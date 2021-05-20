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30 примеров упаковки, без которой вполне можно было обойтись

30 примеров упаковки, без которой вполне можно было обойтись (31 фото)

Автор:
20 мая 2021 13:09
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: избыточный   лишнее   ну и ну   пластиковый мусор   проблема загрязнения окружающей среды   упаковка   упаковка товара   
632
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Нам постоянно твердят о вреде пластика и о том, как сильно он загрязняет нашу планету. И в то же время на полках супермаркетов можно увидеть примеры совершенно ненужного пластикового расточительства. Речь об избыточной упаковке товаров - современной тенденции, которая иногда доходит до абсурда!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: избыточный   лишнее   ну и ну   пластиковый мусор   проблема загрязнения окружающей среды   упаковка   упаковка товара   
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4  комментария
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163
Glassy 2 часа назад
Представьте, что упаковка лимона в плстик стоит 1 доллар. А если продать миллион лимонов - будет уже миллион долларов.
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16k
Александр Сучков 41 минуту назад
мармеладные мишки- продаются часто на кассах поштучно, вот и индивидуальная упаковка. И еще про арбузы- если вы покупаете арбуз, то несете его в руках? очень удобно, особенно если еще сумка с продуктами. В этом случае (99% случаев) мы приобретаем пакет. Так что такого, что арбуз уже в пакете изначально?
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17k
Ego sum qui sum Час назад
все ради дополнительнй наценки, экология побоку
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20k
Очевидное-Невероятное Час назад
Поэтому Япония и является мировым лидером по пластиковому мусору, обгоняя весь ЕС вместе взятый.
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