт-Уэрта и Оклахомы.
По данным Центра прогнозирования штормов, поступило как минимум 38 сообщений о сильном граде, в том числе из Сан-Антонио, Форт-Уэрта и Оклахомы.
«Вчерашний град может стать для США ещё одной погодной катастрофой на миллиард долларов», — сказал CNN старший метеоролог Дэйв Хеннен (Dave Hennen). — Это вполне может быть второй в этом году миллиардной катастрофой в Техасе после экстремального арктического явления в феврале.»
Отметим, что в феврале месяце 2021 года на Техас и ряд других западных штатов обрушился аномальный холодный циклон, сопровождавшийся низкими температурами, снегопадами и ветрами.
Ниже вы можете взглянуть на то, что натворил крайний природный каприз, хорошенько потрепавший нервы местному населению тем, что повредил не только их дома, но и другое дорогостоящее имущество.
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