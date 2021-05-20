30 примеров упаковки, без которой вполне можно было обойтись

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Нам постоянно твердят о вреде пластика и о том, как сильно он загрязняет нашу планету. И в то же время на полках супермаркетов можно увидеть примеры совершенно ненужного пластикового расточительства. Речь об избыточной упаковке товаров - современной тенденции, которая иногда доходит до абсурда!
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6. Чищенные апельсины - это, конечно, здорово. Но представьте, сколько лишней упаковки на это ушло
17. А когда водой обрызгивают овощи, завернутые в пластиковую пленку, это зачем делают? Непонятно
20. Очищенные дольки чеснока. Круто. Но упакованы сначала в индивидуальные пакетики, а затем в большой пакет
21. Доставка еды привезла 4 отдельно упакованных морковки и кусок хлеба, также в индивидуальной упаковке
22. Упакованный в пластик лимон, с слоганом на пакете "Расходуй меньше, наслаждайся больше"
27. Конечно, это необходимо. Ведь у бананов нет собственной биоразлагаемой упаковки, созданной природой...
28. И снова вариант для ленивых: сладкий перец, разрезанный на половинки. Ну, когда он разрезан, его приходится паковать
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: избыточный лишнее ну и ну пластиковый мусор проблема загрязнения окружающей среды упаковка упаковка товара
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