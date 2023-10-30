Игорь Николаев зарегистрировал товарный знак "Выпьем за любовь"

Говорят, артист намерен использовать бренд по назначению.
В сентябре 63-летний певец Игорь Николаев захотел увековечить
мем хит "Выпьем за любовь" и подал заявку в Роспатент на регистрацию одноимённого бренда. Сегодня стало известно, что после всех необходимых экспертиз ведомство внесло товарный знак Николаева в государственный реестр.
Отмечается, что товарный знак "Выпьем за любовь" зарегистрирован по восьми классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ: 29, 30, 31, 32, 35, 38, 41, 43). Таким образом, Николаев получил исключительные права на производство под своим брендом мясных продуктов, молочных, кофе, чая, алкоголя, компотов, шоколада, мороженого, минеральной воды, а также оказание услуг в сфере маркетинговых услуг и увеселительных мероприятий.
Насколько известно, народный артист России намеревается использовать бренд по назначению — производить напитки для тостов за любовь и не только. Это вина, ликёры, медовуха и другие алкогольные и безалкогольные напитки. Известно, что исключительные права на бренд артист получил на 10 лет — до 2033 года.
Добавим, что песня "Выпьем за любовь" считается самой популярной песней Игоря Николаева. Композиция и одноимённый альбом вышли в 1995 году. Почувствуй себя старым, что называется.
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