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Жительница Техаса на днях узнала, что ее обвинили в совершении уголовного преступления. А именно - в хищении чужого имущества, которое представляло собой видеокассету VHS с сериалом «Сабрина - маленькая ведьма».
52-летняя Кэрон Макбрайд, которая когда-то жила в Оклахоме, вышла замуж - и подала заявление на получение водительских прав под своей новой фамилией, в Техасе. И тут внезапно выяснилось, что женщина числится в розыске.
"Я думала, у меня случится сердечный приступ", - рассказывает Макбрайд.
"Я думала, у меня случится сердечный приступ", - рассказывает Макбрайд.
Женщине велели позвонить в окружную прокуратуру Кливленда, штат Оклахома, а там уже сообщили, что давно выписан ордер на ее арест.
За что? За отказ вернуть видеокассету с детским телесериалом, которую, согласно записям, она взяла напрокат в далеком 1999 году. В результате Кэрон вынесли обвинение в хищении имущества пункта видеопроката, который, в свою очередь, закрылся еще в 2008-м.
"Я никогда в жизни не смотрела этого сериала, - сказала Макбрайд журналистам. - Между тем, меня до сих пор разыскивают из-за VHS-кассеты".
За что? За отказ вернуть видеокассету с детским телесериалом, которую, согласно записям, она взяла напрокат в далеком 1999 году. В результате Кэрон вынесли обвинение в хищении имущества пункта видеопроката, который, в свою очередь, закрылся еще в 2008-м.
"Я никогда в жизни не смотрела этого сериала, - сказала Макбрайд журналистам. - Между тем, меня до сих пор разыскивают из-за VHS-кассеты".
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Макбрайд утверждает, что не брала видеокассет напрокат, но догадывается, что могло произойти:
"Я жила с молодым человеком, это было более 20 лет назад. У него было двое детей: девочки 8 и 11 лет, и я думаю, он взял кассету с сериалом для них и забыл вернуть, или что-то в этом роде. Клянусь, что я никого не пыталась обворовать из любви к Сабрине, маленькой ведьме. .."
Кэрон Макбрайд рассказала также, что за последние 20 лет было несколько моментов, когда ее внезапно увольняли с работы, и теперь ей стали ясны причины: "Видимо, когда они проводили проверку моего возможного криминального прошлого, то натыкались на эту формулировку: обвиняется в хищении..."
После того, как история с видеокассетой была показана по местному телевидению, окружной прокурор Кливленда сообщил, что обвинения с Макбрайд в конечном итоге были сняты, и ее дело планируют вскоре закрыть дело.
"Я жила с молодым человеком, это было более 20 лет назад. У него было двое детей: девочки 8 и 11 лет, и я думаю, он взял кассету с сериалом для них и забыл вернуть, или что-то в этом роде. Клянусь, что я никого не пыталась обворовать из любви к Сабрине, маленькой ведьме. .."
Кэрон Макбрайд рассказала также, что за последние 20 лет было несколько моментов, когда ее внезапно увольняли с работы, и теперь ей стали ясны причины: "Видимо, когда они проводили проверку моего возможного криминального прошлого, то натыкались на эту формулировку: обвиняется в хищении..."
После того, как история с видеокассетой была показана по местному телевидению, окружной прокурор Кливленда сообщил, что обвинения с Макбрайд в конечном итоге были сняты, и ее дело планируют вскоре закрыть дело.
Похожая история приключилась в 2014 году еще с одним жителем Оклахомы. Американец по имени Лонни Перри взял напрокат не кассету, а DVD с комедией "Третий лишний", которая его совершенно не впечатлила. Однако вскоре на Перри свалились проблемы с жильем, и он собирая свои вещи, увез на новое место жительства и тот диск с фильмом. После долгих попыток разыскать клиента и забрать у него DVD видеопрокат заявил на него в прокуратуру.
Перри разыскали и предъявили ему требование уплатить $218,07 доллара: $19 долларов за сам DVD, $25 долларов компенсации за упущенную видеопрокатом прибыль, плюс штраф. Не внеси мужчина всю эту сумму в срок, ему грозил бы арест.
Перри разыскали и предъявили ему требование уплатить $218,07 доллара: $19 долларов за сам DVD, $25 долларов компенсации за упущенную видеопрокатом прибыль, плюс штраф. Не внеси мужчина всю эту сумму в срок, ему грозил бы арест.
А вы помните, когда последний раз держали в руках видеокассету формата VHS?
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Брешет!!! Она не только кассеты тырила – её ещё и за подделку документов привлечь нужно! А возможно, что и что-то более серьёзное вскроется...