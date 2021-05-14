Красота или ужас: 25 модных длинноволосых парней

Мы в общем-то привыкли к стандартам - девушки носят длинные волосы, знают как за ними ухаживать, занимаются серьезно всякими красками-шампунями-мазями, а парни подстриглись и уже красавцы. А если вдруг их поменять местами? Красиво ли это или ужас-ужас, как думаете?
Чтобы не было веселее - мы вам напишем несколько фактов о волосах
Меньше всего волосяных луковиц — у рыжеволосых.
В среднем на голове у взрослого человека от 100 до 130 тысяч волос
Чем длиннее волосы, тем они медленнее растут
Волосы также растут медленнее с возрастом, а от сильного стресса могут поседеть за 2 недели
Один волос выдерживает вес около 100 грамм, бывает и больше
За день на голове вырастает 35 метров волос - в сумме всех волос, что у вас имеются
Частые стрижки и бритье не сделают ваш волос гуще - это миф
Кудрявые волосы являются следствием кривых волосяных луковиц
Волосы растут быстрее в тепле, нежели в холоде
Ученые прогнозируют, что через 50 лет 99% населения планеты будут черноволосыми
Нормой считается выпадение примерно сотни волос в сутки
По волосу нельзя установить пол человека - не верьте голливудским детективам
В среднем волосы растут со скоростью около 1 см в месяц
Живая часть волос находится под поверхностью кожи. Видимая часть уже мертва
Официально зарегистрированный рекорд длины волос составляет 6,8 метра
В среднем половина мужского населения планеты после 50 лет имеет ту или иную стадию облысения
Если мужчина никогда не будет бриться, борода у него в течение всей жизни может вырасти до 9-10 метров в длину.
И главный вопрос: как вы считаете - длинные волосы у мужчин - красиво или нет?
Авторский пост
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