Игорь Николаев зарегистрировал товарный знак "Выпьем за любовь"

В сентябре 63-летний певец Игорь Николаев захотел увековечить мем хит "Выпьем за любовь" и подал заявку в Роспатент на регистрацию одноимённого бренда. Сегодня стало известно, что после всех необходимых экспертиз ведомство внесло товарный знак Николаева в государственный реестр.





Отмечается, что товарный знак "Выпьем за любовь" зарегистрирован по восьми классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ: 29, 30, 31, 32, 35, 38, 41, 43). Таким образом, Николаев получил исключительные права на производство под своим брендом мясных продуктов, молочных, кофе, чая, алкоголя, компотов, шоколада, мороженого, минеральной воды, а также оказание услуг в сфере маркетинговых услуг и увеселительных мероприятий.