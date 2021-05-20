30 примеров упаковки, без которой вполне можно было обойтись

Нам постоянно твердят о вреде пластика и о том, как сильно он загрязняет нашу планету. И в то же время на полках супермаркетов можно увидеть примеры совершенно ненужного пластикового расточительства. Речь об избыточной упаковке товаров - современной тенденции, которая иногда доходит до абсурда!

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1. Клубника, одна штучка. За 21 доллар. Зато в индивидуальной упаковке! 0 Источник:

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2. Дополнительная упаковка для консервов. Зачем? 0 Источник:

3. Яичную скорлупу заменили на пластик, который потом отправится загрязнять океан 0 Источник:

4. Перед приготовлением необходимо удалить пластиковую упаковку с каждой мини-сосиски 0 Источник:

5. Это упаковка нарезанной петрушки 0 Источник:

6. Чищенные апельсины - это, конечно, здорово. Но представьте, сколько лишней упаковки на это ушло 0 Источник:

7. Япония. Индивидуально упакованные виноградины 0 Источник:

8. Три защитных слоя пластиковой упаковки для апельсина. Заметьте, он в кожуре! 0 Источник:

9. Банке Колы просто необходима дополнительная защита 0 Источник:

10. Какая трата упаковочного материала! 0 Источник:

11. Вода со спаржей? Кому это вообще нужно, да еще в пластиковых бутылках... 0 Источник:

12. Одинокий, но очень хорошо защищенный помидор 0 Источник:

13. Это какая-то бессмыслица 0 Источник:

14. Кого-то не устраивают бананы в кожуре... 0 Источник:

15. Упаковка для клубники. Это сильно 0 Источник:

16. Каждая виноградина на вес золота 0 Источник:

17. А когда водой обрызгивают овощи, завернутые в пластиковую пленку, это зачем делают? Непонятно 0 Источник:

18. Каждый банан завернут в пакет. С любовью! 0 Источник:

19. Для ленивых 80-го уровня 0 Источник:

20. Очищенные дольки чеснока. Круто. Но упакованы сначала в индивидуальные пакетики, а затем в большой пакет 0 Источник:

21. Доставка еды привезла 4 отдельно упакованных морковки и кусок хлеба, также в индивидуальной упаковке 0 Источник:

22. Упакованный в пластик лимон, с слоганом на пакете "Расходуй меньше, наслаждайся больше" 0 Источник:

23. Кусочек хлеба. Ну вдруг кому понадобится всего один... 0 Источник:

24. Один листик лайма 0 Источник:

25. Головки чеснока в пластике 0 Источник:

26. Жевательный мармелад, каждый мишка - в отдельной упаковке. До чего дошел прогресс! 0 Источник:

27. Конечно, это необходимо. Ведь у бананов нет собственной биоразлагаемой упаковки, созданной природой... 0 Источник:

28. И снова вариант для ленивых: сладкий перец, разрезанный на половинки. Ну, когда он разрезан, его приходится паковать 0 Источник:

29. Та же история с авокадо 0 Источник: