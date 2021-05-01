FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 5692 поста • 688 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир 
Огромные ледяные бомбы обрушились на Техас и Оклахому

Огромные ледяные бомбы обрушились на Техас и Оклахому (18 фото)

Автор:
01 мая 2021 09:04
Сообщество : ФотоМир
Метки: Техас   в мире   град   оклахома   погода   природа   снег   фото   
835
18
Фотографии нанесённого на миллионы долларов ущерба!
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: Техас   в мире   град   оклахома   погода   природа   снег   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
6
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
KL11 54 минуты назад
"что натворил крайний природный каприз"
Чаво бл.....?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
b0r Минуту назад
Люди придумали как уничтожить всю эту планету аж несколько раз, а как защититься от ледышек с неба - до сих пор не придумали. Странная расстановка приоритетов у "разумных" существ.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Sanar 22 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Mellivora 55 минут назад
Страховался? Нет?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
601
Андрей Час назад
Фильм " Послезавтра " начинает сбываться!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Maks Es 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
«Это ниже дна». Звезды, которым пришлось пережить шантаж (10 фото) «Это ниже дна». Звезды, которым пришлось пережить шантаж (10 фото) Коршун с сжатым в когтях стаканчиком из McDonald’s Коршун с сжатым в когтях стаканчиком из McDonald’s Самый дешевый отдых в Крыму Самый дешевый отдых в Крыму 9 мест в России, где хорошо вдвоем 9 мест в России, где хорошо вдвоем Орел с манерами джентльмена Орел с манерами джентльмена Убитый в США аллигатор предпочитал на обед собак, рысей и автомобили Убитый в США аллигатор предпочитал на обед собак, рысей и автомобили
Infinite

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

410046



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Почему Европу и Африку до сих пор никто не соединил мостом?
0
164
Почему Европу и Африку до сих пор никто не соединил мостом?
20+ деловых котеек, занятых очень важной работой
0
41
20+ деловых котеек, занятых очень важной работой
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Автовсячина
0
0
Автовсячина
Развод без согласия одного из супругов: нюансы и особенности процедуры
0
33
Развод без согласия одного из супругов: нюансы и особенности процедуры
«Это ниже дна». Звезды, которым пришлось пережить шантаж (10 фото)
«Это ниже дна». Звезды, которым пришлось пережить шантаж (10 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#Россия#дтп#факты#природа#забавно#Москва#люди#шоу бизнес
#фото#животные#подборка#картинки#авто аварии#интересное#комментарии#автомобили#мемы#эстетика
#прикол#история#СССР#аварии#автомир#красота#сша#кино#приколы#прикольные

На что жалуетесь?

Вернуться