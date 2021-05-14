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Красота или ужас: 25 модных длинноволосых парней

Красота или ужас: 25 модных длинноволосых парней (25 фото)

Автор:
14 мая 2021 13:28
Сообщество : Факты
Метки: волосы   длинные   красота   мода   парни   ужасно   факты   
852
25

Мы в общем-то привыкли к стандартам - девушки носят длинные волосы, знают как за ними ухаживать, занимаются серьезно всякими красками-шампунями-мазями, а парни подстриглись и уже красавцы. А если вдруг их поменять местами? Красиво ли это или ужас-ужас, как думаете?

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Метки: волосы   длинные   красота   мода   парни   ужасно   факты   
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3  комментария
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Наталья Полчаса назад
Нет, ребят, либо викинги, либо индейцы и всё.
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41k
parallax 16 минут назад
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Viktor Полчаса назад
У мужчин - да , но не у этих волупокеров . Вот мужчины с длинными волосами .
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