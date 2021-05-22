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Фотографии прошлого, на которых история кажется ещё интересней

Фотографии прошлого, на которых история кажется ещё интересней (19 фото)

Автор:
22 мая 2021 21:51
Метки: Россия   СССР   заграница   интересно   история   люди   прошлое   фотографии   
333
19
Предлагаем вам ознакомиться с подборкой интересных фотографий.
В подписи к фото бывают ошибки, иногда курьёзные, прошу вас не быть столь серьёзными, фотографии уже были подписаны но от этого они не перестают быть интересными!
Сайт развлекательный, улыбайтесь чаще, ищите ошибки, будем смеяться вместе :)
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Источник:

Еще крутые истории!
Метки: Россия   СССР   заграница   интересно   история   люди   прошлое   фотографии   
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8k
Шамсуддин 2 минуты назад
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2k
Frank Borman Полчаса назад
4.
Сто пудов, Семеныч битанет Сашка. У Семеныча арм более стронговый.
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3k
aleksander 59 минут назад
1952-й год!
Это ещё сталинский СССР!
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