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Сообщество Жизнь в США 667 постов • 217 подписчиков подписаться
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Американке не позволили сменить фамилию из-за позабытой с 1999 года видеокассеты

Американке не позволили сменить фамилию из-за позабытой с 1999 года видеокассеты (4 фото)

Автор:
28 апреля 2021 00:50
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Техас   видеокассета   законы   обвинение   оклахома   прокат   сша   
961
4
Жительница Техаса на днях узнала, что ее обвинили в совершении уголовного преступления. А именно - в хищении чужого имущества, которое представляло собой видеокассету VHS с сериалом «Сабрина - маленькая ведьма».
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Метки: Техас   видеокассета   законы   обвинение   оклахома   прокат   сша   
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6  комментариев
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2k
ДК 3 часа назад
2 дня назад держал! У меня ремонт дома, когда освобождал шкафы, оказалось что не все старые видео кассеты выбросил. Вот и нашел несколько. Правда, плеера уже очень давно нет...
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5k
disevenvis 45 минут назад
Храниться дома несколько штук и видик, на память
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−37
vova old 49 минут назад
Как говорится знал бы где упасть соломки бы подстелил
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4k
Мистер Фикс Час назад
Пфф, у тестя в гараже коробка. Не особенный артефакт)
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−9
Курильщик 2 часа назад
Сейчас поставил кассету в вм12
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16k
Сталкер 2 часа назад
52???!!!

Брешет!!! Она не только кассеты тырила – её ещё и за подделку документов привлечь нужно! А возможно, что и что-то более серьёзное вскроется...


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