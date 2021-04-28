Макбрайд утверждает, что не брала видеокассет напрокат, но догадывается, что могло произойти:

"Я жила с молодым человеком, это было более 20 лет назад. У него было двое детей: девочки 8 и 11 лет, и я думаю, он взял кассету с сериалом для них и забыл вернуть, или что-то в этом роде. Клянусь, что я никого не пыталась обворовать из любви к Сабрине, маленькой ведьме. .."



Кэрон Макбрайд рассказала также, что за последние 20 лет было несколько моментов, когда ее внезапно увольняли с работы, и теперь ей стали ясны причины: "Видимо, когда они проводили проверку моего возможного криминального прошлого, то натыкались на эту формулировку: обвиняется в хищении..."



После того, как история с видеокассетой была показана по местному телевидению, окружной прокурор Кливленда сообщил, что обвинения с Макбрайд в конечном итоге были сняты, и ее дело планируют вскоре закрыть дело.