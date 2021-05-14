Красота или ужас: 25 модных длинноволосых парней

Мы в общем-то привыкли к стандартам - девушки носят длинные волосы, знают как за ними ухаживать, занимаются серьезно всякими красками-шампунями-мазями, а парни подстриглись и уже красавцы. А если вдруг их поменять местами? Красиво ли это или ужас-ужас, как думаете?