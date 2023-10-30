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Игорь Николаев зарегистрировал товарный знак "Выпьем за любовь"

Игорь Николаев зарегистрировал товарный знак "Выпьем за любовь"

Автор:
30 октября 2023 15:52
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Игорь Николаев   Роспатент   алкоголь   бренд   выпьем за любовь   песня   товарный знак   
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Говорят, артист намерен использовать бренд по назначению.

В сентябре 63-летний певец Игорь Николаев захотел увековечить мем хит "Выпьем за любовь" и подал заявку в Роспатент на регистрацию одноимённого бренда. Сегодня стало известно, что после всех необходимых экспертиз ведомство внесло товарный знак Николаева в государственный реестр.


Отмечается, что товарный знак "Выпьем за любовь" зарегистрирован по восьми классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ: 29, 30, 31, 32, 35, 38, 41, 43). Таким образом, Николаев получил исключительные права на производство под своим брендом мясных продуктов, молочных, кофе, чая, алкоголя, компотов, шоколада, мороженого, минеральной воды, а также оказание услуг в сфере маркетинговых услуг и увеселительных мероприятий.

Насколько известно, народный артист России намеревается использовать бренд по назначению — производить напитки для тостов за любовь и не только. Это вина, ликёры, медовуха и другие алкогольные и безалкогольные напитки. Известно, что исключительные права на бренд артист получил на 10 лет — до 2033 года.

Добавим, что песня "Выпьем за любовь" считается самой популярной песней Игоря Николаева. Композиция и одноимённый альбом вышли в 1995 году. Почувствуй себя старым, что называется.

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Метки: Игорь Николаев   Роспатент   алкоголь   бренд   выпьем за любовь   песня   товарный знак   
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10  комментариев
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Aleksandr Karin Час назад
Скоро Шафутинский зарегистрирует 3 сентября
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Sapsan 2 минуты назад
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9k
<<<ОХУДЕВШАЯ>>> 9 минут назад
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Сергей 21 минуту назад
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zu4ara Полчаса назад

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24k
ЦСКА 50 минут назад
Рыбину надо "Привет с большого бодуна" зарегистрировать, и продавать опохмельные напитки в наборе с николаевской косорыловкой!
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12k
Copycat Час назад
давно пора)
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